Commissione Europea: aiuti di Stato illegali i prestiti per 900 milioni di euro ad Alitalia nel 2017. ITA non è il successore economico di Alitalia

La Commissione europea ha concluso che i due prestiti statali per un importo complessivo di 900 milioni di € concessi dall’Italia ad Alitalia nel 2017 sono illegali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato. L’Italia deve pertanto recuperare presso Alitalia gli aiuti di Stato illegali, maggiorati degli interessi.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “A seguito della nostra indagine approfondita, siamo giunti alla conclusione che due prestiti pubblici del valore complessivo di 900 milioni di € concessi dall’Italia ad Alitalia hanno conferito ad Alitalia un vantaggio sleale rispetto ai suoi concorrenti, in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato. Essi dovranno quindi essere recuperati dall’Italia presso Alitalia, per contribuire a ripristinare condizioni di parità nel settore europeo dell’aviazione”.

“All’inizio del 2017, la compagnia ha manifestato un urgente bisogno di liquidità, pur non avendo più accesso ai mercati del credito a causa del deterioramento della sua situazione finanziaria. Al fine di garantire l’operatività di Alitalia, nel maggio e nell’ottobre 2017 l’Italia ha concesso alla compagnia due prestiti di importo, rispettivamente, di 600 milioni di € e di 300 milioni di €. Contestualmente, Alitalia è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi del diritto fallimentare italiano.

Il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un’indagine formale per stabilire se i due prestiti fossero conformi alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato”, afferma la Commissione Europea.

“Ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, gli interventi pubblici a favore delle imprese possono essere considerati esenti da aiuti di Stato se lo Stato non agisce in quanto pubblica autorità ma sulla base di termini che un investitore privato accetterebbe in normali condizioni di mercato (principio dell’operatore in un’economia di mercato o “MEOP”).

Dall’indagine della Commissione è emerso che, nel concedere i due prestiti ad Alitalia, l’Italia non ha agito come avrebbe fatto un investitore privato, in quanto non ha valutato in anticipo la probabilità di rimborso dei prestiti, maggiorata degli interessi. A tale riguardo, dalla valutazione effettuata dalla Commissione dei rendiconti finanziari di Alitalia dell’epoca, è emerso che era improbabile che Alitalia fosse in grado di generare una liquidità sufficiente per rimborsare i prestiti statali entro le scadenze previste e che essa non avrebbe potuto vendere le sue attività per raccogliere liquidità sufficiente per rimborsare il debito.

Su tale base, la Commissione ha concluso che all’epoca nessun investitore privato avrebbe concesso i prestiti alla compagnia e che i due prestiti costituivano aiuti di Stato ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

La Commissione ha inoltre constatato che gli aiuti non potevano essere autorizzati in quanto aiuti al salvataggio ai sensi degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, come indicato nella notifica dell’Italia, in quanto i prestiti non sono stati rimborsati entro sei mesi, l’Italia non ha mai presentato un piano di ristrutturazione per il ripristino della redditività della compagnia e quest’ultima non è stata liquidata, come prevedono invece gli orientamenti.

La Commissione ha pertanto concluso che i prestiti hanno conferito ad Alitalia un vantaggio economico sleale rispetto ai suoi concorrenti sulle rotte nazionali, europee e mondiali, configurandosi pertanto come aiuti di Stato incompatibili. L’Italia deve pertanto recuperare presso Alitalia l’aiuto di Stato illegale pari a 900 milioni di €, maggiorato degli interessi”, conclude il comunicato della Commissione Europea.

La Commissione europea ha inoltre concluso che Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA”) non è il successore economico di Alitalia e quindi non è responsabile del rimborso degli aiuti di Stato illegali ricevuti da Alitalia. Essa ha inoltre concluso che i conferimenti di capitale pari a 1,35 miliardi di € a favore della nuova compagnia sono conformi alle condizioni di mercato e non si configurano quindi come aiuti di Stato ai sensi delle norme UE.

