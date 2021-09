easyJet: sconti fino al 20% su 200.000 biglietti per volare in Europa da e per l’Italia

Dal 21 al 27 settembre easyJet mette a disposizione 200mila posti a tariffe scontate fino al 20% per volare in Italia o in Europa tra il 1 ottobre 2021 e il 30 settembre 2022.

“Approfittando della “Garanzia Flex” di easyJet, è possibile prenotare con serenità il prossimo viaggio, con la certezza di poter modificare senza penali la propria prenotazione fino a due ore prima della partenza, fino al 31 dicembre 2021.

Ponti autunnali, vacanze di Natale ma anche estate 2022: grazie a questa promozione sarà possibile assicurarsi un posto verso le proprie mete preferite a una tariffa molto conveniente e con la tranquillità di poter cambiare i propri piani qualora necessario.

Grazie al progressivo ripristino del proprio network pre-pandemia, easyJet mette a disposizione un ventaglio di destinazioni molto ampio per approfittare degli ultimi giorni d’estate nelle intramontabili spiagge italiane della Sicilia e Sardegna, assicurarsi qualche giorno al Sole d’Inverno di Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura o ritornare a visitare le capitali europee come Berlino e Parigi.

A chi invece piace guardare avanti, come non approfittare delle tariffe vantaggiose per assicurarsi la prossima estate a Mykonos, Creta, Santorini o Ibiza?”, afferma easyJet.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS fino alla mezzanotte del 27 settembre.

(Ufficio Stampa easyJet)