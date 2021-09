Airlink conferma la selezione di Rolls-Royce TotalCare per engine servicing

Rolls-Royce e Airlink hanno firmato un TotalCare® service agreement per i motori AE3007 che alimentano la flotta di aeromobili Embraer ERJ135 della compagnia aerea sudafricana. L’accordo, che copre 28 aeromobili, è un’estensione del servizio per ulteriori 10 anni, continuando l’impegno della compagnia aerea per massimizzare la disponibilità degli aeromobili.

Il CEO di Airlink, Rodger Foster, ha dichiarato; “Airlink e Rolls-Royce hanno lavorato fianco a fianco dall’introduzione dell’ERJ135 nella nostra flotta nel maggio 2001. Operiamo 28 ERJ con un pool di 64 motori AE3007-A1/3. Siamo orgogliosi della fenomenale affidabilità che abbiamo ottenuto da questi motori, che hanno sostenuto le performance di puntualità leader del settore di Airlink, che è stata costantemente superiore al 97%. Il nostro contratto di assistenza TotalCare è stato fondamentale per la gestione dei costi di manutenzione del motore e per garantire la sostenibilità economica del tipo ERJ135 per il prossimo futuro. Siamo lieti dell’affidabilità del team Rolls-Royce e dei loro motori”.

Nel 2019, prima della pandemia di Covid-19, Airlink ha trasportato oltre 2 milioni di clienti su oltre 63.000 voli. Airlink attualmente opera una rete di rotte ridotta verso più di 45 destinazioni in 12 paesi africani, pur rimanendo agile agli effetti del Covid-19 e alle restrizioni di viaggio associate. Airlink è stata la compagnia aerea sudafricana più puntuale per il 2020; la sua performance da inizio anno fino ad agosto 2021 è stata del 98,1%.

“La nostra partnership con Airlink risale al 2001 e questa estensione di TotalCare è una testimonianza del nostro forte rapporto di lavoro e della fiducia reciproca”, ha affermato Stewart Evans, Rolls-Royce, Vice President, Customers Europe Middle East & Africa. “Sono particolarmente orgoglioso del modo in cui entrambi i team hanno lavorato a stretto contatto durante la pandemia per gestire i costi di manutenzione in modo efficace per entrambe le parti, migliorando allo stesso tempo la nostra offerta di servizi. L’intero team di Rolls-Royce è onorato di poter servire Airlink e i suoi clienti per molti altri anni a venire”.

TotalCare è la integrated engine service cover di punta fornita da Rolls-Royce. È progettato per predictive maintenance planning, nonché per off-wing repair and overhaul activities per gli operatori di motori aeronautici Rolls-Royce. TotalCare trasferisce a Rolls-Royce time-on-wing and maintenance cost risks, oltre a offrire un monitoraggio avanzato dello stato del motore e futuri miglioramenti del prodotto.

