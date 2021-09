ATR e Braathens Regional Airlines collaborano con Neste per accelerare la 100% SAF Certification

Nell’ambito del loro impegno per affrontare le sfide della decarbonizzazione dell’industria aeronautica, la compagnia aerea svedese Braathens Regional Airlines (BRA), il produttore di turboelica ATR e il produttore di Sustainable Aviation Fuel (SAF) Neste collaboreranno per raggiungere l’obiettivo di accelerare la certification 100% SAF degli aeromobili ATR, per volare con il 100% di Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, un pilastro chiave della strategia di decarbonizzazione del settore, che ha un impatto immediato sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Le compagnie mirano a un volo dimostrativo nel 2022, con uno degli aeromobili ATR di Braathens Regional Airlines che volerà con SAF al 100% in un motore e SAF al 50% nell’altro, per una riduzione delle emissioni prevista del 64%. Si prevede che un ATR che vola con SAF al 100% in entrambi i motori ridurrebbe le emissioni di CO2 dell’82%, se volasse su una delle rotte tipiche di Braathens Regional Airlines. Questa collaborazione segue il successo dell’impresa Perfect Flight nel 2019 in cui ogni aspetto di un volo BRA ATR è stato ottimizzato, incluso l’uso di una miscela SAF al 50%. Ciò ha comportato un risparmio del 46% delle emissioni di CO2, rispetto a un volo standard.

“ATR, essendo il più sostenibile sul mercato, bruciando fino al 40% in meno di carburante ed emettendo fino al 40% in meno di CO2 rispetto a un jet regionale di dimensioni simili, è l’aereo ideale su cui impiegare 100% SAF. Oggi, senza SAF a bordo, se gli aerei ATR sostituissero ogni aereo regionale in partenza dalla Svezia, si potrebbero risparmiare quasi 32.000 tonnellate di CO2, per una riduzione delle emissioni di CO2 del 42%. Queste eco-credenziali sono state convalidate quando il velivolo è diventato il primo di sempre idoneo per il Green Financing nel 2019, quando Braathens Regional Airlines ha modernizzato la propria flotta con aeromobili ATR che sostituiscono i vecchi jet regionali”, afferma ATR.

G. Braathen, presidente di Braathens Regional Airlines, ha dichiarato: “È assolutamente vitale che l’aviazione vada ancora oltre per decarbonizzare. È ciò che vogliamo e ciò che i nostri passeggeri e il pubblico in generale si aspettano. Tuttavia, dobbiamo essere realistici e accettare che oggi è impossibile raggiungere questo obiettivo con una sola azione concreta. Questo è un processo con molte fasi e, a breve termine, il modo più efficiente per ridurre le emissioni di CO2 è aumentare l’uso dei SAF. La partnership con ATR per ottenere la certificazione SAF al 100% ci consentirà di raggiungere il nostro obiettivo di 100% SAF nei nostri aerei nel 2030. Questo è in linea con la nostra strategia per diventare la prima compagnia aerea net-zero 10 anni prima di qualsiasi altra compagnia aerea”.

Jonathan Wood, Vice President Europe, Renewable Aviation di Neste, ha dichiarato: “Sosteniamo continuamente l’industria aeronautica nei suoi sforzi per ridurre le emissioni di gas serra. Siamo lieti di far parte di questo progetto 100% SAF, che è un passo importante verso la certificazione dei voli alimentati al 100% da Neste MY Sustainable Aviation Fuel”.

Commentando l’accordo, Stefano Bortoli, ATR’s Chief Executive Officer, ha rimarcato: “Braathens Regional Airlines è il partner ideale con cui intraprendere questo progetto. Questa è una compagnia aerea che è chiaramente impegnata nell’aviazione sostenibile e si dedica a spingere i limiti di ciò che è realizzabile. Braathens Regional Airlines è costantemente tra i primi ad adottare soluzioni per ridurre al minimo le proprie emissioni. Oltre a far parte del primo accordo in assoluto per un Green Financed aircraft, è stata anche la prima compagnia aerea ad offrire ai propri passeggeri la possibilità di scegliere un volo con biocarburanti ed è attualmente l’unica compagnia aerea nell’iniziativa Fossil Free Sweden del governo svedese, lavorando per un domestic fossil free flight. Siamo orgogliosi di affiancarli nel prossimo passo del loro viaggio e siamo sicuri che con BRA come pioniere, questo si dimostrerà un passo importante per l’aviazione sostenibile”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)