Lufthansa: aumento di capitale di 2,1 miliardi di euro per rafforzare il bilancio e consentire il rimborso anticipato delle misure di stabilizzazione in Germania

Lufthansa annuncia: “L’implementazione globale delle vaccinazioni supporta la fiducia dei clienti nel volare e facilita l’ulteriore revoca delle restrizioni di viaggio. Lufthansa è ben posizionata per trarre vantaggio dal conseguente rimbalzo della domanda globale di viaggi. Sulla base della performance operativa del Gruppo a luglio e agosto, l’adjusted EBIT (escluse le spese di ristrutturazione) nel terzo trimestre dovrebbe essere positivo. La capacità offerta dalle compagnie aeree del Gruppo è tornata a più della metà dei livelli pre-crisi, con load factor superiori al 70% ad agosto. Le attuali prenotazioni indicano una ripresa sostenuta della domanda. Analogamente a luglio e agosto, il Gruppo prevede che il numero di passeggeri raggiungerà circa la metà dei livelli del 2019 nei prossimi mesi, supportato dalla notevole ripresa dei viaggi aziendali. Allo stesso tempo, le tendenze del cargo continuano a essere particolarmente forti, supportate da una prolungata carenza di capacità e da una domanda elevata.

La trasformazione strutturale di Lufthansa Group sta procedendo più rapidamente del previsto, con le misure attualmente implementate che rappresentano già oltre la metà dei risparmi sui costi previsti di 3,5 miliardi di euro. Il Gruppo prevede quindi di raggiungere un adjusted EBIT margin di almeno l’8% entro il 2024. Lufthansa Group prevede di generare un adjusted free cash flow di circa 2 miliardi di euro all’anno nel 2023 e nel 2024, pur continuando a modernizzare la propria flotta. Il Gruppo prevede di prendere in consegna fino a circa 30 nuovi aeromobili all’anno in futuro, con oltre la metà delle future aggiunte alla flotta in leasing.

Dall’inizio della pandemia, Lufthansa Group ha intrapreso azioni decisive per rafforzare la propria liquidità e ripristinare il proprio bilancio. Oggi il Gruppo lancia un aumento di capitale di 2,1 miliardi di euro per stabilire una struttura di capitale sostenibile ed efficiente e per consentire al Gruppo di rimborsare l’Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF). L’operazione è interamente sottoscritta da un consorzio di 14 banche. Inoltre, una serie di fondi e conti gestiti da BlackRock, Inc. hanno stipulato un contratto di sub-sottoscrizione per un totale di 300 milioni di euro e si sono impegnati a esercitare pienamente i propri diritti di sottoscrizione.

L’aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento della posizione patrimoniale del Gruppo. La compagnia utilizzerà i proventi netti per rimborsare la Silent Participation I dell’Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) per un importo di 1,5 miliardi di euro. Inoltre, la compagnia intende rimborsare integralmente la Silent Participation II per un importo di 1 miliardo di EUR entro la fine del 2021 e intende inoltre annullare gli importi non utilizzati della Silent Participation I entro la fine del 2021. Al termine delle Silent Participations, Lufthansa Group avvierà il processo per annullare il restante Authorized Capital C.

Si prevede che la posizione debitoria netta del Gruppo migliorerà sostanzialmente dopo l’aumento di capitale. Sulla base del bilancio del Gruppo al 30 giugno 2021, la liquidità pro forma rientrerà nel target corridor compreso tra 6 miliardi di EUR e 8 miliardi di EUR, tenendo conto del rimborso delle Silent Participations I e II”.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Il pacchetto di stabilizzazione concordato con l’ESF ha consentito a Lufthansa di proteggere i posti di lavoro di oltre 100.000 dipendenti. Abbiamo sempre chiarito che manterremo il pacchetto di stabilizzazione solo per il tempo necessario. Siamo quindi orgogliosi di poter ora mantenere la nostra promessa e rimborsare le misure più velocemente di quanto originariamente previsto. Ora possiamo concentrarci completamente sull’ulteriore trasformazione di Lufthansa Group”.

Remco Steenbergen, CFO di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Siamo fiduciosi che questo aumento di capitale faciliterà il raggiungimento dei nostri obiettivi di bilancio a medio termine, supportato dalla nostra forte generazione di adjusted free cash flow e accelerando i rendimenti di capitale che accrescono il valore in futuro. Rimaniamo inoltre impegnati a esplorare ulteriormente le misure di portafoglio quando sarà possibile raggiungere il valore completo per massimizzare il valore e la flessibilità strategica del Gruppo”.

La compagnia prevede un ricavo lordo di 2.140 milioni di euro dall’aumento di capitale. Il prezzo di sottoscrizione di 3,58 Euro per Nuova Azione corrisponde ad uno sconto del 39,3% rispetto al TERP (theoretical ex-rights price).

Le nuove azioni saranno offerte agli azionisti durante il periodo di sottoscrizione, che dovrebbe iniziare il 22 settembre 2021 e terminare il 5 ottobre 2021.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)