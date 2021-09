Emirates, tariffe scontate fino al 20% e Pass per EXPO su ogni biglietto prenotato

Emirates, Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha lanciato la sua ultima iniziativa nell’ambito di una campagna globale per promuovere Dubai nella stagione invernale.

La nuova offerta Early Bird Expo 2020 Dubai della compagnia aerea consentirà ai clienti di risparmiare fino al 20% sulle tariffe per Dubai, quando prenoteranno i loro voli in anticipo.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Dubai è una città che ha sempre qualcosa da offrire e questo inverno la presenza di Expo offrirà ai visitatori una gamma unica di attrazioni ed esperienze”.

Ha aggiunto: “Come compagnia di bandiera di Dubai, Emirates sta lanciando una serie di iniziative per rendere ancora più conveniente e piacevole pianificare il prossimo viaggio. Il mese scorso abbiamo annunciato che offriremo un Expo Day Pass gratuito a tutti i clienti Emirates che viaggiano a Dubai durante il periodo dell’Expo e abbiamo introdotto un’innovativa offerta “Mile a Minute” per i nostri soci Skywards. Oggi lanciamo uno sconto per la prenotazione anticipata sui voli per Dubai, in tutti i nostri mercati. Nelle prossime settimane, abbiamo in programma di lanciare offerte su misura per le famiglie, un’edizione speciale di “My Emirates Pass”, un’offerta celebrativa per il 50° anniversario del giubileo degli Emirati Arabi Uniti e altro ancora, quindi restate sintonizzati”.

“Sia che esplori Dubai da solo, in famiglia, o che ti ricongiunga con la famiglia e gli amici, non c’è mai stato un momento migliore per visitare Dubai di questa stagione invernale. Le promozioni speciali del momento includono:

Early bird: questa offerta speciale è valida su tutti i biglietti di andata e ritorno prenotati per Dubai come destinazione finale, in date comprese tra il 26 settembre 2021 e il 31 marzo 2022. È applicabile alle prenotazioni effettuate tra il 9 e il 30 settembre 2021, tramite Emirates.com, call center, punti vendita Emirates o un agente di viaggio. L’offerta si applica alle tariffe base Emirates Business ed Economy e su Saver, Flex, Flex+.

L’Expo Day Pass gratuito di Emirates: i clienti Emirates che visitano e viaggiano attraverso Dubai, in qualsiasi momento durante Expo 2020, avranno diritto a ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato con la compagnia aerea.

Guadagna un miglio al minuto a Dubai: i clienti Emirates possono accumulare 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. I soci Emirates Skywards esistenti e nuovi che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 possono approfittare dell’offerta su Emirates.com e accumulare fino a 5.000 Miglia. L’offerta è applicabile su tutti i biglietti aerei Emirates acquistati tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, per viaggiare durante Expo 2020 Dubai. Nell’offerta sono inclusi anche i voli commercializzati da Emirates e operati da flydubai con un numero di volo Emirates (EK)”, comunica Emirates.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni di viaggi, Emirates ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni e attualmente opera 21 voli passeggeri settimanali dall’Italia a Dubai.

Dubai si affaccerà al mondo con Expo 2020, da ottobre 2021 a marzo 2022. Attraverso il tema Connecting Minds, Creating the Future, Expo 2020 Dubai mira ispirare le persone mostrando i migliori esempi di collaborazione, innovazione e cooperazione da tutto il mondo, attraverso sostenibilità, mobilità e opportunità

Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I viaggiatori sono incoraggiati a controllare le più recenti restrizioni di viaggio governative nel paese di partenza e ad assicurarsi di rispettare i requisiti di viaggio della loro destinazione. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i viaggiatori internazionali a Dubai visitate: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)