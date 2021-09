News Brevi – 13.09.2021

FORMULA UNO, MONZA: LE FRECCE TRICOLORI HANNO SORVOLATO LA GRIGLIA DI PARTENZA – Si è rinnovato anche quest’anno l’ormai storico connubio tra la Formula 1 e l’Aeronautica Militare a Monza. Domenica 12 settembre, infatti, i 9 velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce Tricolori hanno sorvolato la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia ed il tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale, steso sulle ultime note dell’Inno di Mameli, ha dato il via alla prestigiosa gara automobilistica. Il sorvolo sul Gran Premio di Monza rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per l’Aeronautica Militare ed un atteso appuntamento nel calendario delle Frecce Tricolori che il prossimo 18 e 19 settembre celebreranno presso la base aerea di Rivolto, sede storica della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il loro 60° anniversario (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TROMBA D’ARIA A PANTELLERIA: ELICOTTERO AERONAUTICA MILITARE TRASPORTA NELLA NOTTE UNA SQUADRA DI VIGILI DEL FUOCO – Nel cuore della notte di sabato 11 settembre un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per trasportare una squadra di Vigili del Fuoco a Pantelleria per poter soccorrere la popolazione colpita nel pomeriggio di ieri da una improvvisa e violenta tromba d’aria. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto, a seguito della richiesta della Prefettura di Trapani, l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) e in appena 30 minuti ha elitrasportato una squadra di 6 Vigili del Fuoco a Pantelleria, per contribuire a soccorrere la popolazione dell’Isola. La squadra dei Vigili del Fuoco era composta da 3 vigili del nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) , 2 vigili del progetto USAR (Urban Search and Rescue) e 1 vigile specializzato nella ricerca di persone scomparse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DISSERVIZI ALITALIA NELLA CONSEGNA BAGAGLI PER STATO AGITAZIONE LAVORATORI: ENAC MONITORA E CHIEDE ALLA COMPAGNIA DI DARE INFORMAZIONI PRIMA DEL VOLO – ENAC informa: “In merito ai disservizi Alitalia nella gestione bagagli causati dallo stato di agitazione dei lavoratori, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) sta seguendo l’evolversi della situazione per prevenire ulteriori disagi ai passeggeri. L’Ente ha chiesto ad Alitalia di informare i passeggeri, prima del volo, nel caso in cui siano a conoscenza che potrebbero esserci disguidi nella gestione dei bagagli da stiva. Un’informazione preventiva limiterebbe anche assembramenti nei pressi dei nastri per la riconsegna bagagli e nei Lost&Found degli aeroporti. L’ENAC, nel continuare a monitorare la situazione nelle prossime settimane, invita anche i passeggeri a informarsi con l’Alitalia prima di recarsi in aeroporto e a limitare, se possibile, l’imbarco di bagagli da stiva. Con l’occasione l’ENAC ribadisce, come da propria Mission istituzionale, la centralità della tutela dei diritti del passeggero nel sistema dell’aviazione civile liberalizzato”.

EUROWINGS: OTTIMA RISPOSTA RIGUARDO LE CANDIDATURE PER LA NUOVA BASE DI PRAGA – Eurowings comunica che nelle ultime settimane sono già pervenute più di 6.000 candidature per le posizioni pubblicate presso la nuova base di Praga. Sono già iniziati i primi colloqui di selezione per i posti vacanti in cockpit e in cabina. Robert Jahn, Managing Director of Eurowings Europe, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa risposta e del forte interesse che la nostra offerta ha riscontrato all’interno della Repubblica Ceca. Sono molto lieto di poter offrire un “tocco locale” alla base di Praga e rafforzare i nostri team assumendo colleghi locali”. Eurowings sta ampliando la sua offerta in Europa centrale con l’apertura di una nuova base nella capitale ceca, Praga. Dal 31 ottobre 2021, Eurowings decollerà inizialmente con due Airbus A320, a cui seguirà un terzo aereo nell’estate 2022. I voli saranno operati da Eurowings Europe, pan-European flight operation of Eurowings. Quando le operazioni di volo inizieranno a Praga, gli equipaggi di Eurowings Europe a Vienna saranno inizialmente schierati da ottobre. A medio termine, tuttavia, i voli saranno operati interamente da equipaggi locali di Praga. I membri dell’equipaggio che già volano per Eurowings Europe hanno diritti di trasferimento preferenziali in conformità con i regolamenti interni dell’azienda.