Nel 2020, l’Italia ha istituito un nuovo vettore aereo, ITA, che intende rilevare parte delle attività di Alitalia e dei relativi diritti. Oggi, con una decisione distinta, la Commissione europea ha concluso che i due prestiti statali per un importo di 900 milioni di € concessi dall’Italia ad Alitalia nel 2017 sono illegali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “L’Italia ha dimostrato che esiste una chiara discontinuità tra Alitalia e la nuova compagnia aerea ITA e che il suo investimento in ITA è conforme alle condizioni che un investitore privato avrebbe accettato. Una volta che ITA sarà decollata, spetta all’Italia e ai dirigenti di ITA sfruttare questa opportunità una volta per tutte. E noi continueremo a fare la nostra parte e a garantire una concorrenza leale nel settore europeo dell’aviazione”.

“Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato prevedono che una nuova impresa che acquisti le attività di un’altra impresa non sia responsabile degli aiuti ricevuti in passato dall’impresa venditrice se le due imprese sono sufficientemente diverse l’una dall’altra, vale a dire se tra di loro vi è una “discontinuità economica”. Ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la “discontinuità economica” viene verificata sulla base di una serie di criteri stabiliti dagli organi giurisdizionali dell’Unione, tra cui l’entità delle attività trasferite e la logica economica dell’operazione.

La Commissione ha concluso che, sulla base del piano dell’Italia relativo alla nuova compagnia e delle condizioni alle quali determinate attività saranno trasferite da Alitalia a ITA, vi è una discontinuità economica tra Alitalia e ITA. Di conseguenza, ITA non sarà responsabile dei 900 milioni di €, maggiorati degli interessi, che Alitalia dovrà rimborsare all’Italia ai sensi dell’odierna decisione distinta della Commissione”, afferma la Commissione Europea.

“Il piano elaborato dall’Italia comprende una serie di elementi volti a garantire la discontinuità economica tra le due imprese:

– per quanto riguarda il settore volo (aviation), ITA avrà un perimetro di attività notevolmente ridotto e gestirà meno della metà della flotta di aeromobili di Alitalia, concentrandosi sulle rotte redditizie e abbandonando quelle in perdita. L’Italia si è inoltre impegnata a utilizzare solo un numero di slot di decollo e atterraggio di Alitalia commisurato alla capacità di volo di ITA.

– ITA sarà in grado di rilevare soltanto porzioni limitate delle attività di assistenza a terra e manutenzione di Alitalia. Tali attività saranno vendute mediante gare d’appalto aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate. In particolare, ITA potrà presentare offerte per le attività di assistenza a terra presso l’aeroporto di Roma Fiumicino soltanto in quanto azionista di maggioranza e per quanto riguarda l’attività di manutenzione di Alitalia, soltanto come socio di minoranza.

Il brand Alitalia sarà ceduto al miglior offerente mediante gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, cui ITA potrà partecipare in concorrenza con altri offerenti.

– Il programma di fidelizzazione di Alitalia (MilleMiglia) sarà venduto nell’ambito di una gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, alla quale ITA non potrà partecipare, in modo da impedire il trasferimento diretto di clienti tra le due società.

Analogamente, ITA non si farà inoltre carico dei biglietti prepagati che i passeggeri hanno già acquistato da Alitalia. A tale riguardo, per evitare un impatto negativo sui passeggeri e garantirne la protezione, l’Italia ha accettato di rimborsare i biglietti prepagati che Alitalia non avrà onorato al momento della cessazione delle sue attività.

– Rispetto ad Alitalia, ITA sarà caratterizzata da una struttura dei costi più sostenibile, in termini di flotta e di contratto di lavoro. Essa assumerà un numero notevolmente ridotto di personale proveniente dal mercato, Alitalia compresa, ma con un nuovo contratto di lavoro conforme alle condizioni del mercato. ITA modernizzerà inoltre la propria flotta attraverso la digitalizzazione e l’acquisto di aeromobili di nuova generazione efficienti sotto il profilo del consumo di carburante.

– Gli obblighi di servizio pubblico (OSP) di Alitalia non saranno trasferiti a ITA. I contratti relativi agli OSP saranno aggiudicati sulla base di gare d’appalto aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate.

ITA pagherà un prezzo di mercato per le attività che acquisterà da Alitalia (direttamente o tramite gare d’appalto).

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che ITA sarà una compagnia diversa da Alitalia e che vi è una discontinuità economica tra Alitalia e ITA. ITA non sarà quindi responsabile del rimborso degli aiuti di Stato ricevuti da Alitalia”, conclude la Commissione Europea.

