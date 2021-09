LATAM supera i 100 milioni di vaccini COVID-19 trasportati gratuitamente in America Latina

LATAM Airlines Group ha superato i 100 milioni di dosi di vaccini COVID-19 trasportati gratuitamente in Brasile, Cile, Ecuador e Perù. L’iniziativa fa parte del progetto “Solidarity Plane” di LATAM, un programma che mette a disposizione gratuitamente la capacità di trasporto passeggeri e merci di LATAM a beneficio degli abitanti del continente sudamericano.

“Ognuno dei collaboratori di LATAM è orgoglioso di poter contribuire al superamento della pandemia. Oggi abbiamo trasportato gratuitamente la 100 milionesima dose di vaccino COVID. Rimarremo impegnati a rendere disponibile la nostra connettività a beneficio della vita e della salute delle persone in America Latina”, ha affermato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

Con più di 10 anni di storia, il programma “Solidarity Plane” di LATAM fa parte del pilastro del Valore Condiviso della strategia di sostenibilità del gruppo. Cerca di generare valore nella società attraverso la connettività. Ad oggi, ha mobilitato più di 2.400 operatori sanitari e pazienti con urgenti necessità mediche e più di 770 tonnellate di merci, comprese forniture mediche e vaccini, in America Latina.

Recentemente è stata annunciata un’alleanza con organizzazioni di solidarietà e società civili in Brasile, Cile, Ecuador e Perù, mettendo a loro disposizione le competenze, le infrastrutture, la connettività e la velocità del trasporto aereo attraverso biglietti e trasferimento merci a costo zero per le istituzioni convenzionate. Questa collaborazione verrà replicata in Colombia nelle prossime settimane.

Altre aree di azione del progetto “Solidarity Plane” sono:

– Health Solidarity Plane: ponte aereo per soddisfare le esigenze di trasporto di pazienti, operatori sanitari e forniture mediche, o connettere un paziente a un donatore attraverso il trasporto di organi, tessuti e cellule staminali.

– Environmental Solidarity Plane: trasporto di flora e fauna per la loro protezione, nonché il trasferimento di scienziati e membri di ONG ambientali che viaggiano per proteggere l’ecosistema latinoamericano.

– Natural Disasters Solidarity Plane: trasferimento di persone e professionisti che viaggiano a sostegno di disastri e aiuti umanitari in caso di inondazioni, incendi, terremoti, tsunami, o eruzioni vulcaniche.

