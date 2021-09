Cathay Pacific: 75 anni di innovazione e sviluppo

“Dal volo inaugurale di 75 anni fa, Cathay Pacific si è trasformata da una piccola Compagnia aerea regionale in un vettore internazionale che ha saputo farsi strada in tutto il mondo, vincendo quattro volte il premio come World’s Best Airline agli Skytrax Awards.

Oggi il vettore a cinque stelle opera con una delle flotte più giovani dei cieli e offre servizi cargo e passeggeri verso oltre 100 destinazioni in sei diversi continenti. Per oltre tre quarti di secolo, la compagnia aerea ha trasportato milioni di passeggeri in tutto il mondo avvicinandoli alla loro famiglia, agli amici e proiettandoli verso nuove esperienze.

Quarta compagnia aerea più longeva al mondo, Cathay Pacific opera con una delle flotte più giovani al mondo (età media di soli 6,5 anni) composta da 180 aeromobili, rinomati per le eleganti cabine pluripremiate e un innovativo sistema di intrattenimento a bordo. Negli anni, la Compagnia ha continuato a investire in nuovi velivoli tecnologicamente avanzati ed efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale.

Grazie a ulteriori Airbus A350 e A321neo e i nuovi Boeing 777-9X che entreranno in servizio entro pochi anni, la compagnia aerea sarà in grado di abbassare ulteriormente l’età media della flotta e di offrire ai passeggeri un’esperienza di volo sempre migliore”, afferma Cathay Pacific.

Cathay Pacific ha assunto una posizione di avanguardia negli investimenti e nell’uso dei biocarburanti. Tutti i voli di consegna di nuovi aerei della flotta vengono effettuati utilizzando esclusivamente una miscela di biocarburante e, nel 2016, l’A350-900 della Compagnia ha effettuato il volo più lungo del mondo alimentato da biofuel.

25 anni, molto prima che la sostenibilità diventasse un tema di attualità, Cathay Pacific è stata la prima Compagnia a monitorare pubblicamente le proprie performance in campo ambientale. E’ stata infatti la prima in Asia a lanciare il proprio programma di compensazione delle emissioni di carbonio nel 1997 e a investire nella produzione di biocarburante con Fulcrum.

La sostenibilità continua tutt’ora ad essere l’obiettivo che guida tutte le iniziative in materia di rapporti con la comunità, ambiente, biodiversità e responsabilità sociale d’impresa. Nel 2021, Cathay Pacific è stata la prima compagnia aerea asiatica a impegnarsi ad azzerare le emissioni di carbonio nette entro il 2050.

“Da 75 anni Cathay Pacific si impegna affinchè volare sia molto più che una semplice opzione per spostarsi da un punto all’altro nel mondo. Il primo studio di yoga al mondo in una lounge aeroportuale, la prima birra artigianale in bottiglia da gustare a 35.000 piedi e il primo servizio di check-in online sono solo alcuni dei servizi e benefit studiati per offrire ai passeggeri un’esperienza indimenticabile.

Le poltrone completamente reclinabili, che diventano dei confortabili letti, sono state introdotte a bordo da Cathay Pacific più di venti anni fa, rivoluzionando il livello di comfort sui voli a lungo raggio. Anche l’offerta di entertainment a bordo è sempre stata all’avanguardia: il primo servizio radio in diretta del mondo ha fatto il suo debutto a bordo di un aereo della Compagnia nel 1991, e nel 2004 sono stati introdotti i primi giochi Nintendo on demand.

L’intera flotta di Cathay Pacific è ora dotata di Wi-Fi, e la maggior parte dei velivoli offrono la possibilità di guardare canali TV di notizie e sport in volo. Cathay Pacific è stata inoltre la prima compagnia aerea a introdurre i televisori UHD, e il nuovo e avanzato Airbus A321neo è dotato di schermi TV personali 4K Ultra-HD”, prosegue la compagnia.

“Spirito pionieristico e innovazione sono stati il fulcro principale della filosofia di Cathay Pacific nel corso degli anni. Il team di ingegneri della compagnia aerea ha lavorato con il team di ricerca e sviluppo del rinomato brand Rolls Royce per lanciare il primo volo non-stop al mondo da Londra a Hong Kong nel 1983, un record mondiale a quei tempi.

Solo poco più di un decennio più tardi, Cathay Pacific ha anche promosso il primo volo commerciale transpolare al mondo tra New York e Hong Kong – una rotta che oramai è diventata standard e abituale poiché consente di ridurre la durata del viaggio e le emissioni di carbonio.

Come co-fondatore dell’alleanza oneworld, Cathay Pacific offre più di 200 destinazioni che permettono ai propri clienti di rimanere sempre in contatto con le loro famiglie e amici, e di lanciarsi in nuove avventure.

In questi 75 anni, lo spirito innovativo di Cathay Pacific l’ha portata a distinguersi dalle altre compagnie e vivere tante ‘prime volte'”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific Airways – Photo Credits: Cathay Pacific Airways)