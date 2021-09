Lo “Spirit of Innovation” completamente elettrico di Rolls-Royce prende il volo per la prima volta

Rolls-Royce annuncia il completamento del primo volo dello “Spirit of Innovation” completamente elettrico. Alle 14:56 (BST) l’aereo ha preso il volo spinto dal suo potente propulsore elettrico da 400 kW (500+ hp) con il pacco batteria più potente mai assemblato per un aereo. Questo è un altro passo verso il tentativo di record mondiale dell’aereo e un’altra pietra miliare nel viaggio dell’industria aeronautica verso la decarbonizzazione.

Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Il primo volo dello ‘Spirit of Innovation’ è un grande risultato per il team ACCEL e Rolls-Royce. Siamo concentrati sulla produzione delle innovazioni tecnologiche di cui la società ha bisogno per decarbonizzare il trasporto aereo, terrestre e marittimo e cogliere l’opportunità economica della transizione a net zero. Non si tratta solo di battere un record mondiale; l’avanzata tecnologia riguardo batteria e propulsione sviluppata per questo programma ha applicazioni entusiasmanti per il mercato della mobilità aerea urbana e può contribuire a rendere il “jet zero” una realtà”.

Il Business Secretary, Kwasi Kwarteng, ha dichiarato: “Il primo volo del rivoluzionario aereo Spirit of Innovation di Rolls-Royce segna un enorme passo avanti nella transizione globale verso forme di volo più pulite. Questo risultato, e i record che speriamo seguiranno, mostrano che il Regno Unito rimane in prima linea nell’innovazione aerospaziale. Sostenendo progetti come questo, il governo sta aiutando a portare avanti le tecnologie che spingono i confini che sfrutteranno gli investimenti e sbloccheranno gli aerei più puliti ed ecologici”.

“L’aereo è decollato dal sito Boscombe Down del Ministero della Difesa britannico, gestito da QinetiQ, e ha volato per circa 15 minuti. Il sito ha una lunga eredità di voli sperimentali e il primo volo segna l’inizio di un’intensa fase di test di volo in cui raccoglieremo preziosi dati sulle aircraft’s electrical power and propulsion system performance. Il programma ACCEL, abbreviazione di ‘Accelerating the Electrification of Flight’, include partner chiave come YASA, il produttore di motori elettrici e controller, e la start-up dell’aviazione Electroflight. Il team ACCEL ha continuato a innovare rispettando il distanziamento sociale del governo del Regno Unito e altre linee guida sulla salute”, afferma Rolls-Royce.

La metà del finanziamento del progetto è fornita dall’Aerospace Technology Institute (ATI), in collaborazione con il Department for Business, Energy & Industrial Strategy e Innovate UK. In vista del COP26, il programma ACCEL è un’ulteriore prova della posizione del Regno Unito in prima linea negli aerei a emissioni zero.

“Il primo volo dello Spirit of Innovation dimostra come la tecnologia innovativa possa fornire soluzioni ad alcune delle più grandi sfide del mondo”, ha affermato Gary Elliott, CEO, Aerospace Technology Institute. “L’ATI sta finanziando progetti come ACCEL per aiutare il Regno Unito a sviluppare nuove capacità e assicurarsi un vantaggio nelle tecnologie che decarbonizzeranno l’aviazione. Ci congratuliamo con tutti coloro che hanno lavorato al progetto ACCEL per rendere il primo volo una realtà e attendiamo con impazienza il tentativo di record mondiale di velocità che catturerà l’immaginazione del pubblico nell’anno in cui il Regno Unito ospiterà COP26”.

“Rolls-Royce offre ai nostri clienti un sistema di propulsione elettrica completo per la loro piattaforma, che si tratti di un electric vertical takeoff and landing (eVTOL) o un commuter aircraft. Useremo la tecnologia del progetto ACCEL e la applicheremo ai prodotti per questi nuovi ed entusiasmanti mercati. Le caratteristiche che gli ‘air-taxi’ richiedono alle batterie sono molto simili a quelle che si stanno sviluppando per lo ‘Spirit of Innovation’ in modo che possa raggiungere velocità di 300+ MPH (480+ KMH) – che stiamo prendendo di mira nel nostro tentativo di record mondiale. Inoltre, Rolls-Royce e il costruttore di aerei Tecnam stanno attualmente lavorando con Widerøe, la più grande compagnia aerea regionale della Scandinavia, per fornire un aereo passeggeri completamente elettrico per il commuter market, che dovrebbe essere pronto per il revenue service nel 2026.

A giugno, abbiamo annunciato il nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni di carbonio – un anno dopo l’adesione alla campagna delle Nazioni Unite Race to Zero – e lo “Spirit of Innovation” è un modo in cui stiamo aiutando a decarbonizzare le parti critiche dell’economia globale in cui operiamo. Ci impegniamo a garantire che i nostri nuovi prodotti siano compatibili con net zero operation entro il 2030 e che tutti i nostri prodotti siano compatibili con net zero entro il 2050″, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)