American Airlines e GOL formano una partnership esclusiva

American Airlines ha annunciato di aver stipulato una lettera di intenti per consolidare ulteriormente la sua partnership con GOL, la più grande compagnia aerea del Brasile. Basandosi sull’offerta iniziale in codeshare dei due vettori nel 2020, la partnership ampliata include un accordo di codeshare esclusivo, una più ampia e redditizia partnership congiunta tra i programmi fedeltà SMILES e AAdvantage. Prevede inoltre di aumentare la cooperazione commerciale con GOL per accelerare la crescita e creare un’esperienza più fluida per tutti i clienti.

“American è stata a lungo il principale vettore statunitense per il Sud America e la nostra più forte partnership con GOL consolida questa posizione di leadership”, ha affermato Robert Isom, presidente di American Airlines. “La nostra rete a lungo raggio si sposa perfettamente con la forte rete domestica di GOL in Brasile. Insieme, saremo in grado di offrire ai clienti che volano verso, attraverso e dal Brasile, l’accesso al più grande network con le tariffe più basse e il più grande e migliore travel loyalty program delle Americhe”.

GOL diventerà l’unico partner in codeshare di American in Brasile e American diventerà l’unico partner in codeshare di GOL negli Stati Uniti. Sulle loro reti combinate, i clienti possono viaggiare verso più di 30 destinazioni servite da American negli Stati Uniti e più di 20 nuove destinazioni in Sud America servite da GOL.

“Questo accordo di codeshare tra due delle principali compagnie aeree nelle Americhe combina le nostre reti di rotte altamente complementari per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio senza interruzioni, con il maggior numero di voli e destinazioni in Nord e Sud America”, ha affermato il CEO di GOL, Paulo Kakinoff. “Riteniamo che ciò rafforzerà la presenza di GOL nei mercati internazionali, accelererà la nostra crescita a lungo termine e massimizzerà il valore per i nostri azionisti”.

American serve l’America Latina dal 1942 e offre servizi verso 17 destinazioni in Sud America, tra cui San Paolo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG) in Brasile, dai suoi hub statunitensi di Dallas-Fort Worth (DFW), Miami (MIA) e New York (JFK). American ha trasportato più di 14 milioni di clienti tra gli Stati Uniti e il Brasile negli ultimi 10 anni, più del doppio rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense. GOL serve 63 destinazioni in Brasile ed è la più grande compagnia aerea del paese.

Nel 2022, i membri fedeltà di GOL SMILES e AAdvantage di American avranno accesso ai loro vantaggi d’élite come priority check-in, priority security, priority boarding, una franchigia bagaglio più ampia, l’accesso alle lounge e posti preferiti su entrambe le compagnie aeree. Le due compagnie aeree si aspettano inoltre di offrire un’offerta di fidelizzazione congiunta rafforzata per offrire ai clienti più modi per guadagnare e riscattare miglia.

Il rafforzamento del rapporto consentirà inoltre un’ulteriore cooperazione commerciale in aree quali acquisti, strumenti di vendita e integrazioni di sistemi, come consentito dalle limitazioni normative e contrattuali. American avrà il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione di GOL, al quale, oltre ad altri doveri, sarà concessa l’appartenenza e la partecipazione al GOL’s Alliance Committee e a qualsiasi altro board committees relativo alla partnership operativa tra GOL e American.

American investirà US $200 milioni in 22,2 milioni di azioni privilegiate di nuova emissione di GOL in un aumento di capitale, per una partecipazione del 5,2% nel Company’s economic interest. Il perfezionamento degli accordi descritti, inclusa la proposta di partecipazione, è subordinato a condizioni, tra cui la negoziazione, l’esecuzione e la consegna della documentazione definitiva, l’approvazione regolamentare e altre condizioni di chiusura consuete.

(Ufficio Stampa American Airlines)