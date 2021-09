Rolls-Royce e HAL siglano accordo per Adour engine parts

Rolls-Royce e Hindustan Aeronautics Limited (HAL) hanno firmato un accordo per ‘Make in India’ engine parts for Adour engines, per supportare la Rolls-Royce’s international defence customer base.

L’accordo è stato stipulato tra Mr. B Krishna Kumar, Executive Director (Engine & IMGT), HAL e Mr. Abhishek Singh, Senior Vice President – Defence, India and South East Asia, Rolls-Royce.

Attraverso questa partnership, Rolls-Royce mira a rafforzare l’ecosistema per i motori Adour in India basandosi sulle capacità esistenti di HAL per la produzione e il supporto dei motori Adour per i clienti indiani da diversi decenni. Ciò fa seguito al Memorandum of Understanding (MoU) firmato da Rolls-Royce e HAL durante l’evento Aero India 2021 per istituire un centro di manutenzione autorizzato per l’Adour presso HAL, per supportare i clienti e gli operatori militari internazionali.

Nell’occasione, Mr R Madhavan, Chairman and Managing Director (CMD), HAL, ha dichiarato: “Con oltre 30 anni di esperienza nel supporto di repair and maintenance services per i motori Adour in India, HAL ha la capacità di supportare un’ampia defence customer base. Questo è il primo ordine per la fornitura di ricambi per la Adour Global Supply chain. Abbiamo in programma di essere un attore chiave nella supply chain of Adour Engines e ci aspettiamo che seguiranno più ordini. Non vediamo l’ora di lavorare con Rolls-Royce per sfruttare questa capacità di servire i mercati globali per la fornitura di ricambi e MRO ai motori Adour. Questa nuova partnership creerà strade per le due società per espandere l’impronta in India”.

Commentando la partnership con HAL, Kishore Jayaraman, President, Rolls-Royce India e South Asia, ha dichiarato: “La nostra preziosa partnership con HAL è cresciuta sempre più negli ultimi decenni e questo è un passo significativo verso il rafforzamento del defence manufacturing ecosystem in India, per aiutare a catapultare la visione dell’India per il defence sector ‘make in India’ nel mondo”.

Alex Zino, Executive Vice President – Business Development and Future Programs (Defence), Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership di lunga data con HAL per supportare il sostegno a lungo termine dei nostri motori Adour per i clienti indiani e globali. Riteniamo che l’esperienza di HAL nella produzione e nel supporto dei motori Adour aprirà la strada a molti dei nostri clienti per operare con successo i motori Adour per molti altri anni. Questo è il nostro primo defence supplies agreement in India e crea un’opportunità per l’India di aumentare le sue esportazioni di difesa, data la solida previsione della domanda di componenti di alta precisione in questo settore”.

