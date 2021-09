Gulfstream: il G500 Interior ottiene l’International Yacht & Aviation Award per l’eccellenza nel design

Gulfstream Aerospace Corp. e il Gulfstream G500 hanno ricevuto il 2021 International Yacht & Aviation Award (IY&AA) per l’eccellenza in cabin design. La “Performance and Polish” G500 entry ha ottenuto il massimo dei voti nella categoria Interior Design/VIP Completions.

“Questo è il quinto anno consecutivo che abbiamo vinto un International Yacht & Aviation Award e sono orgoglioso del nostro straordinario team di designer e artigiani Gulfstream che porta creatività e immaginazione ai nostri velivoli ultramoderni”, ha affermato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “Ogni cabina Gulfstream è il prodotto della collaborazione tra i nostri team di interior design e industrial design e l’artigianato degli uomini e delle donne che costruiscono a mano gli elementi della cabina personalizzati. La nostra attenzione combinata su performance, innovazione, qualità e abilità artistica distingue gli interni Gulfstream”.

“Il Gulfstream G500 Performance and Polish interior design trasmette le high-speed capabilities del velivolo e sottolinea il volo regolare di cui godono i passeggeri mentre viaggiano nell’elegante e confortevole cabina dell’aeromobile. Il design pluripremiato è stato ottenuto attraverso un gioco di contrasti di colore, contenuti e composizioni. La combinazione di innovazione e arte di Gulfstream è evidente anche nel pluripremiato design del sedile, nell’ergonomia avanzata, negli arredi artigianali e nelle finiture su misura.

La award-winning tall and wide G500 cabin offre agli interior designer una grande flessibilità. Oltre agli interni su misura, i passeggeri che volano a bordo del G500 beneficiano di aria fresca al 100%, mai ricircolata, industry-leading low cabin altitude, bassi livelli sonori e 14 finestrini ovali panoramici”, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)