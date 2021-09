News Brevi – 20.09.2021

VOLO SANITARIO D’URGENZA DA CAGLIARI A MILANO A BORDO DI UN VELIVOLO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nella prima mattina di domenica 19 settembre, un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza per un bimbo di appena un giorno, bisognoso di cure specialistiche urgenti, dal Policlinico di Monserrato (CA) al Policlino di San Donato (MI). Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il velivolo, decollato dallo scalo di Ciampino nelle prime ore della mattina, ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari in poco più di un’ora. Effettuato l’imbarco del piccolo paziente all’interno di una apposita culla termica, assistito da una equipe medica e accompagnato dal padre, l’aviogetto militare è immediatamente ripartito alla volta dell’aeroporto di Milano Linate, dove è atterrato alle 8:40 e dal quale – in ambulanza – il bimbo è stato trasferito presso il Policlinico di San Donato Milanese. L’equipaggio è poi ripartito per la base di Ciampino, per riprendere il servizio di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO A BORDO DI UN C-130J – Si è concluso poco dopo le 14:00 di venerdì 17 settembre, un volo sanitario urgente a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha trasportato dall’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Genova un bambino di nove anni in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto sanitario d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea. Sono state avviate immediatamente tutte le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa in prontezza operativa per questo genere di missioni. In particolare, la gestione ed il coordinamento della missione è stata condotta dalla Sala operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare con sede a Poggio Renatico che ha attivato la 46^ Brigata Aerea, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicura il trasporto di personale e materiale ovunque sia richiesto. Ad assistere il bambino durante tutto il volo di trasferimento un’equipe di personale sanitario specializzato. Una volta che il velivolo militare è atterrato a Genova, il piccolo paziente è stato trasportato immediatamente in ambulanza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNIK PRESENTA UN NUOVO LUXURY DESIGN PER LONG-HAUL AIRCRAFT – Al Monaco Yacht Show 2021, Lufthansa Technik, leader mondiale nella fornitura di interni per cabine di velivoli VIP e governativi, presenterà per la prima volta in anteprima un nuovo studio pionieristico di design della cabina per velivoli a lungo raggio. Il design, chiamato “Explorer”, si basa sull’attuale tendenza per i superyacht con lo stesso nome, che soddisfano in modo ottimale i desideri dei loro proprietari. Per lo studio del design, gli specialisti di Lufthansa Technik hanno scelto l’Airbus Corporate Jet ACJ330 come piattaforma. Come aereo widebody, offre spazio sufficiente per un gran numero di nuove idee di cabina. Allo stesso tempo, finora sono stati presentati al mercato solo alcuni concetti di cabina dell’ACJ330, quindi ci si può aspettare un grande interesse da parte dei clienti. Wieland Timm, Head of Sales VIP & Special Mission Aircraft Services, Lufthansa Technik, ha commentato: “Lufthansa Technik sviluppa regolarmente nuovi concetti di cabina per aeromobili VIP che rappresentano le ultime tendenze. Con questo studio continuiamo questa tradizione in modo innovativo. Stiamo sviluppando l'”Explorer Design” per un target completamente nuovo”. Jan Grube, Sales Director in Lufthansa Technik’s VIP & Special Mission Aircraft Services division, che ha accompagnato lo sviluppo del nuovo studio, ha aggiunto: “Negli ultimi mesi abbiamo analizzato intensamente il contesto visivo e gli elementi tipici della classe di imbarcazioni Explorer al fine di trasferire l’idea progettuale dall’acqua all’aria e quindi in un nuovo design della cabina. Gli elementi interni, che integrano anche caratteristiche nuove, sono quindi volutamente mantenuti multifunzionali”. Nello sviluppo della cabina l’accento è stato posto su un’ampia gamma di possibili utilizzi. Un esempio è un sistema di proiezione che copre ampie aree del soffitto e dei lati della cabina e può quindi generare un nuovo design sulle pareti e sul soffitto a seconda del contenuto di proiezione utilizzato. Il design attuale è progettato per circa 10-16 passeggeri VIP e si concentra esplicitamente sulla soddisfazione delle esigenze di questi passeggeri. Il concetto di cabina è ancora in fase di definizione e Lufthansa Technik presenterà lo studio completo al Dubai Air Show nel novembre di quest’anno.

