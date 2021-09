Rolls-Royce sviluppa un digital system per migliorare l’U.S. Air Force Air Refueling efficiency

Rolls-Royce North America si è aggiudicata un U.S. Transportation Command contract per la dimostrazione e lo sviluppo continuo di un nuovo rivoluzionario sistema software che massimizzerà l’efficienza nella gestione degli air refueling assets, migliorando la disponibilità delle missioni e riducendo i costi per l’aeronautica statunitense.

Il Rolls-Royce Air Refueling Optimization and Planning System, o AROPS, fa parte della nuova suite di servizi digitali nota come TwinAlytix® di Rolls-Royce Defense. TwinAlytix offre i vantaggi di digital twins and digital analytics per migliorare i servizi ai clienti attraverso applicazioni software avanzate e sicure.

Il contratto del pacchetto software AROPS, del valore di $800.000, ha lo scopo di aumentare la disponibilità dei tanker ed eliminare le inefficienze causate da sistemi disconnessi e problemi di processo all’interno di un highly complex air refueling enterprise. Lavorando con partner di Applied Aeronautical Systems Inc. (AASI), Rolls-Royce ha sviluppato e continua a migliorare una soluzione per rendere l’intera air refueling enterprise più efficace ed efficiente, portando milioni di dollari di risparmi sui costi e un minore impatto ambientale.

Inoltre, il concetto del team Rolls-Royce e AASI di creare un Operational Process Digital Twin (OPDT) dell’USAF’s air refueling enterprise è diventato il primo progetto Rolls-Royce ad avanzare sia alla Fase 2 che alla Fase 3 di un AFWERX challenge (Reimagining Energy). L’OPDT consentirà all’USAF di pianificare i futuri requisiti di rifornimento aereo prima delle implementazioni effettive, fornendo molteplici linee d’azione in un ambiente a basso rischio/basso costo per servire al meglio le sue missioni.

Darryl Roberson, Rolls-Royce Defense, Senior Vice President, Business Development, ha dichiarato: “Il nuovo pacchetto software AROPS porterà a miglioramenti significativi nell’intera U.S. Air Force air refueling enterprise”.

Oltre alla piattaforma AROPS, la suite digitale TwinAlytix include il Virtual Reality Training, già in campo nell’Air Force; Foreign Object Debris (FOD) Prevention Services, operativo con l’U.S. Marine Corps; Asset Management Protection Service; TP400 Tip Clearance; Enterprise Modelling Services; Remote FSR Service, con altre offerte in arrivo.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)