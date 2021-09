Qatar Airways si aggiudica quattro Onboard Hospitality Awards 2021

Avendo sfruttato miglioramenti innovativi in volo durante la pandemia di COVID-19 e ridefinendo il percorso del cliente, Qatar Airways annuncia che è stata premiata con quattro nuovi riconoscimenti alla cerimonia virtuale degli Onboard Hospitality Awards 2021, incluso l’ambito Gold Winner for the ‘Cabin Concept of the Year 2021’. La compagnia aerea si è anche aggiudicata il global title for ‘Catering Innovation of the Year’, oltre a due Readers’ Vote awards: ‘Best for Onboard Snack in Business and First Class’ e ‘Best for Service Equipment – Passenger’.

La compagnia aerea è stata elogiata per altri due riconoscimenti, tra cui ‘Best use of Onboard Technology’ e ‘Best Onboard Amenity Kits in First and Business Class’.

Il Chief Officer Customer Experience di Qatar Airways, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere numerosi premi da Onboard Hospitality, che consolidano ulteriormente la nostra posizione di leader del settore nella customer experience. Onorando i nostri passeggeri con esperienze davvero stimolanti, non ci fermeremo qui e continueremo a impegnarci ed eccellere nei nostri servizi poiché sono la quintessenza del DNA di Qatar Airways”.

Qatar Airways ha raggiunto l’apice degli Onboard Hospitality Awards, il ‘Cabin Concept of the Year’, per aver ridefinito l’esperienza cliente a bordo durante la pandemia. La compagnia aerea è stata premiata per la sua capacità di adattare i più alti livelli di sicurezza e comfort attraverso servizi e tecnologie migliorati.

La compagnia aerea è stata anche premiata per i suoi sforzi nell’adattarsi alla pandemia COVID-19 ed è stata elogiata con il ricnoscimento “Best use of Onboard Technology” basato sulla tecnologia di intrattenimento a bordo 100% touch-free di Qatar Airways, Oryx One.

Gli Onboard Hospitality Awards 2021 riconoscono l’innovazione e l’eccellenza nei prodotti e nei servizi per supportare l’esperienza dei passeggeri a bordo in aereo, treno, traghetto o crociera. Con un processo di valutazione rigoroso e responsabile, solo i prodotti e le aziende migliori vincono un Onboard Hospitality Award.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)