NORWEGIAN: PIU’ FACILE VIAGGIARE TRA REGNO UNITO E SCANDINAVIA – “A seguito del recente annuncio del governo che consente ai passeggeri completamente vaccinati che viaggiano in Inghilterra di sostituire i day 2 PCR tests con più economici lateral flow tests, dalla fine di ottobre, e che non è più necessario eseguire test pre-partenza, viaggiare in Scandinavia questo autunno e inverno è ora più facile e ancora più conveniente grazie a Norwegian. I passeggeri possono scegliere tra vari tipi di biglietti per soddisfare le loro esigenze di viaggio Norwegian è consapevole che le circostanze possono cambiare e al momento offre una riprenotazione senza commissioni su tutti i voli. Questa è un’offerta limitata valida per i biglietti LowFare e LowFare+ su tutti i voli. Le condizioni sono soggette a modifiche e si applicheranno le condizioni pubblicate al momento della prenotazione”, afferma Norwegian. “Abbiamo assistito a un aumento dell’interesse su Norwegian.com per i viaggi verso le nostre famose destinazioni invernali scandinave alla luce del recente annuncio del governo del Regno Unito sull’allentamento dei requisiti di test per i passeggeri completamente vaccinati. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo sia i viaggiatori nuovi che quelli abituali che desiderano visitare i paesi nordici con Norwegian”, ha detto Philip Allport, Director of International Communications at Norwegian.

EASYJET: INCREMENTO DELLE PRENOTAZIONI DOPO GLI ULTIMI ANNUNCI IN UK – easyJet ha visto aumentare le prenotazioni nel Regno Unito entro poche ore dalla conferma del governo del Regno Unito che, dal 4 ottobre, i viaggiatori completamente vaccinati non saranno più tenuti a sostenere un PDT (test pre-partenza) per tornare nel Regno Unito da paesi non inclusi nella lista rossa. “Le prenotazioni di voli per la tarda stagione estiva sono aumentate in modo significativo, con le località balneari tra le migliori destinazioni per questo autunno e i viaggi a ottobre che si sono rivelati i più popolari, il che suggerisce che gli inglesi sono desiderosi di prenotare una vacanza di fine estate. Alicante, Maiorca e Tenerife in Spagna e Faro in Portogallo si stanno rivelando le destinazioni più gettonate per i viaggi nel mese di ottobre. Nei prossimi giorni easyJet aggiungerà altri 51.000 posti per le partenze dal Regno Unito verso le destinazioni balneari di ottobre”, affermea easyJet. easyJet ha anche registrato una forte domanda iniziale per le destinazioni sciistiche per il nuovo anno, con le principali destinazioni che sono Ginevra da Manchester, Londra Luton, Birmingham, Bristol, Liverpool e Londra Gatwick. easyJet volerà quest’inverno con oltre 1 milione di posti verso le migliori destinazioni sciistiche tra cui Ginevra, Grenoble, Lione, Salisburgo, Torino e Innsbruck. easyJet opera 325 rotte dal Regno Unito verso 94 destinazioni in 35 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente dal Regno Unito.

SACBO E’ LA PRIMA AZIENDA ITALIANA AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI ‘IMPRESA AMICA DELLA BICICLETTA – SACBO, la società che gestisce l’aeroporto ‘Il Caravaggio’ di Bergamo, è la prima azienda italiana ad ottenere il riconoscimento di ‘Impresa Amica della Bicicletta’ rilasciato da ECF, la Federazione Europea dei Ciclisti. Venerdì 17 settembre alle ore 18.30 alla Fiera di Bergamo, la consegna del certificato a Giovanni Sanga, presidente SACBO, nell’ambito della giornata di apertura della 7a edizione di Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori 2021.

