News Brevi – 16.09.2021

LUFTHANSA: DECOLLA IL TRACHTENCREW – Lufthansa sta mantenendo la tradizione di volare in costumi tradizionali, anche se l’attuale Oktoberfest di Monaco quest’anno non può svolgersi. In omaggio al festival popolare di fama mondiale, nove assistenti di volo decolleranno da Monaco a Charlotte/USA con l’Airbus A350 il 22 settembre, seguiti da Denver il 3 ottobre. Allo stesso tempo, Lufthansa festeggia un anniversario speciale: il primo volo da Francoforte a Denver è avvenuto 20 anni fa, seguito da Monaco-Denver cinque anni fa. Quest’anno il Trachtencrew viaggerà anche in Europa con maggiore frequenza rispetto agli anni precedenti: già ieri, 15 settembre, è volato da Monaco a Málaga e il 18 settembre, partenza originale del Munich Wiesn, volerà a Funchal. Il Trachtencrew di Lufthansa CityLine decolla per circa 40 voli in Germania e in Europa. Dal 20 settembre al 3 ottobre voleranno a Copenaghen, Dublino, Alicante e Sofia, tra le altre destinazioni, nonché a Münster/Osnabrück, Brema, Paderborn e Dresda. Come negli anni precedenti, i costumi tradizionali degli equipaggi Lufthansa sono stati disegnati dallo specialista di costumi di Monaco Angermaier. Per anni, è stata anche una tradizione per il personale del servizio passeggeri di Lufthansa nel Terminal 2 salutare i passeggeri in dirndl e costumi tradizionali durante la stagione Wiesn. Dal 15 settembre, a bordo della Business Class sulle rotte europee, nell’ambito di Tasting Heimat, vengono servite speciali prelibatezze di Monaco di Baviera. Sempre incluso uno speciale pane tradizionale per accompagnare il piatto. Anche le lounge di Monaco di Baviera di Lufthansa continuano la tradizione degli anni precedenti. Nelle sale Senator e Business i passeggeri possono scegliere tra piatti tipici bavaresi. Nella First Class Lounge addobbata a festa, viene persino creato un piccolo menu Wiesn. I primi voli in costume tradizionale avvennero già nel 1957 e già allora entusiasmarono i passeggeri Lufthansa di tutto il mondo. L’idea è stata ripresa nel 2006, quando il primo volo è andato a New York. Da allora, Lufthansa Trachtencrews ha volato verso 25 destinazioni internazionali, dalla Cina al Giappone, all’India e agli Stati Uniti. Sono state aggiunte anche destinazioni in tutta Europa.

EMIRATES CERCA 3.000 CABIN CREW E 500 AIRPORT SERVICES EMPLOYEES PER SUPPORTARE LA RIPRESA DELLE OPERAZIONI – Emirates ha avviato una campagna mondiale per reclutare 3.000 cabin crew e 500 airport services employees per unirsi al suo hub di Dubai nei prossimi sei mesi. “Questi ruoli sono posizioni con sede a Dubai e ruoli rivolti al cliente in prima linea, ed entrambi i lavori offrono opportunità entusiasmanti a persone amichevoli, energiche e orientate al servizio per incontrarsi e interagire con il mondo come ambasciatori del brand Emirates. I candidati interessati a entrare a far parte di Emirates come cabin crew o airport services agent possono saperne di più sui requisiti di lavoro e inviare la propria candidatura su www.emiratesgroupcareers.com”, afferma Emirates. Emirates ha gradualmente ripristinato le sue operazioni con l’allentamento delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo e negli ultimi mesi ha richiamato piloti, personale di cabina e altri dipendenti operativi che erano stati messi a riposo quando la pandemia ha costretto a una drastica riduzione dei voli l’anno scorso. La compagnia aerea attualmente vola in oltre 120 città, che rappresentano il 90% della sua rete pre-pandemia, e prevede di ripristinare il 70% della sua capacità entro la fine dell’anno, incluso il ripristino di un numero maggiore di A380 in servizio attivo. Una delle città globali più dinamiche, Dubai ha anche guidato il mondo nella sua risposta alla pandemia grazie alla sua forte leadership e alla cooperazione del settore pubblico-privato. Il rapido lancio della vaccinazione negli Emirati Arabi Uniti e i chiari protocolli di pandemia hanno consentito a Dubai di riaprire rapidamente e in sicurezza al turismo internazionale e alle attività commerciali dal luglio 2020.

