Leonardo svela i primi membri del Team AW149 UK

Leonardo ha annunciato il lancio del Team AW149 UK, la sua onshore supply chain per l’elicottero AW149. Con oltre 70 aziende provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, l’AW149 supply chain di Leonardo rappresenta uno spaccato del meglio dell’ingegneria e della produzione britannica.

Alla fiera DSEI 2021 di Londra che si terrà questa settimana, Leonardo ha messo in luce nove di queste aziende, che stanno tutte supportando l’AW149 come ‘the UK choice’ per il Ministry of Defence’s New Medium Helicopter requirement. Rappresentando paesi e città di tutto il Regno Unito, da South Shields a Gosport, ogni azienda fornisce un componente vitale all’elicottero militare AW149.

Le società rivelate oggi come membri del Team AW149 UK sono Abaco Systems, Aerco, Chelton, Ford Aerospace, Forged Solutions, Incora, LFD, RDDS Avionics e Techtest Limited.

Nick Whitney, Managing Director of Leonardo Helicopters (UK), ha dichiarato: “Sono lieto di avere oggi l’opportunità di presentare il Team AW149 UK ed evidenziare alcune delle principali aziende britanniche di piccole e medie dimensioni che saranno coinvolte nella consegna dell’AW149 per le Armed Forces se saremo selezionati. Le aziende che stiamo mettendo in luce oggi sono diverse per quello che fanno e dove si trovano, ma loro e noi di Leonardo abbiamo una cosa importante in comune, che è l’impegno a fornire alle forze armate del Regno Unito il più moderno, capace e cost-effective medium helicopter per soddisfare le loro esigenze operative”.

L’annuncio arriva quando Leonardo propone il suo medium multi-role AW149 helicopter per l’UK’s New Medium Helicopter requirement, che vedrà le forze armate del Regno Unito sostituire quattro tipi di elicotteri tra cui il Puma HC2 entro la metà del 2025.

“L’AW149 è una piattaforma sicura, agile e robusta, che può essere riconfigurata per un’ampia gamma di missioni impegnative negli ambienti operativi più severi. Se il Regno Unito dovesse scegliere il Leonardo AW149, la società si è impegnata a costruire la nuova flotta su una linea di produzione all’avanguardia a Yeovil, nel Somerset, con tra il 60-70% del contenuto della piattaforma e il supporto permanente svolto a terra in UK presso Leonardo e tramite fornitori britannici. Ciò rappresenterebbe un investimento nelle competenze, nella progettazione e nella produzione del Regno Unito, sostenendo migliaia di posti di lavoro, creando posti di lavoro in tutto il paese e aiutando a invertire i danni all’economia causati dal Covid-19.

Leonardo stima anche un mercato di esportazione ampio e accessibile per un British-made medium helicopter di oltre 500 velivoli. Scegliendo l’AW149, le forze armate britanniche diventerebbero un cliente di riferimento per il prodotto, rendendo l’AW149 una scelta desiderabile per gli alleati globali. Ciò potrebbe aiutare a fornire miliardi di sterline di export sales per Leonardo, con benefici effetti a catena per la sua supply chain e l’intera economia del Regno Unito.

I membri del Team AW149 UK svolgono un ruolo fondamentale nell’AW149 di ultima generazione. Queste aziende fanno parte di una rete di oltre 70 aziende con sede nel Regno Unito che contribuiscono alla piattaforma AW149 esistente. Leonardo continua a lavorare in tutto il settore per far crescere la propria supply chain nel Regno Unito per soddisfare le potenziali esigenze del New Medium Helicopter requirement”, afferma Leonardo.