BRITISH AIRWAYS PROTEGGE ULTERIORMENTE L’EXECUTIVE CLUB TIER STATUS E LANCIA VANTAGGI PER I MEMBRI – British Airways protegge ulteriormente il Tier status degli Executive Club Members. Da oggi, tutti gli Executive Club Members con una Tier Point collection end date tra gennaio e marzo 2022 riceveranno un altro anno del loro status attuale. Ciò significa che nessun membro dell’Executive Club di British Airways che rinnova in questo periodo, compresi i titolari di carte Bronze, Silver e Gold, perderà il proprio Tier status, indipendentemente dal numero di Tier points accumulati. Questo vantaggio si aggiunge a una riduzione della soglia del 25% nel Tier Status che si applica fino a giugno 2022. British Airways lancia anche vantaggi per alcuni dei suoi più fedeli membri dell’Executive Club con un volo imminente. Tutti i soci Silver e Gold, indipendentemente dalla loro cabina di viaggio, possono usufruire del pranzo pre-volo, disponibile in alcune lounge in Nord America selezionate, tra cui New York JFK, Boston, Chicago e Washington. Nel frattempo, l’esclusiva Concorde Room, che si trova solo al Terminal 5 di Heathrow e al New York JFK, sarà ora accessibile ai Gold Guest List Members, indipendentemente da quanti Tier Points hanno guadagnato nell’anno precedente di raccolta.

IBERIA CELEBRA 75 ANNI IN AMERICA LATINA – Iberia celebra questa settimana il 75° anniversario dei suoi voli con l’America Latina, il suo mercato principale e su cui ha sviluppato tutta la sua strategia negli ultimi anni, costruendo un vero ponte tra Europa e America Latina e facendo di Madrid la principale porta d’accesso dall’America Latina al vecchio continente. Era il 22 settembre 1946 quando un Iberia DC-4 lasciò l’aeroporto Barajas di Madrid, diretto a Buenos Aires, stabilendo così i primi voli regolari tra l’Europa e l’America Latina. La rotta di quei primi voli era Madrid-Villa Cisneros-Natal-Montevideo-Buenos Aires. Un viaggio di 36 ore, comprese le soste. Da allora, Iberia ha operato senza sosta in America Latina. Per celebrare questi 75 anni di collegamenti tra Europa e America Latina, Iberia ha organizzato un evento presso la Casa de América, alla presenza di rappresentanti delle ambasciate dei paesi della regione, personalità della cultura e dello sport latinoamericani. Durante l’evento di apertura a Casa de América, è stato anche presentato in anteprima il trailer del documentario “Flying”. Inoltre, Iberia ed EFE hanno inaugurato una mostra fotografica a Casa de América su questi 75 anni di voli tra Europa e America Latina. I partecipanti potranno godere delle immagini dei primi aerei, degli equipaggi di quegli anni, del servizio a bordo o della storica pubblicità della compagnia aerea. La mostra sarà aperta da oggi fino al 27 settembre, dalle 11 alle 19:30 dal lunedì al venerdì, e il sabato fino alle 15:00. L’ingresso è gratuito. Nell’ambito del suo impegno in America Latina, Iberia ha gradualmente recuperato il suo programma di rotte e, nella stagione invernale, offrirà più di 200 voli diretti a settimana verso 17 destinazioni in 15 paesi della regione. La compagnia aerea ha programmato una crescita in diversi paesi come Messico, Repubblica Dominicana e Colombia in particolare, e ha anche pianificato più voli in tutta l’America centrale e in Uruguay.

IBERIA PROPONE LA NEGOZIAZIONE DI UN ERTE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI – Iberia informa: “A causa della lenta ripresa dei voli sia di lungo raggio e di collegamento, sia dei viaggi di lavoro e dei divieti, restrizioni e quarantene vigenti anche in molti paesi, Iberia ritiene essenziale che l’estensione dell’ERTE di forza maggiore che stanno negoziando il governo e gli agenti sociali includano il settore aereo per salvaguardare l’occupazione dei lavoratori nel settore. In ogni caso, Iberia deve continuare ad applicare misure di aggiustamento e questo è stato riferito ai suoi sindacati venerdì scorso. La compagnia aerea continua a livelli di capacità del 30-35% inferiori a quelli del 2019, principalmente a causa delle restrizioni al turismo con Stati Uniti, America Latina, Giappone e Cina. Ciò ha portato Iberia a proporre ai propri sindacati l’intenzione di iniziare a negoziare un ERTE per ragioni organizzative e produttive, per poter continuare ad adeguare le proprie risorse alle reali capacità e per tutelare l’occupazione. Gli ERTE di forza maggiore sono stati uno strumento fondamentale per salvaguardare l’occupazione durante la peggiore crisi dell’aviazione, sono attualmente applicati all’intero settore turistico in Spagna e sono attualmente applicati anche alla compagnia aerea”.

