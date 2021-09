Il Dipartimento di Polizia di Phoenix aggiorna la flotta con cinque nuovi elicotteri Airbus H125

Il Dipartimento di Polizia di Phoenix ha firmato un nuovo ordine per aggiornare la sua flotta di elicotteri con cinque nuovi elicotteri Airbus H125. Le consegne dovrebbero iniziare il prossimo anno.

“Abbiamo passato molto tempo ad analizzare quale piattaforma avrebbe soddisfatto al meglio tutte le nostre esigenze operative quando abbiamo iniziato a rinnovare la nostra flotta, e l’H125 ha soddisfatto tutti i nostri requisiti”, ha detto Paul Apolinar, capo pilota del Dipartimento di Polizia di Phoenix. “La nostra responsabilità è quella di proteggere e servire la comunità di Phoenix, e questi elicotteri ci permetteranno non solo di proteggere dai cieli, ma anche di eseguire salvataggi in luoghi remoti in tutta l’Arizona. Avevamo bisogno di un elicottero che eccellesse nelle temperature calde, e l’H125 è davvero il miglior elicottero per il lavoro in tali condizioni”.

Conosciuto per la sua potenza, versatilità e prestazioni eccellenti in hot and high conditions, l’H125 è dotato di dual hydraulics, dual channel FADEC, crash resistant fuel system, advanced glass-panel cockpit display. L’Airbus H125 rappresenta quasi la metà di tutti gli intermediate single engine helicopters consegnati per le missioni aeree di polizia in Nord America nell’ultimo decennio. È costruito nello stabilimento di produzione e completamento di Airbus Helicopters, Inc. a Columbus, in Mississippi, da un team composto per il 40% da veterani statunitensi.

“L’H125 è uno degli elicotteri delle forze dell’ordine più popolari negli Stati Uniti, e per una buona ragione”, ha dichiarato Ron Kelley, airborne law enforcement segment manager at Airbus Helicopters, Inc. “La sua versatilità e le alte prestazioni lo rendono una piattaforma ideale per diverse missioni, tra cui la sorveglianza aerea e la ricerca e il soccorso, ed è una soluzione collaudata che è sempre pronta per la chiamata quando è più necessario”.

Airbus Helicopters Inc. è il principale fornitore di elicotteri negli Stati Uniti, con una presenza che risale a più di 50 anni fa. Un team di oltre 700 dipendenti gestisce la produzione locale e gli impianti di completamento per gli elicotteri H125 e UH-72 Lakota a Columbus, in Mississippi, e fornisce formazione di livello mondiale, supporto aftermarket e assistenza tecnica da Grand Prairie, in Texas, per la flotta regionale in servizio del Nord America di quasi 3.100 elicotteri.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)