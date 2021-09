AERALIS annuncia una collaborazione industriale con Rolls-Royce

Lo sviluppatore britannico di jet militari AERALIS ha segnato una pietra miliare nello sviluppo del suo pionieristico modular military aircraft, entrando in un Memorandum of Understanding (MoU) di riferimento con Rolls-Royce per soddisfare i requisiti di propulsione.

Annunciato questa settimana al DSEI, il MOU è stato messo in atto per fornire un accesso alle risorse aerospaziali del Regno Unito.

“La missione di Rolls-Royce è innovare power solutions efficienti e sostenibili per soddisfare i requisiti operativi dei clienti e proteggere il nostro pianeta, proteggere il nostro mondo ed esplorare l’universo. La Rolls-Royce Defence family of digital small propulsion system viene sviluppata rapidamente per fornire tecnologie dirompenti e innovative, pur essendo più convenienti. AERALIS desidera trarre vantaggio da questi progressi nel propulsion system design per il loro digitally developed modular air system.

L’attività del MOU si concentrerà inizialmente sull’utilizzo dei Rolls-Royce’s propulsion systems che equipaggiano il pre-production aircraft e sulla capacità di integrarli digitalmente nel processo di progettazione dell’aeromobile.

Dato che il velivolo AERALIS può essere riconfigurato con single and twin-engine modules, il MOU andrà anche a esplorare come la futura propulsion system technology di Rolls-Royce può essere utilizzata su più varianti di velivoli AERALIS per soddisfare diversi requisiti operativi, sfruttando la full digital engineering integration”, afferma Rolls-Royce.

“Sono lieto di vedere AERALIS e Rolls Royce collaborare per sviluppare metodologie di progettazione digitale avanzate e studiare le future power systems options per l’AERALIS modular aircraft design”, afferma l’Air Commodore Jez Holmes, Head of the RAF’s Rapid Capabilities Office. “Questo digital engineering and digital twinning approach potrebbe offrire notevoli risparmi rispetto alla progettazione, allo sviluppo e al mantenimento del sistema aereo tradizionale e offrire l’opportunità di un rapido adattamento delle capacità. Pertanto, l’apprendimento ottenuto potrebbe essere ampiamente applicabile a un’ampia gamma di programmi di acquisizione, incluso FCAS”.

Tristan Crawford, CEO di AERALIS, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con un partner così capace e rispettato nel settore. L’infrastruttura digitale completamente integrata che costruiremo insieme ai nostri aerei è la prima del suo genere e non potremmo pensare a un partner migliore con cui farlo. Siamo entusiasti di sviluppare questo aereo unico e innovativo con leader del settore così illustri”.

Alex Zino, Executive Vice President Business Development e Future Programs di Rolls-Royce, ha commentato: “Non vediamo l’ora di portare avanti questo programma innovativo con AERALIS per aiutarli a soddisfare le loro esigenze di propulsione. L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo in Rolls-Royce e ci impegniamo a sviluppare tecnologie dirompenti e all’avanguardia che aiuteranno a far progredire questo programma”.

AERALIS è uno sviluppatore di velivoli con sede nel Regno Unito che vuole creare una nuova classe di velivoli militari trasformativi. Il nuovo velivolo sarà basato su un sistema modulare, che consentirà all’azienda di fornire una gamma di configurazioni per diverse missioni utilizzando fusoliera e avionica comuni.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)