NUOVA FUNZIONE NEL PROGRAMMA ETIHAD GUEST – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha lanciato una nuova funzione del programma, MilesBooster, alimentato dal global leader in loyalty commerce, Points. MilesBooster consente ai membri di moltiplicare le miglia guadagnate da quasi tutte le attività, dai voli precedenti o anche dalle spese non legate al viaggio, come le transazioni con carta di credito e gli acquisti quotidiani. I soci hanno la possibilità di raddoppiare o triplicare le miglia accumulate negli ultimi 12 mesi pagando uno special mileage rate. Coloro che usufruiscono di questo nuovo vantaggio possono aumentare fino a 150.000 miglia all’anno a seconda del loro livello. Kim Hardaker, Head of Loyalty & Partnerships, Etihad Airways, ha dichiarato: “Grazie a questa nuova soluzione, gli oltre 7 milioni di soci di Etihad Guest possono ora aumentare le loro miglia attraverso la funzione MilesBooster. Questo aiuterà i nostri fedeli ospiti ad accelerare verso il loro prossimo entusiasmante premio”. Inoltre, dal 16 al 23 settembre, Etihad Airways ospiterà uno stand pop-up presso il Mall of the Emirates di Dubai, mostrando l’esperienza Etihad e offrendo sconti. Lo stand è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 nei giorni feriali e fino a mezzanotte nei fine settimana.

BOEING MANTERRA’ L’ICBM GUIDANCE SUPPORT FINO AL 2039 – Boeing continuerà a mantenere il guidance system del Minuteman III intercontinental ballistic missile (ICBM) per l’U.S. Air Force, nell’ambito di un 18-year, $1.6 billion sole-source contract. Boeing, che detiene il campo di applicazione in esclusiva dal 1996, svolgerà principalmente il lavoro presso il Boeing Guidance Repair Center di Heath, Ohio, il centro di eccellenza dell’azienda per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei sistemi di navigazione e guida. La stabilità unica del sito e le capacità di calibrazione inerziale consentono a Boeing di mantenere la prontezza e l’accuratezza dei sistemi di guida e navigazione per le piattaforme statunitensi con qualità e precisione. “In qualità di produttore di apparecchiature originali del sistema di guida ICBM, questo contratto garantisce la continua affidabilità, sicurezza e accuratezza del deterrente strategico terrestre della nostra nazione”, ha affermato Mike Murasky, site leader for the Boeing Guidance Repair Center.

AMERICAN AIRLINES DIVENTA PARTNER DI BREAKTHROUGH ENERGY CATALYST – American Airlines ha annunciato di essere diventata un partner di riferimento di Breakthrough Energy Catalyst, investendo $100 milioni in uno sforzo collaborativo innovativo per accelerare le tecnologie energetiche pulite necessarie per raggiungere una net zero economy entro il 2050. “Vediamo un’immensa promessa nella missione di Breakthrough Energy Catalyst e il nostro investimento è un voto di fiducia nel potenziale di questo approccio unico e collaborativo”, ha affermato Doug Parker, Presidente e CEO di American. “Abbiamo una visione ambiziosa di un futuro a basse emissioni di carbonio per la nostra compagnia aerea e un piano da abbinare. Lavorando in collaborazione con Catalyst, stiamo aiutando ad accelerare e scalare le soluzioni nascenti del nostro settore, come il carburante per l’aviazione sostenibile, insieme ad altre tecnologie che saranno necessarie per ridurre le emissioni dell’aviazione e in tutta l’economia”. Breakthrough Energy Catalyst è un modello unico nel suo genere che riunisce aziende, governi e filantropia privata per accelerare l’adozione di tecnologie pulite di nuova generazione.