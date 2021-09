Finnair si impegna alla personalizzazione tramite NDC

Finnair interromperà gradualmente la distribuzione di tutti i suoi contenuti su EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) entro la fine del 2025, per promuovere l’offerta di prodotti e servizi più personalizzati attraverso NDC (New Distribution Capability). NDC si impone nel settore dei viaggi e consente alle compagnie aeree e ad altre aziende del settore di offrire prodotti più personalizzati rispetto ai tradizionali canali di distribuzione.

Nel tentativo di accelerare il cambiamento, a partire da luglio 2022 nel mercato europeo, Finnair inizierà ad attuare importanti cambiamenti nel modo di distribuire i propri prodotti. La rinnovata strategia di distribuzione di Finnair NDC introdurrà le seguenti modifiche:

• Migliori contenuti attraverso connessioni NDC dirette, supportate da elementi di incentivazione.

• I contenuti NDC saranno distribuiti anche tramite aggregatori già certificati da Finnair come: Aaron Group, Travelfusion, Travelsky e Verteil.

• Rimozione delle tariffe Finnair Light da EDIFACT.

• Supplemento per EDIFACT di €12 per tratta.

• Maggiori tariffe disponibili solo su NDC.

• Offerte di prodotti esclusivi su NDC.

La compagnia aerea finlandese ritiene che la crisi finanziaria nel settore dell’aviazione causata dall’impatto della pandemia di Covid 19 e le restrizioni di viaggio siano state una delle ragioni principali per incentivare il settore a offrire opzioni moderne e premium ai propri clienti.

Mikko Turtiainen, Vice President Global Sales, afferma: “Non possiamo temere il cambiamento. Siamo determinati a portare avanti NDC in modo da poter offrire una gamma di prodotti molto più ampia e quindi eliminare gradualmente EDIFACT entro alla fine del 2025. È tempo di trasformazione e di realizzare cambiamenti significativi in un settore che è stato lento a rispondere cambiamenti tecnologici”.

La scelta della compagnia di bandiera finlandese introdurrà una maggiore trasparenza nel processo di acquisto e aumenterà i servizi accessori per generare nuovi flussi di entrate.

Rogier Van Enk, Senior Vice President Customer Engagement Finnair, assicura che “Finnair si impegna a investire per offrire un’esperienza unica e soprattutto moderna in tutti i canali di vendita. Stiamo aprendo la strada per garantire l’adozione diffusa di NDC nel settore dei viaggi e quindi guidiamo un cambiamento essenziale che garantisca un’ampia gamma di opzioni per i clienti, anche quando acquistano tramite agenzie di viaggio partner”. Continua Van Enk: “Oltre a offrire ai nostri clienti una migliore esperienza, NDC consentirà la trasformazione di modelli di business obsoleti che abbracciano l’intero settore dei viaggi”.

(Ufficio Stampa Finnair)