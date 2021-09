British Airways e i suoi partner effettuano una “perfect flight” demonstration per mostrare i progressi nella decarbonizzazione dell’aviazione

Il volo British Airways BA1476 da Londra Heathrow all’aeroporto di Glasgow è diventato il primo volo passeggeri della compagnia aerea ad essere alimentato direttamente da sustainable aviation fuel (SAF), con le emissioni rimanenti prodotte dal volo che sono state compensate. La compagnia aerea ha collaborato con Heathrow, il fornitore di servizi di traffico aereo NATS, bp, l’aeroporto di Glasgow e Airbus per operare il breve volo a emissioni zero, che è partito da Heathrow alle 10:36 di martedì 14 settembre 2021 ed è arrivato a Glasgow alle 11:28 ora locale.

Il breve viaggio sul nuovo velivolo in livrea speciale della compagnia aerea, dipinto in collaborazione con Airbus, ha replicato un volo operato da British Airways per Edimburgo nel 2010. All’epoca, non erano disponibili né compensazioni né carburante per aviazione sostenibile per ridurre l’impatto del volo sull’ambiente, e il il viaggio è stato effettuato su un aereo più vecchio che trasportava meno passeggeri.

L’obiettivo del volo di questa settimana era mostrare fino a che punto l’industria aeronautica è progredita nei suoi sforzi per decarbonizzare nell’ultimo decennio.

Il volo è stato operato da un Airbus A320neo, l’aereo a corto raggio più silenzioso ed efficiente attualmente nella flotta di British Airways. Grazie ai progressi nei motori, nell’aerodinamica, nelle operazioni di cabina e di volo, gli A320neo consumano il 20% in meno di carburante, il che significa il 20% in meno di CO2, e sono il 50% più silenziosi rispetto al suo predecessore che ha operato il volo nel 2010.

Da allora, British Airways ha apportato modifiche, tra cui l’installazione di sedili nuovi e più leggeri sul nuovo aeromobile, carrelli per la ristorazione più leggeri e ha sostituito i pesanti manuali di volo e le riviste di bordo con download digitali, il tutto contribuendo a ridurre il peso dell’aeromobile, contribuendo a ridurre il consumo di carburante, con minori emissioni.

Il volo è stato alimentato direttamente da sustainable aviation fuel, fornito da bp, miscelato al 35% con jet fuel tradizionale in conformità con le specifiche tecniche dell’aviazione.

Il push back è stato effettuato utilizzando uno dei veicoli elettrici Mototok della compagnia aerea, alimentato dalla fornitura di elettricità rinnovabile al 100% di Heathrow. Solo uno dei motori dell’aereo è stato utilizzato per rullare sulla pista, quasi dimezzando la potenza utilizzata per iniziare il viaggio.

I controllori del traffico aereo del NATS hanno diretto l’aereo nella sua continua salita da Heathrow e discesa a Glasgow, evitando qualsiasi livellamento, che provoca un aumento del consumo di carburante. La rotta più diretta è stata fornita dal NATS, così come il livello di volo ottimale, e l’aereo è stato in grado di atterrare senza airborne holding, tecniche che hanno consentito di risparmiare carburante e ridurre le emissioni.

Le velocità di salita sono state programmate in anticipo e i sistemi informatici dell’aereo hanno calcolato l’altitudine ottimale e hanno utilizzato dati precisi su peso e vento per garantire il viaggio più efficiente possibile.

All’atterraggio, il secondo motore è stato spento per dimezzare la potenza utilizzata mentre rullava per il parcheggio.

Il volo di quest’anno ha ottenuto una riduzione delle emissioni di CO2 del 62% rispetto al volo del 2010 – 34% da velivoli e operazioni più efficienti, 28% dall’uso di carburante per aviazione sostenibile, con il restante 38% compensato utilizzando compensazioni di carbonio verificate di alta qualità.

Il presidente e CEO di British Airways, Sean Doyle, ha descritto il volo come uno sguardo al futuro: “Questo volo ha offerto una dimostrazione pratica dei progressi che stiamo facendo nel nostro viaggio per la riduzione del carbonio. Collaborando con i nostri partner del settore, abbiamo ottenuto un miglioramento del 62% nella riduzione delle emissioni rispetto a un decennio fa. Questo segna un vero progresso nei nostri sforzi per decarbonizzare e mostra la nostra determinazione a continuare a innovare, a lavorare con i governi e l’industria e ad accelerare l’adozione di nuove soluzioni a basse emissioni di carbonio per avvicinarci ancora al Perfect Flight del futuro. Con BA Better World, stiamo facendo progressi nel nostro viaggio verso un futuro sostenibile e abbiamo adottato una serie di iniziative a breve, medio e lungo termine per portarci a zero emissioni nette. Insieme, possiamo costruire un futuro per l’aviazione che offra le meraviglie del trasporto aereo riducendo l’impatto sull’ambiente”.

