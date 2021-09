Embraer: Services Agreement con Alliance Airlines

Embraer ha firmato un multi-year services agreement con Alliance Airlines, che fornirà materials support per la flotta di E190 del vettore. Attraverso il portafoglio di soluzioni di servizi e supporto di Embraer, l’accordo copre più di 300 componenti riparabili e include materials and technical administration services supportati dalla struttura di Embraer Asia Pacific a Singapore.

“Alliance è leader in termini di prestazioni operative, un attributo chiave ricercato dai nostri clienti in Australia e nella regione più ampia. Il Repair Management Service Program che abbiamo con Embraer migliorerà le prestazioni della nostra flotta e rafforzerà la nostra attività man mano che cresce”, ha affermato Lee Schofield, amministratore delegato di Alliance Airlines.

Alliance ha una flotta impegnata di 32 E190 di cui 12 E190 attualmente in Australia, con i restanti 20 che entreranno in servizio nei prossimi 12 mesi.

“Siamo lieti di collaborare con Alliance Airlines in questo momento cruciale”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support. “Alliance Airlines ha rapidamente ampliato la sua flotta di E-Jet, che si è rivelata determinante per la crescita dell’aviazione domestica in Australia. Questo services agreement consentirà ad Alliance di garantire la disponibilità della propria flotta con soluzioni efficaci, efficienti e competitive”.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree di tutto il mondo, con la sua esperienza tecnica e la sua vasta rete di servizi. I risultati sono risparmi significativi nei costi di riparazione, di trasporto e di gestione dell’inventario, oltre a una riduzione dello spazio di magazzino e delle risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti. Il portafoglio Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni progettate per ogni cliente per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita”, conclude il costruttore.

(Ufficio Stampa Embraer)