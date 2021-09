News Brevi – 14.09.2021

IL TAR DA’ RAGIONE A ENAC SU GRATUITA’ POSTI VICINI PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI DI MINORI E DISABILI – Il TAR Lazio ha rigettato, in sede cautelare, il ricorso presentato dalla compagnia irlandese Ryanair avverso il provvedimento adottato il 16 luglio 2021 dal Direttore Generale dell’ENAC dott. Alessio Quaranta, d’intesa con il Presidente Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, con cui l’ENAC ha disposto, a tutela delle categorie di passeggeri più fragili del trasporto aereo, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. In particolare, con ordinanza attentamente motivata, il TAR ha concordato con l’ENAC in merito alle ragioni di safety (sicurezza del volo) che sono alla base del provvedimento. Infatti, in caso di eventuali emergenze, i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di agire e muoversi in autonomia. “Come confermato dal TAR, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia irlandese, il provvedimento di ENAC non concerne tematiche tariffarie, ma ha la finalità di garantire la sicurezza dei passeggeri cosiddetti “speciali” e, per questo motivo, oggetto di una particolare attenzione e tutela dei diritti da parte dell’Autorità che ha dato applicazione, mediante un atto regolatorio, ad una normativa cogente della Agenzia europea per la sicurezza del volo (EASA)”, afferma ENAC. Il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma: “Accogliamo con soddisfazione la pronuncia del TAR che afferma ciò per cui l’ENAC si batte da sempre”. Per correttezza il Presidente Di Palma ha voluto specificare che Ryanair, durante l’incontro deIl’8 settembre 2021 con Michael O’Leary, formalizzato con nota del 10 settembre u.s., ha ribadito che Ryanair continua a conformarsi alla Disposizione ENAC rimborsando il costo per il posto a sedere dell’adulto accompagnatore del bambino minorenne/disabile, ma ha, altresì, espresso la volontà di continuare nel corso del giudizio, avendo la pratica del “surcharge” solo una dimensione commerciale non censurabile da ENAC. “A seguito dell’odierna pronuncia del TAR Lazio, l’Ente è certo di un pieno e incondizionato allineamento dei sistemi di prenotazione e acquisto da parte di tutti i vettori operativi in Italia, ai contenuti della disposizione adottata dal Direttore Generale il 16 luglio 2021 e che comunque continuerà l’attività di monitoraggio nei confronti di tutte le compagnie aeree, applicando se del caso, le sanzioni”, conclude ENAC.

