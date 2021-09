Bombardier presenta il nuovo super mid-size Business Jet Challenger 3500

Bombardier presenta il nuovo velivolo Challenger 3500. L’ultima evoluzione della piattaforma Challenger di grande successo di Bombardier è stata presentata oggi al mercato durante una celebrazione esclusiva a Montréal, Canada, e attraverso un lancio virtuale mondiale.

L’aereo Challenger 3500 di nuova generazione, l’evoluzione dell’aereo Challenger 350, introduce un interno ridisegnato con caratteristiche di cabina intelligenti e sostenibili, realizzate per combinare comfort e funzionalità. Elevando ulteriormente l’esperienza dei passeggeri, l’esclusivo e brevettato sedile Nuage di Bombardier è incluso nella configurazione standard del velivolo. E’ la prima volta che un sedile di questo calibro è disponibile nel segmento super mid-size. Come parte di un focus generale sul benessere dei passeggeri, questo nuovo business jet fornirà una reduced cabin altitude di 4.850 piedi a 41.000 piedi, con un miglioramento del 31% rispetto al suo predecessore.

Il velivolo Challenger 3500 introduce anche diverse caratteristiche tecnologiche innovative, come la prima voice-controlled cabin del settore per gestire i lighting, temperature and entertainment systems, i primi wireless chargers in tutta la cabina e l’unico display 4K da 24 pollici della sua classe. Nel cockpit, Bombardier introduce uno standard-equipped autothrottle system al Challenger 3500 flight deck.

Questo nuovo business jet dovrebbe entrare in servizio nella seconda metà del 2022.

“Siamo entusiasti di lanciare un business jet che presenta tutti gli elementi più venduti della piattaforma Challenger – performance impressionanti, affidabilità costante, volo straordinariamente fluido – elevando la cabin experience per i nostri clienti”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Sulla base del successo dell’impareggiabile, l’aereo Challenger 3500 dà la priorità a ciò che i nostri clienti apprezzano di più: una cabin experience davvero eccezionale”.

L’azienda continua a fare affidamento su un ricco pool di fornitori di talento in tutto il mondo, tra cui FACC che opera in Austria e Laval, in Canada, che producono componenti chiave della cabina per il Challenger 3500 business jet.

Anche l’ultimo velivolo Challenger è stato progettato attraverso un obiettivo sostenibile. A seguito del recente lavoro di Bombardier per rendere l’aereo Global 7500 il primo business jet in assoluto a ricevere una Environmental Product Declaration (EPD), l’aereo Challenger 3500 sarà il primo business jet nel super mid-size segment ad avere un EPD. Oltre a questa importante dichiarazione, altre iniziative attente all’ambiente includono la possibilità per i clienti di scegliere tra una selezione di materiali sostenibili di fascia alta per la cabina.

Un’altra iniziativa sostenibile è l’introduzione della prima eco app solution in business aviation. L’eco app è sviluppata da SITA, utilizzando la sua esistente eWAS Pilot con OptiFlight® solution. Lo strumento innovativo è progettato per ottimizzare in modo specifico i piani di volo e ridurre il consumo di carburante, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale del velivolo.

In linea con gli obiettivi ambientali di Bombardier, il Challenger 3500 flight test program utilizza un approccio innovativo alla sostenibilità progettato da World Fuel Services. La soluzione rimuove alcune delle emissioni di carbonio del carburante utilizzato nei test flight utilizzando book-and-claim Sustainable Aviation Fuel (SAF) purchases e quindi raggiunge la carbon neutrality con compensazioni per bilanciare le emissioni di carbonio rimanenti dal jet fuel.

“Il nuovo business jet Challenger 3500 è l’ultimo esempio dello spirito innovativo e dell’approccio al miglioramento continuo di Bombardier. Come il suo predecessore, si prevede che il business jet Challenger 3500 avrà una forte presenza sul mercato mondiale e rappresenterà un importante driver economico in Nord America”, conclude Bombardier.

