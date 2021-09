L’U.S. Navy e Boeing conducono la prima MQ-25 Refueling Mission con un F-35C

La U.S. Navy e Boeing hanno utilizzato l’MQ-25TM T1 test asset per rifornire per la prima volta un F-35C Lightning II della U.S. Navy, dimostrando ancora una volta la capacità del velivolo.

Questa è stata la terza missione di rifornimento per il Boeing-owned test asset in poco più di tre mesi, portando avanti il test program per il Navy’s first operational carrier-based unmanned aircraft. Il T1 ha rifornito un F/A-18 Super Hornet a giugno e un E-2D Hawkeye ad agosto.

“Ogni volo di test con un altro tipo / modello di velivolo ci avvicina di un passo alla consegna rapida alla flotta di un MQ-25 completamente compatibile con le missioni”, ha affermato il Capt. Chad Reed, Navy’s Unmanned Carrier Aviation program manager. “La capacità di rifornimento senza pari dello Stingray aumenterà la Navy’s power projection e fornirà flessibilità operativa ai comandanti del Carrier Strike Group”.

Durante un volo di test il 13 settembre, un F-35C test pilot del Navy’s Air Test and Evaluation Squadron Two Three (VX-23) ha condotto con successo un wake survey dietro il T1 per garantire performance e stabilità prima di entrare in contatto con il T1 aerial refueling drogue e ricevere il fuel.

“Questo volo è stata l’ennesima dimostrazione fisica della maturità e della stabilità del design dell’aereo MQ-25”, ha affermato Dave Bujold, Boeing’s MQ-25 program director. “Grazie a questa ultima missione nel nostro programma di test accelerati, siamo fiduciosi che l’aereo MQ-25 che stiamo costruendo in questo momento soddisferà il requisito principale della Marina: fornire fuel in sicurezza al carrier air wing”.

Il T1 flight test program è iniziato a settembre 2019 con il primo volo del velivolo. Nei due anni successivi, il programma di test ha completato più di 120 ore di volo, raccogliendo dati su molti aspetti, dalle performance dell’aeromobile alle dinamiche di propulsione, ai carichi strutturali e ai flutter testing per resistenza e stabilità.

MQ-25 sta beneficiando dei primi due anni di dati sui primi test di volo, che sono stati integrati di nuovo nei suoi modelli digitali per rafforzare il filo digitale che collega la progettazione degli aeromobili alla produzione. Boeing sta attualmente producendo i primi due MQ-25 test aircraft.

T1 sarà utilizzato per condurre una deck handling demonstration su un U.S. Navy carrier nei prossimi mesi, per aiutare a far avanzare i progressi dell’integrazione.

