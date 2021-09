Le compagnie aeree di Lufthansa Group e Travelport firmano un nuovo accordo di distribuzione

Le compagnie aeree di Lufthansa Group, uno dei principali gruppi di compagnie aeree del mondo e pioniere nell’area della New Distribution Capability (NDC), e Travelport, leader mondiale nel travel retail, hanno annunciato oggi un nuovo accordo di distribuzione che consente un modeno airline retailing e innovazione tecnologica. In base all’accordo, che copre i vettori Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti, Travelport distribuirà i contenuti NDC delle compagnie aeree del Gruppo attraverso la next-generation content distribution and travel retailing platform, Travelport+. Questo accordo si basa sulla distribuzione in corso dei contenuti delle compagnie aeree di Lufthansa Group attraverso i tradizionali EDIFACT channels.

Entrambe le società stanno già implementando la funzionalità NDC end-to-end. Il lancio, previsto nella prima metà del 2022, pone anche le basi per un programma NDC diversificato che offre alle agenzie di viaggio collegate a Travelport la possibilità di accedere ai contenuti delle compagnie aeree di Lufthansa Group tramite Travelport+ iscrivendosi a uno dei due modelli commerciali NDC disponibili, NDC Public model o NDC Bilateral model.

“Lufthansa Group è fermamente impegnato a offrire ai clienti esperienze di livello superiore lungo l’intero viaggio, aumentando la portata delle nostre offerte più interessanti e consentendo un ecosistema di viaggio diversificato. Soprattutto in questi tempi di crisi e quando la creazione di valore aggiuntivo per il cliente attraverso la tecnologia avanzata si rivela più importante che mai, stiamo raddoppiando la nostra strategia NDC a lungo termine”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Senior Vice President Channel Management at Lufthansa Group Network Airlines and Chief Commercial Officer SWISS. “Questo accordo orientato al futuro consente il massimo livello di flessibilità e conferma che Travelport e le Lufthansa Group airlines stanno collaborando per guidare il cambiamento nel nostro settore verso vere retailing capabilities e implementando customer-centric processes che insieme elevano la customer experience a nuovi livelli”.

Jason Clarke, Chief Commercial Officer, Travel Partners at Travelport, afferma: “Espandere la nostra partnership di lunga data con le compagnie aeree di Lufthansa Group per includere i contenuti NDC, con le possibilità di vendita al dettaglio che offre, è un significativo passo avanti. Gestire più fonti di contenuti e commercializzarle in modo efficace con offerte personalizzate e dinamiche è esattamente ciò per cui Travelport+ è stato creato. Non vediamo l’ora di offrire un valore esponenziale alla comunità delle agenzie e ai viaggiatori delle compagnie aeree di Lufthansa Group”.

(Ufficio Stampa Lufthansa)