ETIHAD AIRWAYS AGGIORNA IL SERVIZIO “VERIFIED TO FLY” – Etihad Airways ha aggiornato Verified to Fly per offrire un servizio più snello e personalizzato attraverso il suo sito Web, etihad.com. Questo aggiornamento rende il processo più rapido e semplice per gli ospiti Etihad, per assicurarsi di avere tutti i documenti relativi al COVID richiesti prima di partire per l’aeroporto. Sette giorni prima del viaggio, tutti gli ospiti riceveranno un’e-mail personalizzata che li informa dei documenti necessari per la loro destinazione. Questi documenti di viaggio possono ora essere caricati direttamente nella pagina “Manage my Booking” di etihad.com, fino a 72 ore prima della partenza. La nuova funzionalità del sito Web sostituisce il sistema di caricamento tramite e-mail lanciato dalla compagnia aerea nel maggio 2021. Il nuovo processo di caricamento guida i viaggiatori attraverso il processo e mostra i documenti specifici necessari per essere verificati per la destinazione prescelta. Una volta caricati, i documenti verranno controllati e gli ospiti riceveranno un’e-mail di conferma di aver soddisfatto tutti i requisiti per il volo. Inoltre, i viaggiatori possono controllare lo stato della loro richiesta in qualsiasi momento su etihad.com. Di conseguenza, potranno iniziare il loro viaggio in tutta tranquillità e beneficeranno anche di un check-in in aeroporto notevolmente più veloce. John Wright, Vice President Airports and Network Operations, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il popolarissimo servizio Verified to Fly di Etihad è stato già utilizzato da molti ospiti ed è stato ulteriormente migliorato e semplificato. Il servizio ha ridotto significativamente i tempi di check-in in aeroporto e ha fornito la tanto necessaria rassicurazione ai nostri ospiti che hanno già soddisfatto tutti i requisiti di viaggio Covid-19 prima di raggiungere l’aeroporto”.

SAAB GUIDA UN FOSSIL-FREE AVIATION PROJECT – Saab, insieme ai partner e alle università svedesi, condurrà un progetto che mira a stabilire una tabella di marcia tecnica verso una fossil-free aviation. Il progetto è sostenuto dalla Swedish Energy Agency e si concentra principalmente sul mercato svedese e nordico. La fossil-free aviation è una sfida importante all’interno dell’industria aeronautica e devono essere presi in considerazione una serie di aspetti per la tecnologia e le infrastrutture aeronautiche. Il progetto mira a fornire una panoramica obiettiva ed equilibrata delle opzioni disponibili per raggiungere l’obiettivo di una aviazione fossil free, attraverso una serie di soluzioni tecniche, che potrebbero aprire la strada alla fossil free aviation entro i prossimi 25 anni. “Siamo lieti di poter contribuire con l’esperienza e la conoscenza di Saab nel settore dell’aviazione degli ultimi 80 anni. Insieme agli altri partner, non vediamo l’ora di descrivere le possibilità e le sfide che affrontiamo nel viaggio verso una fossil-free aviation”, afferma Ann-Kristin Adolfsson, Head of Strategy within Saab’s business area Aeronautics. “Sebbene siano stati pubblicati numerosi rapporti di ricerca sull’electric aviation e sui biocarburanti, non ci sono stati studi comparativi che offrissero una visione più ampia delle soluzioni tecniche rivolte al mercato nordico. Questo progetto offre una possibilità unica di posizionare il know-how dell’aviazione svedese in prima linea, fornendo al contempo una solida base e una tabella di marcia per i futuri investimenti di ricerca svedesi nella fossil-free aviation”, afferma Christopher Jouannet, Senior Engineer Advanced Design within Saab’s business area Aeronautics and manager of the fossil-free aviation project. Il progetto è una collaborazione tra le principali aziende aeronautiche svedesi e le università. Saab e GKN Aerospace partecipano dal lato dell’industria, mentre la Linköping University e la Chalmers University of Technology rappresentano il mondo accademico. La rete di ricerca Swedish Aerospace Research Center (SARC) sta supportando il lavoro e la distribuzione dei risultati. Il progetto lavorerà anche con rappresentanti di Innovair, Svenskt Flyg (Swedish Aviation) e Aerospace Cluster Sweden.

