News Brevi – 15.09.2021

SARDEGNA: I VOLI IN CONTINUITA’ TERRITORIALE SARANNO GARANTITI ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ALITALIA – Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa: “I servizi aerei di continuità territoriale da e per la Sardegna, oggi affidati ad Alitalia, non subiranno interruzioni a causa della cessazione delle attività della compagnia il prossimo 15 ottobre. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che stabilisce il regime per garantire che i servizi ‘onerati’, ossia di continuità territoriale disposti dallo Stato qualora il libero mercato non li assicuri (rotte da Cagliari, Olbia e Alghero, verso Roma Fiumicino e Milano Linate), possano proseguire anche dopo il 15 ottobre. Nelle more della definizione di un nuovo progetto di servizi onerati – sul quale, dopo un fitto confronto, si è peraltro già ottenuta la sostanziale condivisione della Commissione europea – la Regione Sardegna può attivare immediatamente la selezione, con rito abbreviato, del vettore cui affidare per i prossimi sette mesi i voli da e per l’isola. Infatti, d’intesa con la Commissione europea, sono stati ravvisati nella cessazione delle attività di Alitalia gli estremi della “improvvisa interruzione del servizio”, prevista dall’articolo 16 comma 12 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, che legittima la procedura abbreviata di affidamento. La selezione, in linea con le indicazioni di Bruxelles, avverrà applicando il nuovo regime di servizi onerati sul quale, come detto, si sta concludendo il confronto con la Commissione europea. In parallelo verranno completate le attività per l’affidamento a procedura ordinaria dei servizi di volo per la continuità territoriale su un arco temporale pluriennale Si tratta di un importante risultato, frutto dell’impegno del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, insieme alla Regione Sardegna, per garantire la piena connettività dell’isola”.

AERONAUTICA MILITARE: LA SCUOLA DI VOLO DI GALATINA FESTEGGIA I 75 ANNI DALLA COSTITUZIONE – Venerdì 10 settembre la scuola di volo di Galatina ha festeggiato i 75 anni dalla sua costituzione. Un evento dal forte impatto emozionale e dal profondo valore simbolico per l’aeroporto salentino che, passando attraverso numerose trasformazioni organizzative e tecnologiche, ha mantenuto costante il compito dell’addestramento al volo. Il Colonnello Filippo Nannelli, comandante del 61°Stormo, ha ringraziato tutto il personale nel corso della cerimonia di Alzabandiera che ha preceduto l’anniversario. “Da 75 anni lavoriamo ogni giorno duramente per cercare di migliorarci sempre di più. Abbiamo accumulato un’esperienza unica nel settore dell’addestramento e per questo vorrei ringraziare tutto il personale che, con infinita passione e straordinaria professionalità, nel corso degli anni, ha permesso a questo reparto di crescere facendo diventare questa scuola un centro di eccellenza apprezzato in tutto il mondo”. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle norme previste per l’emergenza sanitaria, in una giornata che ha visto la partecipazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, del Comandante delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande e del personale che, negli anni passati, ha prestato servizio presso la scuola. Negli hangar e in parte della zona operativa della base, è stato realizzato un percorso che ha consentito ai visitatori di rivivere la dimensione storica dei diversi periodi che hanno caratterizzato l’evoluzione dalle “Scuole di volo delle Puglie”, istituite appunto nel settembre del ’46, all’attuale 61° Stormo. “E’ una scuola moderna e tecnologica, il gradino di competenza ed eccellenza raggiunto oggi è anche il frutto di 75 anni di storia che oggi celebriamo. Le cose non avvengono per caso: in 75 anni si accumula esperienza, si amplifica la capacità. Oggi Galatina è un’eccellenza a livello mondiale e questa eccellenza è frutto di una sinergia di tutto il Sistema-Paese”, con queste parole il Generale Rosso, ha voluto rimarcare l’importanza che la Scuola di Volo di Galatina riveste all’interno dell’Aeronautica Militare. La celebrazione si è conclusa con l’attività in volo di numerosi velivoli tra cui quelli utilizzati per l’addestramento dei diversi reparti dipendenti dal Comando Scuole, i caccia di punta dell’Aeronautica Militare (l’Eurofighter e l’F-35) e la formazione “Legend”, una pattuglia composta, tra gli altri, da alcuni dei velivoli che hanno fatto la storia della scuola di volo di Galatina, il T-6 “Texan”, il Fiat G.46, l’Aermacchi MB-326 e gli attuali MB339 e T-346. A suggellare una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati, la presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNIK ESTENDE L’ENGINE SERVICE COLLABORATION CON ROSSIYA AIRLINES – Lufthansa Technik ha contrattato ulteriori engine shop visits dalla compagnia aerea russa Rossiya Airlines. Fino alla metà del 2022, la compagnia revisionerà quattro motori CFM56-5B presso l’engine shop ad Amburgo, Germania. “L’offerta di Lufthansa Technik per la fornitura di life-limited parts, nonché le sue raccomandazioni per la pianificazione dell’ambito di lavoro e le condizioni di garanzia estese ci hanno convinto ad affidare al nostro partner tedesco la revisione dei nostri motori CFM56-5B”, ha affermato Sergey Starikov, official representative of Rossiya Airlines. “Siamo felici di continuare la nostra partnership con Rossiya Airlines con questo nuovo contratto di manutenzione per i suoi motori CFM56-5B. La procedura di gara da parte di Rossiya Airlines è stata altamente competitiva e impegnativa e siamo lieti di aver soddisfatto gli elevati standard del nostro cliente in questo processo”, ha affermato Stanislav Mitin, Key Account Manager for Russia and CIS at Lufthansa Technik. Lufthansa Technik fornisce servizi motore a Rossiya Airlines dal 2019, originariamente per il motore CF6-80. Nel frattempo sono stati revisionati quattro motori di questo tipo. Rossiya Airlines fa parte del gruppo Aeroflot.

