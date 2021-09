News Brevi – 17.09.2021

IL BOARD DI RYANAIR APPROVA LA CRESCITA POST-COVID – Il Ryanair Board approva la crescita accelerata post Covid. Ryanair Holdings plc ha tenuto ieri (giovedì 16 settembre) il suo AGM presso i suoi uffici a Dublino. Sulla base dei voti per delega già ricevuti, gli azionisti hanno approvato tutte le delibere e riceveranno un aggiornamento dettagliato sui piani di risanamento post-Covid del Gruppo nei prossimi 5 anni. “In assenza di sviluppi negativi di Covid e vaccinazioni che rimangono al 90% in tutta Europa, Ryanair prenderà in consegna 210 aerei B737 Gamechanger nei prossimi 5 anni. Questi velivoli offriranno i costi più bassi del settore, emissioni ridotte e consentiranno a Ryanair di accelerare la sua crescita post-Covid, poiché si aprono opportunità negli aeroporti primari e secondari di tutta Europa. Le compagnie aeree del Gruppo Ryanair ora si aspettano di fornire una crescita del traffico più rapida nei prossimi 5 anni e hanno aumentato la loro previsione di crescita a 5 anni dal 33% al 50%. Di conseguenza, il traffico pre-Covid di Ryanair di 149 milioni dovrebbe crescere fino a superare i 225 milioni di ospiti entro marzo 2026, ovvero 25 milioni di passeggeri all’anno. superiore al precedente obiettivo di 200m”, afferma la compagnia. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Le prestazioni del velivolo B737 Gamechanger quest’estate hanno superato le nostre aspettative. Con queste nuove consegne, quest’anno Ryanair aprirà 10 nuove basi in tutta Europa mentre collaboriamo con i partner aeroportuali per aiutarli a recuperare traffico e posti di lavoro dopo il Covid e sfruttare le opportunità di slot che vengono liberate dalle compagnie aeree concorrenti”.

DELTA: FONDAMENTALE CONTROLLARE I REQUISITI PRIMA DEL VIAGGIO – Mentre i viaggiatori tornano nei cieli e i viaggi leisure continuano a salire ai livelli pre-pandemia, i clienti desiderosi di ricongiungersi con le loro destinazioni internazionali preferite stanno trovando nuove sfide lungo la strada, mentre i governi continuano a confrontarsi su come e quando riaprire i loro confini. Dalla documentazione di ingresso aggiuntiva ai requisiti del test COVID negativo o alla prova della vaccinazione, viaggiare a livello internazionale è un po’ diverso in questi giorni. Durante la pandemia, i team Delta hanno lavorato duramente per trovare modi nuovi per guidare i clienti durante il loro viaggio. Natasha Yamaoka, Director – Global Distribution & Digital Strategy International & Enterprise Payments, afferma: “Sono stati fatti molti progressi per riaprire i confini in sicurezza e riunire i clienti con le loro destinazioni preferite. Il Regno Unito, il Canada, la Grecia, l’Islanda e altri hanno riaperto le frontiere ai turisti e ad altri viaggiatori non essenziali all’inizio di quest’estate, il che offre ai clienti ancora più opzioni mentre cercano di tornare a viaggiare. Ma come abbiamo visto nelle ultime due settimane in Europa, ci vorrà del tempo per riportare completamente i viaggi internazionali ai livelli del 2019. Nel frattempo, ci sono alcune cose che i clienti dovrebbero considerare per assicurarsi di avere un viaggio tranquillo quando viaggiano nelle settimane e nei mesi a venire. Comprendi quali sono i requisiti di ingresso in vigore nella tua destinazione. Usa la mappa Delta Discover su delta.com per tracciare la tua origine e rivedere le ultime informazioni dettagliate su requisiti di test, restrizioni di quarantena, documenti aggiuntivi necessari e altre informazioni dei governi locali. Man mano che la data del viaggio si avvicina, ricontrolla questi requisiti. A circa 14 giorni dal tuo volo, dai un’occhiata di nuovo alla mappa Delta Discover per assicurarti che i requisiti della tua destinazione non siano cambiati. Se hai bisogno di un test COVID-19 negativo, visita la nostra pagina delle risorse di test per conoscere le risorse a tua disposizione come cliente Delta, comprese le nuove opzioni di test a domicilio che forniscono risultati e tranquillità in pochi minuti”.

