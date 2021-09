Emirates lancia la prima app di realtà virtuale su Oculus, la piattaforma VR più famosa al mondo

“Vivi la bellezza delle Suite della First Class Emirates, esplora l’esclusiva lounge dell’A380 o osserva lo spazio di cabina vicino al tuo posto nella fila 77, comodamente da casa, con l’innovativa e premiata esperienza di realtà virtuale (VR) di Emirates. Disponibile su emirates.com, tramite l’app Emirates e ora su Oculus Store, per gli utenti Oculus Rift, Emirates VR vuole coinvolgere gli utenti di tutto il mondo con la realtà virtuale più all’avanguardia”, afferma Emirates.

Boutros Boutros, Emirates’ Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand, ha dichiarato: “Emirates vuole offrire ai clienti esperienze innovative ed eccezionali a bordo, a terra o nello spazio digitale. Nel 2018 siamo stati i primi a introdurre la tecnologia avanzata di VR sulle nostre piattaforme digitali, offrendo ai clienti l’opportunità di vivere la fantastica esperienza Emirates prima di salire a bordo. Abbiamo continuato a investire e sviluppare questo progetto e oggi siamo lieti essere la prima compagnia aerea a lanciare un’app Oculus VR.

Questa iniziativa espande la capacità di interagire con il nostro pubblico attraverso le piattaforme digitali in tutto il mondo. È anche particolarmente rilevante in questo momento, poiché molte persone non viaggiano da un po’ di tempo a causa della pandemia e ora vogliono riscoprire ispirazioni e opzioni di volo”.

Questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con la società Renacen, permette ai clienti Emirates di navigare attraverso le cabine Economy, Business e First Class, esplorando i posti e di visitare l’iconica Onboard Lounge e la Shower Spa dell’A380, utilizzando gli hotspot di navigazione. Emirates sta lavorando a una versione aggiornata con la cabina Premium Economy e gli ultimi interni degli aerei A380.

Per il futuro la compagnia prevede di offrire ai clienti la possibilità di esplorare destinazioni, selezionare una cabina, prenotare e pagare il volo mediante l’app Emirates Oculus VR.

Attualmente, gli utenti possono provare le esperienze VR di Emirates tramite:

– App Emirates Oculus VR sull’Oculus Store: permette agli utenti di esplorare in modo accurato e interattivo gli interni di cabina del’A380, modello di punta di Emirates e del Boeing 777-300ER Gamechanger. Ad esempio, gli utenti possono raccogliere oggetti dalla Lounge di bordo, accendere la doccia nella Shower Spa, chiudere le porte delle suite private e persino visitare la cabina di pilotaggio.

– Emirates.com su PC, dispositivi mobili o sull’app Emirates per iOS e Android: permette di avere una visione 3D, web VR, a 360 gradi degli interni di cabina dei Boeing 777 e degli A380 (tutte le 20 diverse configurazioni della flotta della compagnia). I clienti possono esplorare i loro posti prima di effettuare il check-in online con la mappa in 3D. Lo strumento consente ai clienti di navigare da un posto all’altro e di prenotare direttamente nell’ambiente tridimensionale. Gli utenti possono anche usufruire della navigazione in cabina a mani libere e della selezione del posto utilizzando qualsiasi headset VR come Google Cardboard. Questa tecnologia è compatibile con tutti i dispositivi senza la necessità di applicazioni o plug-in esterni.

La tecnologia di realtà virtuale Emirates è stata nominata tra i primi sei finalisti della quinta edizione del prestigioso International VR Awards, nella categoria “VR Marketing of the year”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)