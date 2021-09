ATR nomina Guillaume Daudin Senior Vice President Programs

Guillaume Daudin è stato nominato Senior Vice President Programs di ATR. Dal 1° settembre 2021 Guillaume riporta direttamente al CEO di ATR, Stefano Bortoli, ed entra a far parte del company’s Executive Committee.

Guillaume guiderà un nuovo independent “Programmes” directorate con l’obiettivo di orchestrare e sincronizzare le varie funzioni di ATR (Ingegneria, Operazioni, Acquisti, ecc.) per garantire l’integrazione e la coerenza end-to-end per raggiungere gli obiettivi aziendali. Ciò include la responsabilità per lo sviluppo di nuovi aeromobili e in-service continuous improvements projects, configuration management, overall integrated planning, fulfil customer orders, financial costing and company business performance.

È entrato in ATR da Airbus, dove ha ricoperto un’ampia varietà di ruoli chiave nell’ingegneria, nella configurazione, nella qualità e nella gestione dei programmi negli ultimi 17 anni. Le sue posizioni più recenti includono i ruoli Airbus di Vice President Quality for the Digital Design manufacturing & Services transformation project, Vice President of the A330/A340 Programme Configuration & Sites Programme Management, Head of A350 Configuration Management e Senior Director A350 US Programme Management (in San Diego, USA).

Ha iniziato la sua carriera come consulente per l’industria delle telecomunicazioni in aziende come Matra Nortel e Motorola.

Guillaume ha conseguito una laurea in ingegneria presso l’EFREI di Parigi ed è un Certified Project Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI).

