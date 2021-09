Finnair aggiunge frequenze e destinazioni in Europa, Asia e Nord America

A seguito della campagna vaccinale mondiale, il settore del turismo sta lentamente riprendendo così come la mobilità per lavoro. Con la crescente domanda di viaggi, per la prossima stagione invernale, Finnair sta aggiungendo frequenze e destinazioni nel suo network in Europa, Asia e Nord America.

Finnair continua a volare verso le sue principali destinazioni asiatiche, con collegamenti giornalieri verso Tokyo, Seoul e Bangkok e offre frequenze settimanali multiple per Singapore e Hong Kong.

I voli per Osaka riprenderanno a ottobre, espandendo nuovamente la presenza di Finnair nel mercato giapponese, mentre a febbraio tornerà a volare su Nagoya. Dubai verrà collegata a Helsinki con voli operati da aeromobili wide body.

Per quanto riguarda il nord America Finnair rafforzerà i suoi servizi rendendo la rotta per Chicago annuale e non più solamente estiva. New York è collegata quotidianamente con Helsinki, Miami e Los Angeles saranno servite da tre voli settimanali ognuna.

Oltre a collegare il Nord America dal suo hub di Helsinki, Finnair ha annunciato voli diretti per Los Angeles, New York, Miami e Puket da Stoccolma, in Svezia.

Finnair ha comunicato un aumento sostanziale delle frequenze (con doppi servizi giornalieri) verso le maggiori città europee come Amsterdam, Monaco, Düsseldorf, Berlino e Francoforte e tre frequenze giornaliere per Londra e Parigi e le capitali scandinave. Anche San Pietroburgo vedrà un aumento delle frequenze, per supportare i flussi di traffico verso le destinazioni nordamericane di Finnair. Durante la prossima stagione invernale Finnair aprirà rotte verso Cracovia e Danzica.

Anche la Lapponia finlandese continua ad attrarre turisti e di conseguenza i collegamenti verso Rovaniemi, Ivalo e Kittilä saliranno a quattro voli giornalieri e due servizi giornalieri per Kuusamo.

In Italia Finnair aumenterà le frequenze da Milano e Roma. Da novembre le due città verranno servite da 8 voli settimanali, a partire dal 13 dicembre le frequenze da Milano Malpensa saliranno a 9 mentre quelle da Roma Fiumicino a 21 (tre voli giornalieri). Dal 24 gennaio i voli da Milano saranno 10 a settimana. Dal 14 febbraio i voli da Roma subiranno un altro incremento, fino ad arrivare a 24 voli settimanali.

“Siamo entusiasti di poter espandere il nostro network consentendo una maggiore offerta per i nostri clienti “, afferma Javier Roig, General Manager Europe South – EMEA JB Sales Lead. “Stiamo anche reintroducendo i servizi per supportare un’esperienza di viaggio agevole e conveniente. Nel nostro hub di Helsinki abbiamo riaperto la lounge in area Schengen già ad agosto mentre quella in area extra Schengen riprenderà il pieno servizio all’inizio di ottobre”.

“I nostri clienti possono godere della rinnovata offerta food and berverage a bordo, dove combiniamo i sapori nordici con i gusti internazionali. Le migliori tariffe Finnair sono disponibili su Finnair.com e sull’app mobile Finnair, dove lo shopping è facile e conveniente”, afferma Roig.

ECONOMY CLASS via Helsinki da Milano, tariffe solo andata per viaggi dal 22 settembre 2021 al 31 marzo 2022, le tariffe sono in vendita fino al 26 settembre 2021:

San Pietroburgo a partire da 108 €

Tallin a partire da 97 €

Helsinki a partire da 83 €

Mosca a partire da 117 €

ECONOMY CLASS via Helsinki da Roma, tariffe solo andata per viaggi dal 22 settembre 2021 al 31 marzo 2022, le tariffe sono in vendita fino al 26 settembre 2021:

San Pietroburgo a partire da 114 €

Tallin a partire da 103 €

Helsinki a partire da 90 €

Mosca a partire da 103 €

Per maggiori dettagli sulle condizioni, le destinazioni e sui periodi di viaggio visitare il sito www.finnair.it. Tariffe tasse incluse, soggette a restrizioni e disponibilità, posti limitati. La compagnia si riserva di modificare i termini dell’offerta senza preavviso.

(Ufficio Stampa Finnair)