SALAMAIR PRENDE IN CONSEGNA IL SUO PRIMO A321NEO – Per soddisfare la sua rete in continua espansione, SalamAir ha preso in consegna il suo primo aereo A321neo. L’A321neo offre elevati livelli di comfort per i passeggeri, ampliando la capacità di posti grazie all’uso ottimizzato dello spazio in cabina. L’A321neo completerà la flotta di sei A320neo di SalamAir. Con l’introduzione dell’A321neo, SalamAir è diventata la prima compagnia aerea del paese a introdurre l’aereo nella sua flotta. Il Capitano Mohamed Ahmed, CEO di SalamAir, ha dichiarato: “Siamo lieti di introdurre il nuovissimo aereo A321neo nella nostra flotta mentre continuiamo ad espandere la nostra rete. L’impiego di questo aereo nella nostra flotta sosterrà i piani di crescita della nostra compagnia aerea. Siamo onorati di integrare la nostra flotta con un nuovo aeromobile che offre costi operativi inferiori, impegno ecologico e maggiore comfort per i nostri passeggeri”. Mikail Houari, President, Airbus Africa and the Middle East, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra partnership con SalamAir. L’A321neo è un aereo all’avanguardia che aiuterà ad espandere la rete della compagnia aerea. Non vediamo l’ora di celebrare molti altri successi e traguardi insieme per gli anni a venire”.

BOEING E LA MDA TESTANO CON SUCCESSO UNA ADVANCED MISSILE DEFENSE CAPABILITY – Boeing e la U.S. Missile Defense Agency (MDA) hanno dimostrato con successo una advanced interceptor capability per il Ground-based Midcourse Defense (GMD) system, che difende gli Stati Uniti da long-range intercontinental ballistic missile threats. Il test includeva il lancio di un Ground-Based Interceptor (GBI) nello spazio con un three-stage booster in two-stage model, consentendo al GBI di rilasciare il kill vehicle prima in volo, fornendo una prima opportunità di intercettare e sconfiggere una minaccia missilistica. La nuova funzionalità, resa possibile dagli aggiornamenti del software di modellazione del sistema digitale, offre agli operatori la scelta in tempo reale tra un two-stage o three-stage interceptor, a seconda della posizione e della velocità della minaccia. Lo stage mode determina quando il kill vehicle viene rilasciato dal GBI. Questo risultato consentirà ai GBI di essere modernizzati e messi in campo con questa capacità critica come parte del MDA’s Service Life Extension Program. “Il sistema GMD è affidabile e pronto se chiamato a difendere la nazione”, ha affermato Debbie Barnett, Boeing GMD vice president and program director. “Per oltre 20 anni, Boeing ha guidato lo sviluppo, l’integrazione e la manutenzione di questo sistema. Siamo orgogliosi di continuare questi sforzi per il sistema GMD messo in campo per garantire la difesa continua degli Stati Uniti negli anni a venire”.

