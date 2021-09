Boeing costruirà una nuova facility in Illinois per produrre l’MQ-25 Stingray

Boeing costruirà il più recente Navy’s carrier-based aircraft in una nuova struttura ad alta tecnologia in Illinois, portando i vantaggi della digital aircraft design and production e fino a 300 posti di lavoro avanzati nella regione di St. Louis.

La nuova struttura di 300.000 piedi quadrati presso MidAmerica St. Louis Airport, il cui completamento è previsto nel 2024, inizialmente impiegherà circa 150 meccanici, ingegneri e personale di supporto che costruiranno l’MQ-25TM StingrayTM, il primo operational, carrier-based unmanned aircraft della Marina. L’occupazione potrebbe arrivare fino a 300 persone, con ordini aggiuntivi.

“Voglio ringraziare The Boeing Company per il loro voto di fiducia nell’Illinois, così come la leadership della contea di St. Clair e il team del MidAmerica Airport per aver dato all’ azienda un motivo in più per scegliere l’Illinois”, ha affermato il governatore JB Pritzker.

Boeing ha progettato digitalmente l’intero aeromobile MQ-25 e i suoi sistemi, ottenendo modelli ad alta fedeltà che vengono utilizzati per promuovere qualità, efficienza e flessibilità durante tutto il processo di produzione e mantenimento. La nuova MQ-25 facility includerà processi e strumenti di produzione all’avanguardia, tra cui l’automazione robotica e tecniche di assemblaggio avanzate, per migliorare la qualità del prodotto e l’ergonomia dei dipendenti.

“Il team e la tecnologia all’avanguardia che stiamo apportando al Navy’s MQ-25 program non hanno precedenti e siamo incredibilmente orgogliosi di espandere entrambi mentre costruiamo il futuro dei sistemi autonomi in Illinois”, ha affermato Kristin Robertson, vice president and general manager of Autonomous Systems, Boeing Defense, Space & Security. “Abbiamo ricevuto un grande supporto da MidAmerica Airport e da innumerevoli dipendenti dedicati, e siamo entusiasti di costruire il primo operational, carrier-based unmanned aircraft della Marina proprio qui”.

Per due anni, Boeing e la Marina hanno testato in volo il Boeing-owned MQ-25 test asset da MidAmerica Airport, dove nelle recenti missioni T1 ha rifornito un F/A-18 Super Hornet, un E-2D Hawkeye e un F-35C Lightning II.

La Marina degli Stati Uniti intende acquistare più di 70 velivoli MQ-25 per ampliare il range del carrier air wing e la maggior parte di questi sarà costruita nella nuova struttura. Boeing sta attualmente producendo i primi sette velivoli MQ-25, oltre a due ground test articles, presso le sue strutture di St. Louis, e saranno trasportati a MidAmerica per i test di volo. L’ufficio del programma MQ-25, compreso il suo team di ingegneri di base, rimarrà con sede a St. Louis.

La nuova MQ-25 facility andrà ad aggiungersi alle operazioni di produzione esistenti presso Boeing St. Clair, che produce componenti per CH-47 Chinook, F/A-18 Super Hornet, F-15 e altri prodotti per la difesa.

(Ufficio Stampa Boeing)