Qantas e JAL: l’autorità per la concorrenza australiana non approva il joint business

Qantas e Japan Airlines (JAL) hanno espresso il loro disappunto per la decisione dell’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) di bloccare i piani delle compagnie aeree per formare un joint business, che avrebbe favorito la ripresa del turismo alla riapertura dei confini internazionali.

Le compagnie aeree avevano chiesto l’approvazione dell’ACCC nel dicembre 2020 per lavorare più a stretto contatto e servire meglio i clienti che viaggiano tra Australia, Nuova Zelanda e Giappone, per garantire una ripresa più rapida e sostenuta dal COVID.

Nell’ambito dell’accordo le compagnie aeree avevano proposto:

– Un expanded codeshare relationship a un massimo di 29 destinazioni e migliori orari dei voli tra Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

– Una nuova rotta diretta Cairns – Tokyo operata da Qantas.

– Coordinamento di prezzi, orari, vendite e marketing turistico a sostegno della crescita nei principali mercati turistici.

– Maggiori vantaggi per i frequent flyer e maggiori opportunità di viaggio premium per i clienti Qantas e JAL.

“Qantas e JAL continueranno la loro attuale codeshare and oneworld partnership, che non fornisce gli stessi vantaggi che sarebbero stati possibili con un joint business. Qantas e JAL sono partner di Jetstar Japan, uno dei più grandi vettori nazionali low cost in Giappone, dal 2012.

Il Giappone è la terza economia mondiale e uno dei maggiori partner commerciali e di investimento dell’Australia. Nel 2019 mezzo milione dei suoi residenti ha visitato l’Australia, il che significa che è uno dei mercati turistici e aziendali più importanti all’inizio della ripresa”, affermano le compagnie.

Commenti del CEO di Qantas Domestic e International, Andrew David: “Siamo ovviamente delusi da questa decisione. Una partnership più stretta tra Qantas e Japan Airlines avrebbe significato più rotte, migliori collegamenti aerei e maggiori vantaggi per i frequent flyer. Nessuno di questi benefici sarà realizzato a seguito della decisione dell’ACCC. Sappiamo che la ripresa dei viaggi internazionali sarà lenta e accidentata. Ci vorranno anni prima che l’intero settore dei viaggi e del turismo si riprenda completamente dal COVID, quindi ottenere i corretti policy settings sarà fondamentale, poiché i percorsi chiave vengono ricostruiti essenzialmente da zero. Questo alla fine andrà a beneficio della ripresa dell’economia australiana.

La decisione è particolarmente sfortunata per il Queensland e Cairns, che avrebbero beneficiato di una rotta diretta Qantas per Tokyo che avrebbe visto molti viaggiatori desiderosi di un’esperienza premium. Senza essere in grado di coordinarsi con JAL, e in particolare di attirare turisti giapponesi nel Queensland settentrionale utilizzando l’ampia portata di marketing di JAL in Giappone, i voli pianificati tra Cairns e Tokyo non sono commercialmente redditizi per Qantas. Abbiamo spiegato a lungo questa dinamica all’ACCC e non siamo d’accordo con la loro valutazione secondo cui il percorso è praticabile senza l’alleanza”.

Commenti del JAL Executive Officer, Senior Vice President (Route Marketing, International Relations & Alliances), Ross Leggett: “Japan Airlines è delusa dalla decisione dell’ACCC di disapprovare la nostra proposta di joint business. Credevamo in particolare che il joint business con Qantas avrebbe accelerato la ripresa del traffico Leisure e Business tra Giappone e Australia, con chiari benefici economici e sociali per entrambi i paesi nell’ambiente estremamente difficile causato dalla pandemia COVID-19. È un peccato che l’opportunità di offrire ai clienti una scelta migliore e ampie opportunità di crescita nel settore dei viaggi non venga realizzata”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)