AERONAUTICA MILITARE: 40 ANNI DI STORIA PER IL 1° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI DI CAMERI – Venerdì 10 settembre, sull’aeroporto di Cameri, il 1° Reparto Manutenzione Velivoli ha celebrato il quarantennale della costituzione con una cerimonia commemorativa. Il Reparto, che oggi rappresenta il principale polo ingegneristico, tecnico-logistico e manutentivo dell’Aeronautica Militare per velivoli a getto di elevate prestazioni, deputato all’integrale gestione dei sistemi d’arma Tornado, Typhoon e F-35, affonda le sue radici agli inizi degli anni 80. L’idea di costituire un centro d’eccellenza logistico-manutentivo sul sedime di Cameri, con capacità manutentiva fino al 3° livello tecnico, matura infatti nel 1979 con l’avvio delle prime attività del programma Tornado e solo due anni dopo, il 1° novembre 1981, viene costituito il 1° Centro Manutenzione Principale del sistema d’arma Tornado. Nel 1985 il Centro assume l’attuale denominazione di 1° Reparto Manutenzione Velivoli, con piena responsabilità nella gestione tecnico-logistica e manutentiva della flotta Tornado. Una prima significativa evoluzione del Reparto avviene nel 1998, con l’ampliamento delle competenze anche alla flotta F-2000 Typhoon. Un’ulteriore importante trasformazione è avvenuta nel 2018: il 1° Reparto Manutenzione Velivoli entra nella 5a generazione assumendo compiti di gestione tecnico-logistica del velivolo F-35 con la costituzione del Logistic Operation Center (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE TRASPORTA UN ROSTRO PUNICO SULL’ISOLA DI MARETTIMO – Lunedì 13 settembre un equipaggio dell’82° Centro Combat SAR dell’Aeronautica Militare di Trapani è stato impiegato per il trasporto di un rostro punico presso l’isola di Marettimo. Le delicate operazioni di imbarco della cassa contenente il rostro si sono svolte presso il piazzale dell’82° Centro, con l’uso dell’apposita rete da imbraco e del cablaggio necessari per proteggere il carico e connetterlo al gancio baricentrico dell’elicottero, l’HH139B in dotazione al reparto operativo. Completata la preparazione del rostro, l’equipaggio è decollato alle ore 11:30 in direzione del Castello di Punta Troia sull’isola di Marettimo, luogo di rilascio previsto del reperto. Dopo 30 minuti di volo, l’elicottero ha raggiunto la verticale del Castello e, mantenendosi in hovering, ha calato la cassa con successo sulla terrazza, coadiuvato a terra dal personale operatore di bordo e tecnico dell’82° Centro già rischierato in mattinata sull’isola. Ad accogliere il reperto erano presenti la Dottoressa Valeria Li Vigni, Soprintendente del Mare della Regione Siciliana; il Dottor Francesco Forgione, Sindaco delle isole Egadi; il Dottor Vito Vaccaro, Assessore ai Trasporti del Comune di Favignana e delle isole Egadi; il Dottor Salvatore Livreri Console, Direttore dell’Area Marina Protetta isole Egadi. Il rostro, recuperato nel Mare Mediterraneo, fino ad oggi in custodia presso la Soprintendenza del Mare, rappresenta un importante reperto bronzeo dall’alto valore storico ed archeologico della Battaglia delle isole Egadi, che pose fine alla guerra punica fra Romani e Cartaginesi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA AIR LINES RIBADISCE L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE PER I DIPENDENTI – Con l’annuncio di un healthcare surcharge a partire dal 1 novembre e i requisiti di test a partire dalla prossima settimana per i dipendenti non vaccinati, Delta ha già visto un aumento del tasso di vaccinazione dal 74 al 79%. Il Chief Health Officer di Delta, il dottor Henry Ting, ha partecipato a un briefing con i media con la Infectious Diseases Society of America giovedì mattina. “Abbiamo implementato iniziative e programmi per incoraggiare fortemente i nostri dipendenti a vaccinarsi attraverso molteplici passaggi che riteniamo siano in linea con i nostri valori fondamentali, che includono l’ascolto dei nostri dipendenti, l’ascolto dei nostri clienti, una comunicazione efficace in modo da poterli portare con noi verso l’obiettivo della vaccinazione”. Inoltre, la compagnia aerea ha richiesto la vaccinazione per tutti i nuovi dipendenti a partire dal 17 maggio 2021. “Non abbiamo riscontrato alcun calo nelle persone disposte a unirsi a noi”, ha affermato Ting. “Crediamo nell’importanza delle vaccinazioni per salvare vite umane. E ogni persona che convinco a farsi vaccinare o a cambiare idea è una potenziale vita salvata”.

BOEING: INVESTIMENTO NELLA SCUOLA E NELLA SALUTE DEI BAMBINI – Boeing Company e Charleston County School District (CCSD) hanno annunciato un investimento di 1 milione di dollari ciascuno nel Boeing Center for Children’s Wellness (BCCW) della Medical University of South Carolina (MUSC) per espandere l’offerta del programma, includendo risorse rivolte alla salute mentale dei bambini a seguito della pandemia COVID-19. Il finanziamento di Boeing e del distretto scolastico della contea di Charleston sosterrà l’attuale iniziativa per il benessere a livello scolastico, aggiungendo allo stesso tempo offerte di supporto. “Boeing è incredibilmente orgogliosa di questa partnership perché insieme stiamo costruendo il successo del MUSC Boeing Center for Children’s Wellness”, ha affermato Jennifer Lowe, vice present of National Strategy and Engagement with Boeing. “Con questo investimento, il MUSC e la BCCW saranno in grado di dedicare risorse alla salute fisica e mentale dei bambini, creando allo stesso tempo spazio affinché il distretto scolastico della contea di Charleston si concentri sulla loro missione principale”.

ETIHAD AIRWAYS: ACCORDO CON AMADEUS PER NUOVE SOLUZIONI DI VIAGGIO – Etihad Airways è pronta a intraprendere un’importante trasformazione digitale dopo la firma di un importante accordo pluriennale con Amadeus. Come parte dell’accordo, Etihad Airways implementerà l’intera suite Amadeus Altéa PSS, comprese web booking, revenue management and merchandising, data management and passenger servicing solutions. Questi prodotti tecnologici saranno personalizzati per Etihad nei prossimi anni e miglioreranno l’esperienza di ospiti, personale, agenti di viaggio, membri Etihad Guest e clienti aziendali. Gli ospiti di Etihad vedranno nuovi canali web e mobili alimentati dalla suite Amadeus Digital Experience, che offrono l’esperienza utente più semplice possibile per l’acquisto di biglietti aerei e la gestione delle prenotazioni. Le capacità di vendita al dettaglio avanzate saranno sviluppate in modo collaborativo utilizzando l’apprendimento automatico per fornire agli ospiti offerte su misura e personalizzare la loro esperienza di viaggio. Per modernizzare le capacità di vendita al dettaglio attraverso i canali di vendita, Etihad ha anche firmato per Amadeus Altéa NDC e collaborerà con Amadeus per distribuire offerte di viaggio personalizzate. La compagnia aerea, inoltre, implementerà il componente Altéa Departure Control Customer Management della suite, fornendo agli ospiti avvisi personalizzati in tempo reale di offerte, servizi e cambiamenti di volo. Il sistema offrirà un livello più elevato di personalizzazione del servizio e fornirà agli ospiti un processo di check-in più rapido e semplice.

