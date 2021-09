Delta plaude alla decisione degli Stati Uniti di riaprire ai viaggiatori dall’estero

Delta Air Lines accoglie con favore l’annuncio dell’amministrazione Biden che solleverà le restrizioni di viaggio per tutti i visitatori stranieri completamente vaccinati a novembre, rendendo possibile il viaggio negli Stati Uniti di molti cittadini stranieri per la prima volta in 18 mesi.

Una volta revocate le restrizioni, i cittadini stranieri potranno entrare negli Stati Uniti con la prova della vaccinazione e un test COVID-19 negativo entro tre giorni dal viaggio. Anche i cittadini statunitensi vaccinati di ritorno dall’estero dovranno presentare un risultato negativo del test entro tre giorni dalla partenza, una politica già in vigore, sebbene qualsiasi viaggiatore statunitense non vaccinato debba eseguire il test entro un giorno dalla partenza e dopo l’arrivo.

“Le persone di tutto il mondo sono pronte a reclamare la propria vita e riconnettersi con i propri cari”, ha affermato il CEO, Ed Bastian. “La scienza ci dice che le vaccinazioni abbinate ai test sono il modo più sicuro e responsabile per riaprire i viaggi internazionali. Plaudo alla mossa dell’amministrazione di revocare le restrizioni prima delle festività natalizie in modo che le famiglie possano finalmente riunirsi di nuovo. In Delta, non vediamo l’ora di fare la nostra parte nel riunire i nostri cari, facilitando al contempo la continua ripresa economica degli Stati Uniti”.

Il basso rischio di trasmissione di COVID-19 sugli aerei è stato verificato da numerosi studi negli ultimi 12 mesi, incluso un recente studio peer-reviewed della Mayo Clinic, il quale mostra che il rischio di esposizione a COVID-19 durante il viaggio dopo che tutti i passeggeri sono risultati negativi 72 ore prima del volo è inferiore allo 0,1%.

KLM, partner di Delta, comunica: “KLM è lieta che il governo degli Stati Uniti abbia annunciato lunedì che solleverà le restrizioni di viaggio per i viaggiatori vaccinati dall’UE a partire da novembre. KLM attualmente opera voli diretti verso 9 diverse destinazioni negli Stati Uniti: New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, Washington, Houston, Minneapolis, Chicago e Atlanta. Inoltre, KLM offre una rete ancora più ampia negli Stati Uniti con il suo partner Delta Air Lines.

Pieter Elbers, Presidente e CEO di KLM: “Questa è finalmente una buona notizia. Soprattutto per le famiglie che possiamo riunire dopo un anno e mezzo, i viaggiatori d’affari e tutte le persone a cui possiamo regalare un viaggio indimenticabile. Per KLM e l’industria dei viaggi, questo rappresenta un importante passo avanti sulla strada della ripresa. I viaggiatori beneficiano anche di informazioni stabili e chiare sulle restrizioni di viaggio. KLM pertanto invita a impegnarsi a livello internazionale per accordi chiari e coerenti su questo, in modo che i viaggiatori possano prenotare viaggi futuri con fiducia”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – KLM)