ROLLS-ROYCE VENDE LA SUA PARTECIPAZIONE IN AIRTANKER HOLDINGS LIMITED – Rolls-Royce annuncia la vendita concordata della sua partecipazione del 23,1% in AirTanker Holdings Limited a Equitix Investment Management Limited, per proventi in contanti di £189 milioni, incluso il rimborso dei prestiti degli azionisti e gli interessi maturati e differiti di circa 47 milioni di sterline, soggetti a eventuali adeguamenti di chiusura di routine e al lordo dei costi di transazione. La transazione dovrebbe essere completata entro la fine del primo trimestre 2022, previa approvazione normativa. Il ricavato sarà utilizzato per ridurre l’indebitamento netto. I rimanenti azionisti di AirTanker hanno diritti di prelazione sulle azioni Rolls-Royce e sulle note di prestito. AirTanker Holdings Limited, una joint venture con Airbus, Babcock e Thales, possiede 14 velivoli Voyager A330-200 alimentati da motori Trent 772B, un derivato del motore Trent 700. I velivoli Voyager supportano il rifornimento in volo, il trasporto aereo e i servizi ausiliari per l’UK Ministry of Defence. Questa flotta è gestita da AirTanker Services Limited, di cui Rolls-Royce continuerà ad essere azionista con il 23,5%. Continuerà inoltre a fornire assistenza e manutenzione per la flotta di motori Rolls-Royce che alimentano i velivoli Voyager a supporto della Royal Air Force. Tom Bell, President Rolls-Royce Defence, ha dichiarato: “Siamo onorati di alimentare la flotta Voyager. Attraverso la nostra posizione di proprietà continua in AirTanker Services, la Royal Air Force può contare su di noi per supportare le sue operazioni mission-critical con i nostri motori derivati dal Trent 700. La vendita della nostra partecipazione in AirTanker Holdings è un altro passo importante verso il raggiungimento del nostro obiettivo di Gruppo di generare almeno 2 miliardi di sterline dalle cessioni, come annunciato lo scorso anno, per aiutare a ricostruire il nostro bilancio, a sostegno della nostra ambizione a medio termine di tornare a un investment grade credit profile”.

IL RADAR SAAB GIRAFFE 1X HA PARTECIPATO A UNA MULTINATIONAL AIR POWER EXERCISE – Il Saab Giraffe 1X radar e un Command and Control (C2) system hanno partecipato con successo alla multinational Arctic Challenge Exercise 2021 (ACE 21) dal 7 al 18 giugno. Operavano insieme a più di 70 aerei militari di otto diversi paesi, riuniti in Norvegia, Finlandia e Svezia per sviluppare tattiche, tecniche e procedure di combattimento aereo. Giraffe 1X, insieme a un C2 system scalabile, è stato utilizzato per pianificare, monitorare e valutare in modo sicuro i voli, oltre a partecipare all’esercitazione nel suo insieme. ACE 21 è stata un’opportunità per testare entrambi i sistemi in condizioni vicine a un vero ambiente operativo di difesa aerea, sia con che contro i velivoli partecipanti. Le capacità di rilevamento avanzate di Giraffe 1X sono state dimostrate rispetto ai numerosi velivoli partecipanti. I rappresentanti delle forze armate svedesi hanno avuto l’opportunità di ottenere un’esposizione operativa ai due sistemi durante ACE 21.

NUOVA ROTTA DOMESTICA PER QANTAS – I viaggiatori possono ora usufruire di un collegamento diretto tra Adelaide e Townsville con i nuovi voli Qantas tra le due città. QantasLink opererà tre voli di andata e ritorno settimanali con il jet regionale Embraer E190, offrendo più di 550 posti sulla rotta ogni settimana. Gli E190 sono stati introdotti nella rete di QantasLink a maggio come parte del nuovo accordo della compagnia aerea con Alliance Airlines. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Sappiamo che gli australiani sono desiderosi di viaggiare di nuovo e questi nuovi voli aprono un collegamento diretto tra Adelaide e Townsville giusto in tempo per le vacanze”. La nuova rotta è stata resa possibile con il supporto dell’aeroporto di Adelaide, del governo del South Australia e della Queensland Airports Limited.

