Emirates riprenderà i servizi verso San Pietroburgo e l’Arabia Saudita

Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi per il Kingdom of Saudi Arabia dall’11 settembre e per San Pietroburgo dall’8 ottobre 2021. La ripresa di questi servizi si basa sulla crescente impronta globale di Emirates, sulla continua revoca delle restrizioni all’ingresso e sulla ripresa della domanda nel network della compagnia aerea.

Dall’8 ottobre, i voli tra Dubai e San Pietroburgo opereranno quattro volte a settimana e la compagnia aerea aumenterà i suoi servizi a voli giornalieri dal 21 ottobre. Tutti i voli opereranno con Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi. I voli Emirates EK173 e 174 opereranno lunedì, mercoledì e venerdì, mentre i voli EK175 e 176 opereranno martedì, giovedì, sabato e domenica.

L’EK173 parte da Dubai alle 09:10, arrivando all’aeroporto di San Pietroburgo Pulkovo alle 14:15. EK174 parte da San Pietroburgo alle 16:45 e torna a Dubai alle 23:45 ora locale. L’EK175 decolla da Dubai alle 15:45, arriva a San Pietroburgo alle 20:50 e l’EK176 lascia l’aeroporto di Pulkovo alle 23:15, atterrando a Dubai alle 06:15 del giorno successivo.

Da sabato 11 settembre, Emirates inizierà ad operare 24 voli settimanali per l’Arabia Saudita, inclusi voli giornalieri per la capitale Riyadh, voli giornalieri con A380 per Jeddah, voli giornalieri per Dammam e tre voli settimanali per Medina. I voli per Riyadh raddoppieranno ogni giorno dal 16 settembre e sono in corso piani per aumentare le frequenze attraverso gli altri gateway entro la fine di settembre.

I clienti sono invitati a visitare l’Emirates Travel Hub per ulteriori informazioni sui requisiti di viaggio.

Emirates ha gradualmente ricostruito la sua rete globale e ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, consentendo ai viaggiatori di collegarsi in modo comodo e sicuro con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico via Dubai.

I clienti Emirates che visitano Dubai e viaggiano attraverso Dubai, in qualsiasi momento durante il periodo di Expo 2020, avranno diritto a ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato con la compagnia aerea.

Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia aerea ha anche sviluppato la sua offerta contactless e ha potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass.

I clienti sono incoraggiati a controllare le loro ultime linee guida di viaggio governative e ad assicurarsi che soddisfino i requisiti di viaggio della loro destinazione finale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)