NUOVO CUSTOMER PORTAL PER I CLIENTI COMMERCIALI DI PRATT & WHITNEY – Pratt & Whitney ha rinnovato e rinominato il proprio customer portal for commercial engines, un luogo in cui oltre 20.000 dipendenti e clienti accedono a documenti, comunicazioni e altre risorse essenziali. Il nuovo portale, EngineWise® Connect, sostituisce FleetCare® e si allinea più strettamente con il portafoglio di servizi di supporto aftermarket EngineWise. La sua nuova interfaccia utente include una dashboard intuitiva e altri vantaggi tra cui pubblicazioni tecniche semplificate; comunicazioni con i clienti migliorate; avvisi e notifiche automatizzati; calendario intuitivo e gestione degli eventi; ricerca e navigazione ottimizzate e altro ancora. “Supportare tutti i nostri clienti è stata, e continua ad essere, una priorità assoluta per noi. In questo spirito, è fondamentale per noi fornire loro strumenti efficienti per collaborare e rimanere aggiornati sulle ultime informazioni”, ha affermato Matthew Stoner, vice president, Customer Support at Pratt & Whitney. “Questo team ad alte prestazioni ha esemplificato l’approccio di Pratt & Whitney alla trasformazione digitale. Esperti aziendali e digitali che lavorano in un team completamente integrato, tutti impegnati a migliorare la nostra esperienza del cliente”, ha affermato John Renehan, executive director, Digital Technology at Pratt & Whitney. Ed Lagoy, director, Customer Service at Pratt & Whitney, afferma: “Siamo entusiasti che il portale sia attivo e non vediamo l’ora di iniziare a raccogliere feedback dai nostri utenti, anche per raccogliere idee per i successivi aggiornamenti. In definitiva, l’obiettivo finale è semplificare la vita dei nostri clienti”.

BOEING NOMINA ZIAD OJAKLI COME HEAD GOVERNMENT OPERATIONS – The Boeing Company ha nominato oggi Ziad S. Ojakli company’s executive vice president of government operations a partire dal 1° ottobre 2021. In questo ruolo, Ojakli guiderà gli sforzi di politica pubblica di Boeing e supervisionerà Boeing Global Engagement, l’organizzazione filantropica globale dell’azienda. Riferirà al Boeing President and CEO, David Calhoun, e farà parte del company’s Executive Council. In questo ruolo, Ojakli succede a Marc Allen, Chief Strategy Officer di Boeing, che è stato interim executive vice president of Government Operations dallo scorso giugno. “Ziad è un dirigente collaudato con un impressionante curriculum di importanti operazioni di politica pubblica e relazioni con il governo per aziende globali”, ha affermato Calhoun. “La sua vasta esperienza in ruoli esecutivi nel governo e nel settore privato contribuirà al nostro impegno con i nostri stakeholder, mentre continuiamo a concentrarci su sicurezza, qualità e trasparenza e a trasformare la nostra azienda per il futuro. Voglio anche ringraziare Marc Allen per la sua leadership di grande impatto della nostra organizzazione negli ultimi mesi, poiché ha continuato a far avanzare le priorità politiche della nostra azienda”. Ojakli si unisce a Boeing dopo una carriera di successo e diversificata in ruoli senior nelle relazioni governative globali nei settori automobilistico e finanziario, oltre a servire all’interno dell’amministrazione della Casa Bianca dell’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush.

DELTA: 40 CRAF MISSIONS COMPLETATE – Riguardo le CRAF missions di Delta, la compagnia comunica che al 16 settembre ha completato 40 missioni e trasportato 9.885 passeggeri. “La differenza di Delta è chiaramente visibile durante l’operazione, mentre continuiamo la nostra missione di portare migliaia di sfollati afgani negli Stati Uniti”, afferma la compagnia.

QANTAS VOLA VERSO LA WHITSUNDAY COAST – Qantas atterrerà oggi nella Whitsunday Coast per la prima volta in diciassette anni. Il primo volo della compagnia di bandiera da Brisbane arriva all’aeroporto di Proserpine questo pomeriggio, con celebrazioni previste al gate per accogliere i clienti. QantasLink opererà fino a sette voli di andata e ritorno settimanali sulla rotta con il suo aereo turboelica Q400 da 74 posti, aggiungendo più di 1.000 posti ogni settimana. Il CEO di QantasLink, John Gissing ha affermato: “Abbiamo già riscontrato un’ottima risposta per i nostri nuovi voli per la Whitsunday Coast e siamo lieti di rendere più facile per gli australiani esplorare questa fantastica regione con le sue spiagge famose in tutto il mondo. Una volta riaperti i confini, questi voli apriranno la Whitsunday Coast ai clienti Qantas in tutto il paese e, in definitiva, da tutto il mondo, che potranno connettersi senza problemi attraverso Brisbane dalle nostre vaste reti domestiche e internazionali”.