Il CEO di NATS, Martin Rolfe, ha dichiarato: “Dimostrazioni dal vivo come questa mostrano ciò che è possibile e sono un passo importante nel percorso dell’industria aeronautica verso net zero entro il 2050. Possiamo imparare molto da voli come questi, poiché ci aiutano a capire come riprogettare lo spazio aereo nel Regno Unito e facciamo la nostra parte per rendere il volo sostenibile per il futuro”.

Julie Kitcher, Executive Vice President Corporate Affairs and Communications di Airbus, ha dichiarato: “L’A320neo è un ottimo esempio di quanto sia arrivata lontana la nostra industria. Soddisfa tutti gli standard ambientali ICAO grazie ai progressi nei motori, nell’aerodinamica, nelle operazioni di cabina e di volo. L’A320neo brucia il 20% in meno di carburante, il che significa meno C02, rispetto a il suo predecessore ed è il 50% più silenzioso. Insieme ai nostri partner del settore, vogliamo portare sul mercato il primo aereo commerciale a emissioni zero entro il 2035. Perfect Flight è un chiaro esempio di come insieme possiamo ottenere risultati impressionanti”.

Il CEO di Heathrow, John Holland-Kaye, ha dichiarato: “The Perfect Flight mostra che le soluzioni per fornire net zero flights esistono, abbiamo solo bisogno di scalarle. Più velocemente aumentiamo la fornitura e l’uso di carburanti per l’aviazione sostenibili, più velocemente possiamo decarbonizzare l’aviazione e proteggere i vantaggi del volo in un mondo senza carbonio. Ciò che è urgentemente necessario è che il governo introduca politiche per aumentare l’offerta di SAF e fornisca i giusti incentivi di prezzo alle compagnie aeree per utilizzarlo”.

Martin Thomsen, SVP aviation, bp, ha dichiarato: “Siamo onorati di unire le forze con British Airways su questa importante iniziativa. In bp ci stiamo concentrando sul lavoro con settori come l’aviazione, come parte della nostra ambizione di essere net zero entro il 2050 o prima e per aiutare anche il mondo ad arrivarci. Lavorando in collaborazione con le industrie, possiamo aiutare ad accelerare la decarbonizzazione e crediamo che il SAF sarà una delle soluzioni chiave per soddisfare questo obiettivo per il settore dell’aviazione”.

Derek Provan, Chief Executive of AGS Airports Ltd, che possiede l’aeroporto di Glasgow, ha dichiarato: “Questo volo dimostra i progressi che l’industria ha compiuto nell’ultimo decennio e come possiamo lavorare insieme per decarbonizzare l’aviazione. Essendo uno dei più grandi gruppi aeroportuali del Regno Unito, ci impegniamo a raggiungere net zero entro la metà degli anni ’30. Ciò comporta la decarbonizzazione della nostra infrastruttura, compreso il lancio di fixed electrical ground power (FEGP), alimentato utilizzando fonti di energia rinnovabile al 100%”.

British Airways è sulla buona strada per raggiungere il suo net zero emissions target entro il 2050 attraverso una serie di iniziative a breve, medio e lungo termine. Questi includono investimenti in nuovi velivoli, lo sviluppo di carburante sostenibile per l’aviazione e velivoli alimentati a idrogeno e lo studio della tecnologia di cattura del carbonio.

La scorsa settimana, la compagnia aerea ha lanciato il suo nuovo programma di sostenibilità BA Better World, segnando un ulteriore impegno a porre la sostenibilità al centro della sua attività, dalla riduzione delle emissioni e dei rifiuti e dal contributo positivo alle comunità che serve, alla creazione di un luogo ideale per le persone, per costruire un business resiliente e responsabile. La compagnia aerea ha anche annunciato una collaborazione con bp la scorsa settimana per procurarsi sustainable aviation fuel in relazione a tutti i voli tra Londra, Glasgow ed Edimburgo durante la conferenza COP26 nel Regno Unito.

La società madre di British Airways, International Airlines Group, si è recentemente impegnata a operare il 10% dei suoi voli utilizzando SAF entro il 2030.

