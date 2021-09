Al via il weekend per celebrare il 60° Anniversario delle Frecce Tricolori

Tutto pronto a Rivolto per l’Air Show dedicato al 60° Anniversario delle Frecce Tricolori, in programma il 18 e 19 settembre.

L’accesso è consentito solo tramite Pass (che sono andati esauriti in poco tempo al momento dell’apertura degli accrediti), con visitatori limitati a circa 8.000 per giornata a causa delle limitazioni dovute al Covid-19.

Molto fitto e interessante il programma, con la presenza, oltre che della PAN naturalmente, di molti assetti dell’Aeronautica Militare e di alcune Pattuglie Acrobatiche straniere ospiti.

Per informazioni sulla manifestazione e sul programma, visitare il sito dedicato: https://www.freccetricolori60.it/.

Tra gli ospiti, segnaliamo le Pattuglie Acrobatiche Red Devils (Belgio), Orlik Team (Polonia), Krila Team (Croazia), Midnight Hawks (Finlandia), Patrulla Aguila (Spagna), Patrouille Suisse (Svizzera).

Tra gli assetti dell’Aeronautica Militare presenti, HH-101A, HH-139A, TH-500, C-27J – RSV, T-346A – RSV, Eurofighter F-2000A – RSV, G-550 CAEW, KC-767A, C-130J, la Formazione Legend, AMX, Tornado, F35-A, F35-B.

Per chi non potrà partecipare dal vivo, segnaliamo che a partire dalle 15.45 fino alle 18.40 di domani, sabato 18 settembre, l’evento sarà in diretta TV su Rai 1, oltre che, per le due giornate, sui canali social media dell’Aeronautica Militare (sul canale Youtube ufficiale dell’Aeronautica Militare sabato 18 settembre dalle ore 15:40, domenica 19 settembre dalle 12:10).

Md80.it sarà presente all’evento, seguirà nei prossimi giorni un report fotografico completo della manifestazione.

(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)