Qatar Airways lancia Lite: una nuova opzione tariffaria nelle classi Economy e Business

Si amplia la gamma di opzioni tariffarie che Qatar Airways offre ai propri passeggeri per personalizzare ciascun viaggio grazie a prodotti e servizi pensati per andare incontro alle diverse esigenze.

Grazie all’introduzione della nuova opzione Lite, il vettore nazionale dello Stato del Qatar offrirà un totale di nove tariffe: Lite, Classic, Convenience e Comfort per l’Economy Class; Lite, Classic, Comfort ed Elite per la Business Class; Elite per la First Class.

Per tutti i viaggi a partire dal 1 ottobre 2021, i passeggeri di Qatar Airways che prenotano in Economy e Business Class possono quindi godere di una nuova opzione tariffaria, ma non solo. Nuovi servizi verranno ampliati a tutte le classi, come una maggior franchigia bagaglio e la possibilità di effettuare modifiche gratuite illimitate alla data del viaggio. Inoltre, in tutte le classi i soci di Qatar Airways Privilege Club possono guadagnare più Qmiles in base alla tariffa selezionata.

Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe di Qatar Airways Group, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni che vadano sempre più incontro alle esigenze delle varie tipologie di viaggio e viaggiatore, garantendo semplicità, flessibilità e la miglior esperienza a bordo. L’aggiunta della nuova opzione Lite e l’ampliamento di alcuni servizi a tutte le classi di viaggio, oltre che l’oppurtunità per i membri del Privilege Club di guadagnare più Qmiles e sbloccare vantaggi esclusivi, ci permette di mostrare ai nostri clienti il tipo di esperienza che possono aspettarsi di vivere quando scelgono di volare con noi”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)