AEROPORTO DI FORLI’: I PRIMI VOLI DELLA STAGIONE INVERNALE 2021-2022 – FA srl apprende con favore il comunicato stampa di Ego Airways, che conferma le linee guida che le due società stanno portando avanti da mesi per rendere sempre più strategico lo scalo di Forlì. “Ego Airways ha il piacere di comunicare che in sostanziale continuità, proseguirà con le operazioni dall’aeroporto di Forlì, con una riduzione delle frequenze e delle destinazioni in coerenza con il minor traffico aereo atteso nel periodo invernale. Dal 1° ottobre sono programmate due frequenze settimanali per Catania e sono in corso valutazioni per aggiungere ulteriori destinazioni nazionali e internazionali a partire dal 1° dicembre. Vi aspettiamo a bordo dei nostri aerei in partenza da Forlì, aeroporto sul quale riponiamo da sempre la massima fiducia”. Oltre alla rotta per Catania, FA srl comunica che nella stagione invernale sarà attiva la rotta per Palermo, coperta da Lumiwings con due frequenze settimanali. Inoltre sta valutando insieme alle compagnie aeree operanti su Forlì altre destinazioni non solo in ambito italiano, e nelle prossime settimane saranno annunciate interessanti novità.

HAITI: UN VELIVOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE TRASPORTA AIUTI UMANITARI – Un velivolo da trasporto KC-767A del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato nella mattina di domenica 12 settembre dall’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) alla volta di Port-au-Prince (Haiti), per prestare supporto alla popolazione colpita dal terremoto e dalla tempesta tropicale che hanno interessato l’isola alcune settimane fa. L’aereo, un velivolo da trasporto strategico dell’Aeronautica Militare, ha caricato oltre 10 tonnellate di materiale reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile. Si tratta, in particolare, di medicinali, materiale sanitario, dispositivi di protezione individuale (tra cui mascherine chirurgiche), tende e coperte. Il velivolo è arrivato a destinazione nel tardo pomeriggio di lunedì 13 settembre, procedendo poi immediatamente allo scarico del materiale. Al termine delle operazioni, il KC-767° è ripartito per fare rientro alla base di Pratica di Mare. Questa operazione testimonia, ancora una volta, un duplice uso sistemico delle capacità e delle componenti della Difesa che consentono al Paese di disporre di uno strumento militare in grado di garantire, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali di difesa e sicurezza, un’efficace integrazione con le componenti civili dello Stato per attività non militari a supporto della collettività, in Italia e all’estero. Le Forze Armate sono da sempre in prima linea nel supporto alla Protezione Civile per l’aiuto ed il soccorso alle popolazioni colpite da eventi catastrofici o calamità naturali. La Difesa ha più volte impiegato i velivoli AM per prestare aiuto non solo nelle regioni italiane colpite da terremoti o altre calamità naturali, ma anche al di fuori dei confini nazionali: Iran, Iraq, Nepal, Pakistan, USA, Filippine, Mozambico e, più di recente, nel nord Europa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VOLO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA SU FALCON 50 DELL’AERONAUTICA MILITARE – E’ da poco atterrato all’aeroporto di Genova un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un bimbo di quarantacinque giorni per il quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, dove era ricoverato, all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il velivolo, decollato dallo scalo di Ciampino in mattinata, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero (SS) in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco del piccolo paziente all’interno di una apposita culla termica, assistito da una equipe medica e accompagnato dalla madre, il velivolo militare è immediatamente ripartito alla volta dell’aeroporto di Genova, dove è atterrato alle 14:30 e dal quale – in ambulanza – il bimbo è stato trasferito presso l’ospedale Gaslini. L’equipaggio è poi ripartito per la base di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa. Missioni di questo tipo non possono prescindere dalla massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi per trapianti, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS COMPLETA IL BOND REFINANCING NELL’OFFERTA SOTTOSCRITTA – Qantas Group ha completato un seven-year unsecured bond da 500 milioni di dollari australiani con una cedola del 3,15%. L’obbligazione è stata emessa per rifinanziare un’obbligazione da 300 milioni di A$ con scadenza maggio 2022. Il costo del nuovo finanziamento rappresenta un significativo risparmio per il Gruppo. Il tasso per questa obbligazione non garantita del 3,15 per cento è sostanzialmente inferiore al tasso del 7,75 per cento che si applica all’obbligazione in scadenza. Qantas è una delle sole sette compagnie aeree al mondo che ha mantenuto un investment grade credit rating durante la pandemia. Con un allentamento materiale delle restrizioni ai viaggi domestici e internazionali previsto dalla fine del calendario 2021, il Gruppo mira a tornare al suo target net debt range entro la fine del FY22.

BOEING: INIZIATIVE A SUPPORTO DI DIVERSE ORGANIZZAZIONI – The Boeing Company ha annunciato oggi un pacchetto di donazioni da 1,4 milioni di dollari per assistere gli sforzi di soccorso umanitario per gli Afghan allies, nonché sovvenzioni e iniziative per sostenere e onorare i veterani dell’esercito statunitense e le loro famiglie. I contributi umanitari saranno diretti a diverse organizzazioni e iniziative. Ulteriori contributi saranno stanziati per organizzazioni di beneficenza ancora da nominare per assistere i rifugiati afghani nelle comunità vicine ai siti Boeing a livello globale. In seguito al recente 20° anniversario dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, Boeing ha anche donato 400.000 dollari per sostenere 9/11 Day, Blue Star Families, Operation Gratitude, The Mission Continues and Travis Manion Foundation. La società, in collaborazione con il Boeing Veterans Engagement Team (BVET), è anche impegnata in una serie di progetti di servizio in corso, iniziative di benessere e progetti a sostegno dei veterani di guerra in Iraq e Afghanistan. “I nostri investimenti di beneficenza si concentrano sul sostegno agli sforzi di riabilitazione e recupero che guariscono le ferite visibili e invisibili della guerra per i veterani, le loro famiglie e i sopravvissuti. Siamo anche orgogliosi di sostenere gli alleati afgani che sono stati al fianco degli Stati Uniti e dei membri della coalizione e hanno fornito supporto critico per anni durante le operazioni militari in Afghanistan”, ha affermato Stan Deal, presidente e amministratore delegato di Boeing Commercial Airplanes and enterprise executive sponsor of BVET.

