Sikorsky-Boeing consegna la Future Long-Range Assault Aircraft Proposal in anticipo all’U.S. Army

Il team Sikorsky-Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla presentazione anticipata della proposta DEFIANT X per l’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Questo statement è attribuito a Paul Lemmo, president, Sikorsky, e a Mark Cherry, vice president and general manager, Vertical Lift, Boeing Defense, Space & Security.

“Continuando una partnership di 75 anni con l’esercito degli Stati Uniti, fornendo e sostenendo gli iconici Black Hawk, Chinook e Apache, il team Sikorsky-Boeing guarda al futuro con il Future Long-Range Assault Aircraft – DEFIANT X. Oggi, il Team DEFIANT ha completato e ha presentato la proposta per l’U.S. Army’s FLRAA competition, che offre una capacità di trasformazione a basso rischio, soddisfa una priorità di modernizzazione critica dell’esercito e fa avanzare il futuro dell’Army aviation. DEFIANT X offre velocità dove serve, capacità di sopravvivenza, potenza insuperabile, manovrabilità, maneggevolezza superiore in qualsiasi ambiente e inferiori lifecycle costs, operando con lo stesso ingombro del Black Hawk. Siamo fiduciosi che DEFIANT X, supportato dai nostri Army industrial base suppliers di lunga data, sia la scelta migliore per fornire overmatch sui Multi-Domain Operational battlefield in tutto il mondo”.

“Insieme, Sikorsky e Boeing hanno costruito il 90% degli attuali elicotteri militari dell’esercito degli Stati Uniti e hanno totalizzato oltre 20 milioni di ore di volo. Siamo il team che ha portato avanti iconici elicotteri militari tra cui: Black Hawk, Chinook e Apache. L’iconico UH-60 Black Hawk ha dimostrato di essere la prima piattaforma d’assalto al mondo e DEFIANT X porterà il livello successivo di capacità richiesto dal Future Long-Range Assault Aircraft.

Il team Sikorsky-Boeing continua a condurre test di volo ed espandere l’inviluppo di volo di SB>1 DEFIANT. Questi test data sono correlati ai DEFIANT X virtual models e sono inclusi nella nostra proposta all’U.S. Army.

Insieme, Sikorsky e Boeing, supportati da una Army industrial base of suppliers a livello nazionale, hanno più di 20 milioni di Army flight hours con performance comprovate negli ultimi 75 anni. Ci impegniamo a fornire un weapon system che offra capacità di trasformazione e accessibilità all’intero sistema, durante l’intero ciclo di vita, incluso un sostegno efficiente, il riutilizzo di military construction e tempi e costi di training ridotti al minimo”, afferma il comunicato.

(NdR: il Defiant X è in competizione con il tiltrotor Bell V-280 Valor nell’ambito del FLRAA).