QANTAS: POSATE IN LEGNO A BORDO – Qantas inizierà il processo di eliminazione graduale delle posate di plastica monouso come parte della revisione in corso sulla sostenibilità della compagnia aerea. Da oggi, le posate in plastica monouso verranno progressivamente sostituite con posate in legno accreditate dal Forest Stewardship Council (FSC). Saranno inizialmente introdotte per i clienti sui Queensland flights. I pacchetti saranno distribuiti su tutta la rete nazionale e regionale dal prossimo mese. La mossa fa parte dell’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità e la riduzione dei rifiuti. Nel primo trimestre del 2020, Qantas ha introdotto agitatori in bambù e tazze calde compostabili, eliminando oltre 5,5 milioni di articoli in plastica monouso a bordo. Ciò ha fatto seguito alla rimozione delle cannucce di plastica in tutto il network nel 2019. Qantas Group doveva raggiungere i suoi obiettivi in materia di rifiuti e plastica monouso prima della pandemia COVID-19 nel marzo 2020. Qantas sta rivedendo e aggiornando la sua strategia sui rifiuti alla luce delle nuove condizioni operative COVID-19, che hanno visto un requisito temporaneo di articoli monouso per la sicurezza e il benessere dei clienti e continua a lavorare con i partner e i produttori per trovare alternative ecologiche. Qantas Group si è impegnato a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e a investire 50 milioni di dollari australiani nello sviluppo di un’industria per Sustainable Aviation Fuel (SAF). Andrew Parker, Chief Sustainability Officer, Qantas Group: “Il passaggio alle posate in legno comporterà la progressiva eliminazione di milioni di articoli in plastica monouso dalla nostra supply chain. La combinazione di nuovi prodotti come questo e altri passaggi critici come il SAF ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti”.

IATA NOMINA IL NUOVO REGIONAL VICE PRESIDENT FOR ASIA-PACIFIC – International Air Transport Association (IATA) ha annunciato la nomina di Philip Goh come Regional Vice President for Asia-Pacific con effetto da oggi. Goh succede a Conrad Clifford, IATA’s Deputy Director General dal 1 luglio 2021. Goh è un veterano del settore aereo. Ha ricoperto vari ruoli dirigenziali presso Singapore Airlines a Singapore e all’estero, presso Virgin Atlantic Airways a Londra e ha una vasta esperienza in tutta la regione Asia-Pacifico. Più di recente, è stato Regional Vice President for the South West Pacific for Singapore Airlines (dal 2017 al 2021), con sede a Sydney. Riferendo allo IATA Deputy Director General, Goh guiderà le attività IATA in tutta l’Asia-Pacifico, una regione che copre 37 paesi e territori e ospita 45 compagnie aeree membri IATA. Ha sede a Singapore, dove si trova l’ufficio regionale IATA. “Sono lieto che Philip mi succeda come Regional Vice President. La sua vasta esperienza nelle compagnie aeree e la profonda conoscenza della regione saranno particolarmente preziose per realizzare le priorità di IATA in tutta l’Asia-Pacifico”, ha affermato Clifford. “Sono profondamente appassionato dell’industria aeronautica e sono stato associato alla sua crescita e sviluppo per tutta la mia vita professionale. Sono onorato di guidare il team IATA Asia-Pacifico nel momento più difficile della storia del nostro settore. La principale tra le nostre priorità immediate è coinvolgere i governi per riaprire i confini in sicurezza, rilanciare l’economia dei viaggi e del turismo e ripristinare le connessioni tra le persone. L’aviazione internazionale può quindi tornare al suo ruolo cruciale di motore per fornire benefici sociali ed economici ai paesi e alle comunità dell’Asia-Pacifico”, ha affermato Goh.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEM: NUOVI CONCEPT IBRIDI DI MTU PER RIDURRE LE EMISSIONI – La business unit Rolls-Royce Power Systems presenterà la sua visione e i concetti MTU per le operazioni minerarie a zero emissioni di carbonio al MINExpo 2021. La vetrina include sia i prodotti esistenti che le tecnologie future attualmente in fase di sviluppo. In primo piano, c’è un nuovo rivoluzionario concetto MTU che potrebbe aiutare a ridurre le emissioni di CO2 fino al 30%. Rolls-Royce sta anche sperimentando tecnologie aggiuntive che aiuteranno gli operatori a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero: i motori MTU sono attualmente in fase di adattamento per funzionare con combustibili sostenibili ottenuti da idrogeno con l’aiuto di energia rinnovabile.