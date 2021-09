ACI World si congratula Changi Airport per aver completato l’Airport Health Measures Audit Program

Airports Council International (ACI) World si è congratulata con Changi Airport di Singapore per essere stato il primo nella regione Asia-Pacifico a completare con successo l’Airport Health Measures Audit Program.

La pandemia COVID-19 continua a influenzare drammaticamente il traffico passeggeri negli aeroporti di tutto il mondo ma, poiché l’industria inizia la lunga strada verso la ripresa, l’impegno per la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico è fondamentale.

L’Airport Health Measures Audit Program – sviluppato in collaborazione con Bureau Veritas – supporta gli aeroporti affrontando i loro rischi specifici e rassicurando i passeggeri attraverso un audit in loco delle loro misure sanitarie.

Completando con successo l’audit, Changi Airport ha dimostrato la conformità a una serie di misure armonizzate, in linea con le raccomandazioni delle autorità nazionali e internazionali, e ora può esporre la SafeGuardTM label associata.

Changi ha anche rinnovato con successo il suo accreditamento nell’ambito dell’ACI World Airport Health Accreditation Program, dimostrando che le misure sanitarie in atto presso l’aeroporto sono in linea con le migliori pratiche del settore.

“Essendo il primo aeroporto della regione Asia-Pacifico a completare con successo l’Airport Health Measures Audit Program, Changi Airport ha dimostrato di essere impegnato a garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri, del personale e del pubblico in generale”, afferma Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questo costituisce un esempio per l’industria, mostrando come possiamo lavorare insieme per sostenere la ripresa e riportare i benefici sociali ed economici dell’aviazione che forniamo alle comunità che serviamo. Le partnership, come quella che abbiamo stretto con Bureau Veritas, hanno beneficiato Changi Airport e sosterranno l’industria aeronautica in generale e contribuiranno a spingerla avanti durante il processo di recupero e oltre”.

Per questa partnership con ACI, Bureau Veritas ha sviluppato una checklist dedicata per coprire tutti i processi di un aeroporto, dalla gestione alle operazioni, che viene implementata attraverso un audit in loco. Esperti di salute, sicurezza e trasporto aereo hanno tutti contribuito alla creazione di questa airport-specific checklist.

(Ufficio Stampa ACI World)