ICAO: IL FUTURO DELL’AVIATION SECURITY A AVSEC2021 – La scorsa settimana i massimi esperti mondiali di sicurezza aerea e antiterrorismo hanno scambiato opinioni e competenze in occasione dell’ICAO Global Aviation Security Symposium 2021 (AVSEC2021), fornendo un forum cruciale per uno scambio internazionale sui mezzi per mitigare le minacce in continua evoluzione per il mondo dell’aviazione civile, mentre il sistema inizia il suo recupero dal COVID-19. L’evento di tre giorni è stato un’occasione unica per fare il punto sulle opportunità e le sfide inerenti al proseguimento o alla ripresa delle operazioni nel mezzo di una pandemia globale, in cui le misure sanitarie sono diventate un pezzo fondamentale del puzzle dell’aviazione. Le discussioni si sono concentrate su una vasta gamma di sfide per mantenere i dipendenti e i passeggeri al sicuro, mitigare la diffusione del virus COVID-19 e rispondere ai drammatici cambiamenti nella domanda di viaggio aereo, il tutto mantenendo i livelli appropriati di sicurezza e affrontando le nuove sfide. I relatori hanno fornito approfondimenti unici sui mezzi per migliorare la resilienza delle aviation security operations in futuro, anche attraverso l’illustrazione di modi per promuovere un’innovazione efficiente ed efficace, dal punto di vista umano, operativo e finanziario. L’evento si è concluso con una commemorazione del 20° anniversario degli attacchi dell’11 settembre e ha riflettuto su come la sicurezza aerea si è rafforzata negli ultimi due decenni. “Gli attacchi terroristici dell’11 settembre hanno avuto un enorme impatto sulla sicurezza della nostra società e hanno alterato drammaticamente il panorama della sicurezza internazionale. Hanno imposto un cambiamento permanente alla sicurezza aerea”, ha osservato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President. “Rimanere impegnati nelle azioni e negli obiettivi dell’ICAO Global Aviation Security Plan (GASeP) sarà la migliore garanzia per allineare i nostri sforzi verso il continuo miglioramento della sicurezza del trasporto aereo internazionale”. ICAO AVSEC2021 ha presentato relatori di alto livello tra cui Luis Felipe de Oliveira, Director General, Airports Council International (ACI) World e Willie Walsh, Director General, International Air Transport Association (IATA).

DELTA AMPLIA L’OFFERTA DI RISTORAZIONE – La raffinata cucina greca di Souvla con sede a San Francisco e i classici americani di Union Square Events a New York saranno gli ultimi ad unirsi alle offerte a bordo di Delta mentre la compagnia aerea continua a riprendere il suo pluripremiato servizio di cibo e bevande a bordo. “In Delta, ci concentriamo sul fornire momenti di gioia ai nostri clienti e i nostri partner ci aiuteranno a farlo”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-Flight Service. “I nostri menu appositamente curati stupiranno i clienti mentre continuiamo a creare un’esperienza culinaria a bordo di prima classe che si basa sul nostro servizio premium e sulla cultura dell’innovazione”. I clienti Delta One e First Class su voli coast-to-coast degli Stati Uniti selezionati potranno gustare questi pasti a partire dal prossimo mese. Mentre i viaggiatori d’affari e di piacere tornano nei cieli, Delta sta adottando un nuovo approccio all’esperienza culinaria a bordo dei clienti, servendo sapori unici ispirati ad alcuni dei ristoranti più famosi degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, Delta ha reintrodotto le sue offerte di cibo e bevande a bordo, servendo ai clienti prelibatezze nuove e più buone da gustare. Ai clienti di First Class su rotte selezionate per 900 miglia e oltre all’interno del Nord America, dei Caraibi e dell’America Latina vengono servite anche opzioni di pasti freschi tra cui panini e insalate di prima qualità.

EGO AIRWAYS INAUGURA LA ROTTA FORLÌ – PALERMO – EGO Airways informa: “Dal 1 Ottobre 2021 inauguriamo la rotta Forlì – Palermo. Palermo, capoluogo della Sicilia, è una città tutta da scoprire che offre molte attrattive di vario genere. Nel 2015, il centro storico cittadino è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco. Palermo è anche la capitale italiana dello street food. Da non dimenticare che Palermo è soprattutto una città di mare, con tante spiagge raggiungibili da Palermo”.