SITA informa: “Il nuovo business jet Bombardier Challenger 3500 utilizza la funzione eWAS Pilot con OptiFlight di SITA, soprannominata “Eco app” dal gruppo aerospaziale canadese, che per la prima volta su un velivolo di questa tipologia permette ai piloti di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio. “Eco app” aiuta i piloti a ottimizzare i piani di volo per massimizzare l’efficienza nei consumi, ridurre le emissioni di carbonio, ottenere maggiori informazioni utili ad analizzare la situazione per un volo più sicuro e confortevole. eWAS Pilot fornisce previsioni meteo accurate in 4D e aggiornamenti in real time, ottenuti da varie fonti in modo da avvertire tempestivamente in caso di pericoli come temporali, fulmini, turbolenze, venti forti, ghiaccio e persino cenere vulcanica. Sulla base di questi dati, i piloti possono determinare agilmente le rotte di volo più economiche, evitando le condizioni meteorologiche avverse”.

“La suite di software OptiFlight aiuta a risparmiare carburante e a ridurre le emissioni di CO2 durante le tre fasi di volo: salita, crociera e discesa. Attualmente l’attenzione si concentra sulla salita – la fase di volo durante cui il consumo di carburante è maggiore – e sulla fase di crociera.

Integrata nell’applicazione eWAS Pilot, la soluzione OptiFlight permette ai piloti di ottenere risparmi significativi di carburante e riduzioni delle emissioni di carbonio durante la fase di crociera. In particolare, fornisce ai piloti i dati relativi all’impatto delle variazioni di velocità su consumo e tempo, consentendo loro di scegliere l’opzione che permette di arrivare in orario con il rapporto carburante/tempo più sostenibile. La soluzione consiglia anche scorciatoie, basandosi su dati di volo storici, e indica possibili risparmi di carburante e di tempo, indicando ai piloti il miglior livello di volo iniziale e i cambiamenti di livello di crociera, tenendo conto dei venti.

Per la fase di salita, modelli di performance tail-specific sviluppati tramite machine learning combinati con le previsioni meteo 4D consigliano cambi di velocità customizzati a diverse altitudini per ogni salita. Il software predice il consumo di carburante in decine di migliaia di possibili scenari di volo e prima della partenza fornisce ai piloti le velocità di salita raccomandate.

I dati relativi alle operazioni delle compagnie aeree mostrano che per ogni volo nella fase di salita è possibile un risparmio di carburante del 5-6%, senza compromettere in alcun modo la sicurezza o il comfort dei passeggeri. Questo consentirebbe alle aerolinee di ridurre ogni anno le emissioni di CO2 di diverse migliaia di tonnellate e i costi operativi di diversi milioni di dollari, a seconda delle dimensioni della flotta”, prosegue SITA.

Elza Brunelle-Yeung, Senior Director, Aftermarket Products and Services, Bombardier, ha dichiarato: “Il nuovo Challenger 3500 è stato progettato per riflettere ciò che i nostri clienti hanno bisogno e vogliono in un business jet in questo settore: performance di riconosciuta qualità, l’affidabilità della famiglia di aerei Challenger, esperienza eccezionale in cabina e un design attento alla sostenibilità. Grazie agli sforzi di fornitori come SITA, le nuove funzioni disponibili sul Challenger 3500 evidenziano ulteriormente l’impegno costante di Bombardier per la sostenibilità del settore”.

Sébastien Fabre, CEO di SITA FOR AIRCRAFT, ha detto: “SITA è concentrata nell’aiutare i clienti a ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale dell’industria aeronautica. Con eWAS Pilot e OptiFlight, siamo in grado di soddisfare entrambe le esigenze e rendere i voli più sicuri e confortevoli. Il fatto che queste soluzioni siano per la prima volta disponibili su un business jet dimostra quanto sia importante sfruttare la tecnologia per rendere i nostri cieli più ecologici”.

Già 67.000 piloti di compagnie aeree commerciali e cargo usano eWAS Pilot. Anche se prevalentemente sviluppato a Barcellona, SITA ha sviluppato componenti della soluzione a Montréal e ha stabilito nella città canadese un centro di eccellenza focalizzato sull’uso dell’Intelligenza Artificiale per sviluppare nuove soluzioni smart per l’industria del trasporto aereo.

(Ufficio Stampa Bombardier – SITA – Photo Credits: Bombardier)