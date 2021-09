ACI World: il Customer Experience Global Summit si terrà Cracovia nel 2022

Mentre il 2021 Customer Experience Global Summit si è concluso con successo oggi a Montreal, Airports Council International (ACI) World ha annunciato che l’evento del prossimo anno si terrà in collaborazione con l’aeroporto di Cracovia, in Polonia, il 13, 14 e 15 settembre 2022.

L’evento ibrido di quest’anno comprendeva eventi fisici e virtuali, inclusa la celebrazione degli Airport Service Quality Awards (ASQ) 2020, ma si prevede che l’evento del 2022 porterà i leader del settore a Cracovia, consentendo una discussione faccia a faccia sull’importanza dell’esperienza del cliente mentre gli aeroporti perseguono l’innovazione continua. L’evento consentirà una maggiore interazione tra i partecipanti, fornendo una piattaforma per l’esplorazione dell’eccellenza attraverso il programma ASQ.

Il summit resta uno degli eventi più significativi del calendario aeronautico, in un momento in cui soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti non è mai stato così importante.

“Dopo aver riportato l’ACI Customer Experience Global Summit sulla scena internazionale quest’anno, non vediamo l’ora di lavorare con l’aeroporto di Cracovia l’anno prossimo poiché l’evento arriva in Europa per la prima volta”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Ascoltare i clienti per creare la customer experience che rifletta le loro mutevoli esigenze e aspettative non è mai stato così importante e continua a svilupparsi come uno degli strumenti di business più importanti per gli aeroporti. Il nostro vertice globale reinventato rimane una delle date più importanti del calendario dell’aviazione internazionale per gli aeroporti e i loro partner, fornendo una risorsa inestimabile per aiutarli a fornire l’esperienza sicura, salutare e coinvolgente che i passeggeri richiedono”.

Il President of the Board of Kraków Airport, Radoslaw Wloszek, si è detto onorato che il quarto ACI Customer Experience Global Summit si terrà a Cracovia, nel cuore della Polonia.

“Essere in grado di ospitare questo evento è una straordinaria distinzione per il nostro aeroporto”, ha affermato. “La pandemia COVID-19 ha congelato l’aviazione e ci ha costretto a ridefinire il nostro approccio agli standard di sicurezza e all’esperienza del cliente. “We Are Aviation” è il nostro motto e si è tradotto nella nostra motivazione e nel lavoro congiunto che è stato esemplificato quando un certo numero di aeroporti globali ed europei hanno aderito all’ACI Airport Health Accreditation Programme. Il comfort e la sicurezza dei passeggeri sono le nostre priorità chiave e l’essenza dell’ACI Customer Experience Global Summit. Possiamo osservare che i livelli di traffico passeggeri aumentano ogni settimana. Sappiamo che il processo di ritorno alle realtà del 2019 sarà lento e difficile, ma il risveglio che possiamo già osservare oggi ci fa guardare avanti con ottimismo”.

(Ufficio Stampa ACI World)