AIRBUS: CINQUE ANNI DI SERVIZIO PER IL SATELLITE PerùSAT-1 – Entro la fine di agosto 2021 e cinque anni dopo il suo lancio, più di 67.000 immagini PerúSAT-1 sono state distribuite a più di 500 istituzioni peruviane, generando un importante contributo al loro lavoro a livello nazionale. Le informazioni fornite da queste immagini sono vitali per vari settori come il monitoraggio delle colture, la gestione del rischio di catastrofi, il monitoraggio delle strade e la sicurezza. Funziona insieme ad altri satelliti che compongono il sistema satellitare peruviano. Il 15 settembre 2016, il satellite per l’osservazione della Terra ad alta risoluzione PerúSAT-1 è stato lanciato dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese, a bordo di un lanciatore Vega. Al centro di controllo satellitare di Pucusana e in tutto il Paese, il Perù ha celebrato il suo ingresso nello spazio. Fin dal primo giorno, il satellite è stato controllato da specialisti e ingegneri peruviani del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, CNOIS. “Tutti gli utenti del sistema satellitare hanno generato prodotti a beneficio della popolazione, soprattutto nel Disaster Risk Management, settore molto importante nel nostro Paese”, ha affermato il FAP Major General José Antonio García Morgan, institutional head of the Peruvian Space Agency. PerúSAT-1 è stato costruito da Airbus Defence and Space in un tempo record di due anni e orbita intorno alla Terra a un’altitudine di 702,5 km, acquisendo fino a 300 immagini al giorno, fornendo al Perù il satellite ottico più avanzato della regione. Per definizione restano altri cinque anni di vita utile, tuttavia gli specialisti dell’Agenzia spaziale calcolano che saranno possibili alcuni anni in più a seconda del fuel e delle manovre eseguite.

BRITISH AIRWAYS: DUE NUOVE DESTINAZIONI PORTOGHESI DA HEATHROW LA PROSSIMA ESTATE – British Airways ha annunciato oggi che a partire dalla prossima estate aggiungerà le isole di São Miguel e Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre, alla sua rete da Heathrow. I voli per i due nuovi hotspot estivi saranno operativi una volta alla settimana, con São Miguel in partenza dal 2 luglio al 3 settembre e Terceira dal 10 luglio al 28 agosto. L’arcipelago delle Azzorre è composto da nove isole, tutte famose per la gastronomia e il vino, nonché per le loro viste panoramiche. Neil Chernoff, Director of Network and Alliances di British Airways, ha dichiarato: “Dopo 18 mesi difficili, è fantastico essere in grado di lanciare due nuove rotte la prossima estate da Heathrow. Queste due isole delle Azzorre saranno l’aggiunta perfetta alla nostra rete, offrendo più scelta in una delle regioni più popolari d’Europa”. La compagnia aerea opererà con aeromobili Airbus 320 per entrambe le destinazioni, con un massimo di 180 posti.

AMERICAN AIRLINES: PIU’ DI 25 VOLI PER LE CRAF MISSIONS – Da quando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha attivato la Civil Reserve Air Fleet il 22 agosto, American Airlines ha operato più di 25 voli come parte del programma, contribuendo allo sforzo di portare migliaia di sfollati negli Stati Uniti dall’Afghanistan.