TRAVEL ALERT PER LA TEMPESTA NICHOLAS – American Airlines sta monitorando da vicino la tempesta tropicale Nicholas, che dovrebbe produrre forti piogge e potenziali inondazioni, colpendo porzioni delle coste del Texas e della Louisiana questa settimana. American ha emesso un avviso di viaggio per otto aeroporti in Louisiana e Texas, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dalla tempesta tropicale Nicholas di riprenotare senza costi di modifica. Anche Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 14 al 15 settembre 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata se il viaggio riprenotato avviene entro il 19 settembre 2021.

DELTA: NUOVA CAMPAGNA PER RIBADIRE L’IMPEGNO AMBIENTALE DELLA COMPAGNIA – “Crediamo che non dovresti dover scegliere tra vedere il mondo… e salvarlo”. Le parole della nuova campagna di Delta sottolineano il suo impegno annunciato per la prima volta nel marzo 2020 di essere la prima carbon-neutral airline a livello globale. Delta ha impegnato $1 miliardo nei successivi 10 anni per guidare l’innovazione, far progredire le tecnologie di viaggio aereo pulite, accelerare la riduzione delle emissioni di carbonio e dei rifiuti e stabilire nuovi progetti per mitigare l’equilibrio delle emissioni. Nel 2021, Delta ha compensato 13 milioni di tonnellate di emissioni generate nelle sue operazioni aeree dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. “Essere il brand che collega il mondo significa anche che abbiamo un’opportunità e una responsabilità significative per proteggere quel mondo”, ha affermato Molly Battin, Delta’s S.V.P. – Marketing Communications. “Nessuno dovrebbe sentirsi combattuto tra provare la gioia del viaggio ed essere un buon amministratore della terra. In effetti, crediamo che vedere di più del mondo incoraggi a prendersi più cura del mondo”. Inoltre, Delta si è impegnata a stabilire un obiettivo di emissioni su base scientifica allineato con la scienza dalla base dell’accordo di Parigi e aspira a sostituire il 10% del suo carburante convenzionale con SAF entro la fine del 2030. “Stiamo attivamente costruendo un modello più sostenibile per l’aviazione”, ha affermato Amelia DeLuca, Managing Director of Sustainability, Delta. “Stiamo sfruttando gli strumenti disponibili oggi, il tutto mentre lavoriamo verso la nostra visione a lungo termine per una net zero aviation”.

KLM SI PREPARA PER L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER GLI EQUIPAGGI IN VARI PAESI – A partire dal 14 settembre KLM chiederà ai membri dell’equipaggio di volo che non sono stati vaccinati e non sono quindi in grado di soddisfare i requisiti di ingresso per determinate destinazioni di informare KLM Health Services. KLM Health Services registra quindi una restrizione di viaggio, in modo che questi dipendenti non siano programmati per voli verso una destinazione che ha requisiti di ingresso che non soddisfano. “Ciò è in linea con i normali processi di KLM, in cui i membri dell’equipaggio possono avere restrizioni di viaggio per motivi personali, di visto o di salute. I manager non ottengono informazioni sul motivo della restrizione. Dall’inizio della pandemia COVID-19, KLM ha lavorato duramente per mantenere il più possibile la sua rete globale. Ciò ha permesso ai clienti di effettuare viaggi (necessari) e il trasporto di merci, come dispositivi medici e vaccini. Anche adesso vogliamo essere in grado di offrire ai nostri clienti quante più destinazioni possibili. Nel mondo in continua evoluzione, ora vediamo che sempre più paesi stanno imponendo o prendendo in considerazione l’immunizzazione degli equipaggi di volo. A partire dal 16 ottobre, Trinidad & Tobago introdurrà un obbligo di vaccinazione per l’equipaggio. Ci sono anche segnali dal Canada e da altri paesi che dovrebbero introdurre tale obbligo nel prossimo futuro. Inoltre, sempre più hotel in cui soggiorna il nostro personale si aspettano un certificato di vaccinazione. Ci aspettiamo che presto più paesi introducano un obbligo di vaccinazione, in modo da non poter più operare membri dell’equipaggio non vaccinati in queste destinazioni. Ciò può valere anche per le destinazioni in cui sorvoliamo paesi in cui si applica l’obbligo di vaccinazione all’equipaggio. Ciò è legato a severi requisiti nel campo della sicurezza del volo e alla capacità di agire rapidamente in caso di problemi. Per il momento, KLM sta cercando di programmare i membri dell’equipaggio con una restrizione di viaggio verso destinazioni dove non ci sono requisiti di ingresso. Ma poiché sempre più paesi iniziano a imporre requisiti di ingresso, ciò potrebbe portare a gravi problemi operativi per KLM. KLM non obbligherà i suoi dipendenti a vaccinarsi. Questa è una decisione personale del dipendente. KLM ha bisogno di informazioni su quali dipendenti non possono soddisfare i requisiti di ingresso e quindi non possono essere impiegati in tutte le nostre destinazioni. I colleghi interessati sono stati invitati a riferire a KLM Health Services, che trasmetterà la restrizione di viaggio al dipartimento di pianificazione di KLM”, afferma la compagnia.

