Pratt & Whitney ha ricevuto un finanziamento dalla FAA per sviluppare ulteriormente tecnologie di propulsione sostenibili

Pratt & Whitney e la Federal Aviation Administration (FAA) stanno investendo 50 milioni di dollari per sviluppare ultra-quiet engine fan and advanced combustion technology, progettate per ridurre il rumore, le emissioni e il consumo di carburante come parte della terza fase dell’iniziativa CLEEN III della FAA. