News Brevi – 08.09.2021

DELTA: I TEST PRE-VOLO RIDUCONO SIGNIFICATIVAMENTE IL TASSO DI INFEZIONI DA COVID-19 – Il rischio di esposizione a COVID-19 durante il viaggio dopo che tutti i passeggeri sono risultati negativi 72 ore prima del volo è inferiore allo 0,1%. Questo secondo uno studio unico che ha esaminato real-world customer data su COVID-tested flight corridors di Delta tra New York-JFK, Atlanta e l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Lo studio peer-reviewed pubblicato su Mayo Clinic Proceedings ha mostrato che un singolo test molecolare COVID-19 eseguito entro 72 ore dalla partenza potrebbe ridurre il tasso di persone infette attivamente a bordo di un aereo commerciale a un livello significativamente inferiore ai tassi di infezione della comunità attiva. Ad esempio, quando il tasso medio di infezione della comunità era dell’1,1%, i tassi di infezione sui voli testati per COVID-19 erano dello 0,05%. Il Dipartimento della Salute della Georgia e la Mayo Clinic hanno condotto lo studio in collaborazione con Delta. “Per un po’ di tempo vivremo con le varianti del COVID-19. Questi dati del mondo reale, non modelli di simulazione, sono ciò che i governi di tutto il mondo possono utilizzare come modello per richiedere vaccinazioni e test invece delle quarantene per riaprire i confini per i viaggi internazionali”, ha spiegato il dott. Henry Ting, Chief Health Officer di Delta. “Il rischio del viaggio aereo varia a seconda dei tassi dei casi e dei tassi di vaccinazione all’origine e alla destinazione, al mascheramento e ad altri fattori. Ma i dati raccolti da questo studio mostrano che l’uso di routine di un singolo test molecolare entro 72 ore prima del viaggio internazionale per individui non vaccinati riduce significativamente il rischio di esposizione e trasmissione del COVID-19 durante i viaggi in aereo”. Lo studio è iniziato nel dicembre 2020 con il trans-Atlantic COVID-19 testing program che ha consentito l’ingresso in Italia senza quarantena e ha permesso ai team di rivedere e modellare varie strategie di test per fattibilità, tassi di falsi positivi e tassi di rilevamento dei casi. Ora sono disponibili i risultati di questo studio, che offrono informazioni uniche sui dati sul rischio di esposizione a SARS-CoV-2, sui tassi di infezione a bordo e mostrano la fattibilità di mettere in atto un protocollo di test con un impatto significativo.

INTERNATIONAL LITERACY DAY: EMIRATES AIRLINE FOUNDATION METTE IN EVIDENZA I PROGETTI DEI PARTNER – Emirates Airline Foundation, un’organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro che fornisce aiuti umanitari, filantropici e servizi per i bambini bisognosi, si unisce al mondo nel riconoscere l’importanza della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione (International Literacy Day). Attraverso i suoi partner ONG, Emirates si impegna a migliorare l’alfabetizzazione giovanile e fornire accesso all’istruzione ai bambini svantaggiati in tutto il mondo. Sir Tim Clark, presidente di Emirates Airline Foundation, ha dichiarato: “L’alfabetizzazione e l’istruzione sono elementi costitutivi essenziali per comunità prospere e un futuro più luminoso. Aiutare i bambini svantaggiati ad accedere all’istruzione di base è qualcosa in cui la Fondazione crede fermamente. Attraverso il generoso supporto dei nostri clienti e dipendenti e attraverso i vari progetti gestiti dalle nostre ONG partner, la Fondazione è stata in grado di aiutare migliaia di giovani in tutto il mondo per assicurarsi migliori prospettive e speriamo di continuare a farlo in futuro”. Dalla sua istituzione nel 2003, la Fondazione ha sostenuto oltre 50 progetti e ONG in tutto il mondo, incluse 11 organizzazioni che si occupano principalmente di programmi di alfabetizzazione. Alcune delle organizzazioni supportate dalla Fondazione includono: IIMPACT Girls Education Project in India; Little Prince Nursery and School and Starehe Boys’ Centre and School in Kenya; Externato São Francisco de Assis in Brasile. Per donare e per maggiori informazioni sulla Fondazione e sui suoi progetti visita: www.emiratesairlinefoundation.org.

PARTNERSHIP TRA DELTA, CHEVRON E GOOGLE PER MISURARE I SAF DATA – Chevron USA Inc., attraverso la sua divisione Chevron Products Company (Chevron), Delta Air Lines (Delta) e Google hanno annunciato oggi un memorandum d’intesa (MOU) per tenere traccia dei Sustainable aviation fuel (SAF) test batch emissions data utilizzando la tecnologia basata su cloud. Il carburante per aviazione sostenibile può ridurre significativamente la lifecycle carbon intensity rispetto al jet fuel convenzionale. Le aziende sperano di creare un modello comune e più trasparente per analizzare le potenziali riduzioni delle emissioni di gas serra, che potrebbero poi essere adottate dalle organizzazioni che prendono in considerazione i programmi SAF. Attraverso questo progetto, Chevron prevede di produrre un test batch SAF presso la sua raffineria di El Segundo e di vendere il SAF a Delta presso il Los Angeles International Airport (LAX), un importante hub globale per la flotta Delta. “Mentre l’aviazione continua a definire un futuro più sostenibile, comprendere gli impatti ambientali delle nostre operazioni sarà fondamentale mentre cerchiamo di mitigare i cambiamenti climatici”, ha affermato Amelia DeLuca, Delta’s managing director of Sustainability. “Oltre ad essere la prima compagnia aerea a zero emissioni di carbonio su base globale, ci siamo impegnati a sostituire il 10% del nostro jet fuel con SAF entro il 2030. Questa partnership ha il potenziale per aiutarci a raggiungere questo obiettivo fornendo allo stesso tempo dati e analisi importanti che dimostrano l’integrità ambientale del nostro impegno”. Andy Walz, president of Americas Fuels & Lubricants for Chevron: “La condivisione dei dati e la componente di trasparenza di questa partnership ci aiuteranno a comprendere meglio le emissioni derivanti dalla produzione e dalla consegna di carburante per aviazione sostenibile, supportando il nostro obiettivo di far progredire i combustibili a basse emissioni di carbonio”. Parallelamente, Google Cloud prevede di creare un framework di dati e analisi per acquisire e analizzare in modo sicuro i dati sulle emissioni da Delta e Chevron relativi al SAF test batch. “Google Cloud ha una storia di tecnologie pionieristiche per la riduzione delle emissioni e non vediamo l’ora di esplorare l’uso di dati e capacità di analisi per far progredire la comprensione e l’adozione dei combustibili rinnovabili”, ha affermato Larry Cochrane, director, Global Energy Solutions, Google Cloud.

AIRBUS E ALSTOM FIRMANO ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA SICUREZZA INFORMATICA – Airbus CyberSecurity e Alstom, leader mondiale nella mobilità sostenibile, hanno firmato un accordo di cooperazione mondiale incentrato sulla cybersecurity del trasporto ferroviario. La partnership permetterà ai partner di fornire agli operatori ferroviari soluzioni e servizi che combinano le soluzioni e le competenze di Alstom nel trasporto ferroviario con i servizi e le competenze di Airbus CyberSecurity nel garantire la sicurezza dei sistemi informativi industriali. “Nel contesto delle crescenti minacce informatiche a livello mondiale in tutti i settori, Alstom mira a proteggere i suoi beni e quelli dei suoi clienti nel modo più efficace e tempestivo possibile. La collaborazione tra Alstom e il comprovato specialista Airbus CyberSecurity garantirà il futuro utilizzo e il successo della mobilità green in tutto il mondo”, ha dichiarato Eddy Thesee, Vice Presidente Cybersecurity di Alstom. “Come specialisti della sicurezza informatica dei sistemi industriali, in particolare nel settore dei trasporti, siamo entusiasti di contribuire alla sicurezza dei sistemi informatici del settore ferroviario insieme ad Alstom”, dice Nicolas Razy, Director di Airbus CyberSecurity Francia. Airbus CyberSecurity contribuirà alle offerte congiunte con servizi e soluzioni nel monitoraggio della sicurezza dei sistemi ferroviari attraverso i suoi vari Security Operations Centres (SOC) e nella risposta agli incidenti. Contribuirà anche ai servizi di audit di sicurezza e ai test di penetrazione e intrusione, in particolare attraverso la sua piattaforma di simulazione e test per i sistemi industriali, CyberRange. Alstom sta portando la sua conoscenza della progettazione, produzione, gestione e manutenzione dei sistemi ferroviari nella partnership. Il leader mondiale della ferrovia digitale farà anche leva sulla sua esperienza unica in materia di cybersecurity ferroviaria sviluppata negli ultimi anni. In tutto il mondo, Alstom conta oltre 13.000 dipendenti che lavorano sulla digitalizzazione nel settore ferroviario, in particolare nelle aree della tecnologia di segnalazione, della smart mobility e della cybersecurity.