ANA: MODIFICHE ALL’INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule da settembre all’11 gennaio 2022 per selezionate città, a causa delle modifiche in corso alle linee guida, alle misure di salute pubblica recentemente istituite e alla tendenza della domanda passeggeri. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la fattibilità dei viaggi mentre decide la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in sicurezza. Per informazioni: https://www.anahd.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

ANA: NUOVO SISTEMA ECOLOGICO PER RAFFREDDARE PASTI E BEVANDE A BORDO SUI VOLI DOMESTICI – All Nippon Airways (ANA) adotterà dal 20 settembre un nuovo modo per raffreddare pasti e bevande a bordo su tutti i voli domestici, per ridurre le emissioni di CO2 e costi di esercizio. In ANA, il ghiaccio secco tradizionalmente utilizzato nei carrelli di bordo dei voli domestici per raffreddare i pasti e le bevande a bordo porta a un’emissione annuale di CO2 di circa 1.700 tonnellate. “Da aprile 2020, ANA ha iniziato a studiare l’introduzione di refrigeranti alternativi e, testando l’effetto di raffreddamento, il mantenimento della temperatura e l’impatto sulla qualità delle merci refrigerate sui voli e in situazioni regolari, abbiamo deciso di passare dal ghiaccio secco a un nuovo refrigerante. Il refrigerante appena introdotto è costituito da materiali utilizzati come additivi alimentari, innocui per l’uomo e aiuterà a mantenere i pasti e le bevande a bordo a una temperatura stabile per un lungo periodo di tempo. Inoltre, utilizzando ripetutamente lo stesso dispositivo, la quantità di materiali di imballaggio utilizzati con ghiaccio secco sarà ridotta di circa 30 tonnellate all’anno, il che dovrebbe ridurre i costi di circa 200 milioni di yen all’anno (circa l’80%). Inoltre, poiché c’è meno rischio di congelamento rispetto alla manipolazione del ghiaccio secco, la nuova alternativa è un approccio sostenibile per l’ambiente, l’economia e la sicurezza”, afferma ANA. “Questo cambiamento porta ANA un altro passo avanti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità affrontati in ANA Future Promise”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President overseeing Customer Experience Management & Planning. “Andrà a beneficio dell’ambiente e ridurrà i costi, garantendo al contempo che i passeggeri ANA continuino a gustare cibi e bevande di qualità”.

EASA SIGLA WORKING ARRANGEMENT CON L’INDIA – L’EASA e il Directorate General of Civil Aviation of India (DGCA India) hanno firmato un Working Arrangement per rafforzare la loro relazione e raggiungere standard comuni di sicurezza e protezione ambientale. L’accordo mira a promuovere la cooperazione, la comprensione dei reciproci sistemi normativi e facilitare lo scambio di prodotti, servizi e personale aeronautico. Questo accordo è il risultato di intense trattative tra le due parti nel corso di diversi anni e segna un’importante pietra miliare nel rafforzamento delle relazioni tra India ed Europa nel mondo dell’aviazione. Attraverso questo accordo di lavoro, le parti intendono sviluppare una più stretta collaborazione nei seguenti ambiti: cooperazione normativa, compresa la condivisione di informazioni e migliori pratiche, al fine di sostenere l’attuazione di requisiti armonizzati in materia di sicurezza aerea e protezione ambientale; facilitare il rilascio o l’accettazione di certificati per prodotti, parti e apparecchiature: condivisione di informazioni sulla sicurezza, compresa la cooperazione sul mantenimento dell’aeronavigabilità di in-service products o approvati in applicazione dell’accordo di lavoro; formazione tecnica e sviluppo professionale del personale.