SAAB FORNIRA’ SOLUZIONI DI ADDESTRAMENTO ALLA POLONIA – Saab ha firmato un contratto per la fornitura di diversi sistemi e servizi di addestramento alle forze armate polacche. Il valore totale dell’ordine è di circa 1 miliardo di corone svedesi e comprende la fornitura di una complete live training solution for a reinforced mechanised battalion e quattro training centres for company size units. Il periodo contrattuale va dal 2021 al 2026, compreso il supporto per un periodo di tre anni.

ANA GROUP LANCIA iEC, AIR CARGO AND COURIER SERVICE – La società di spedizioni e logistica Overseas Courier Service (OCS) CO, Ltd. di ANA HOLDINGS (“ANA HD”) lancerà il 15 settembre un nuovo servizio chiamato “iEC”, dedicato al trasporto di cross border E-Commerce cargo and parcels. iEC inizierà con un focus sulla Corea del Sud, Taiwan e Singapore, e gradualmente si espanderà negli Stati Uniti e in Europa e infine in Cina questo anno fiscale. “Mentre l’attività di e-commerce continua ad espandersi a livello globale, stiamo lanciando iEC, un nuovo solido servizio che sfrutta i nostri oltre 60 anni di esperienza e la rete ANA per un’esperienza senza soluzione di continuità per i nostri clienti”, ha affermato Takeshi Negishi, President and CEO of Overseas Courier Service.

AIR CANADA: NUOVI VANTAGGI PER I TITOLARI DI CARTE AEROPLAN – Aeroplan ha annunciato oggi una partnership con Uber Canada che offre ai titolari di carta di credito Aeroplan idonei l’accesso a unlimited $0 Delivery Fees su ordini di generi alimentari e alimentari idonei, sconti sulle corse e vantaggi aggiuntivi con un abbonamento Uber Pass gratuito. L’abbonamento gratuito a Uber Pass è disponibile per i titolari di carta di credito Aeroplan idonei per un periodo di tre, sei o dodici mesi a seconda della carta. “Siamo molto entusiasti di riunirci con Uber e i nostri partner bancari per offrire ai nostri titolari di carta Aeroplan qualcosa che andrà a beneficio della loro vita quotidiana”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Aeroplan at Air Canada. “Uber Pass offre risparmi reali ed è un motivo in più per cui le carte di credito di Aeroplan sono più convenienti e gratificanti che mai”.

BOMBARDIER: VIRTUAL EVENT PER CELEBRARE L’INNOVAZIONE – Bombardier terrà un evento virtuale per celebrare il meglio dell’innovazione aerospaziale martedì 14 settembre 2021. “Bombardier è lieta di invitare i membri della comunità internazionale a uno speciale evento virtuale in anteprima alle 11:00 (EDT) martedì 14 settembre 2021. L’importante raduno virtuale celebrerà il meglio dell’innovazione aerospaziale e i business jet più venduti di Bombardier”.

L’ICAO STOCKTAKING EVENT METTE IN LUCE LE OPPORTUNITA’ PER DECARBONIZZAE L’AVIAZIONE – L’ICAO’s 2021 Stocktaking for in-sector CO2 reductions si è concluso con forti richieste di grandi ambizioni da parte di governi e leader del settore, mettendo in evidenza importanti nuove innovazioni nella tecnologia, nelle operazioni e nei combustibili per accelerare la realizzazione di un’aviazione sostenibile. Pionieri aeronautici, leader del settore, esperti tecnici, ricercatori, innovatori e autorità nazionali hanno condiviso i loro ambiziosi piani per la decarbonizzazione dell’aviazione internazionale durante l’evento di quattro giorni che si è concluso venerdì scorso, con oltre 1.000 partecipanti virtuali da ogni regione del mondo. Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Airports Council International, ha contribuito a questa sessione delineando un obiettivo di zero emissioni di carbonio per gli aeroporti. Sono stati evidenziati i progressi e gli sviluppi sulla riduzione delle emissioni attraverso la tecnologia, le operazioni e i combustibili, con le varie sessioni introdotte da un aggiornamento sullo stato dell’analisi dell’ICAO in preparazione alla 41a sessione dell’Assemblea ICAO. La sessione tecnologica ha caratterizzato le presentazioni di produttori e ricercatori sui nuovi progetti di aeromobili per ridurre le emissioni di CO2, e la sessione sull’energia pulita ha ascoltato un’ampia gamma di opzioni su combustibili per aviazione sostenibili, idrogeno ed elettrificazione. Tutti i relatori e i partecipanti al seminario sono stati incoraggiati ad aderire alla ICAO Global Coalition for Sustainable Aviation, un forum per le parti interessate che cercano di facilitare lo sviluppo di nuove idee.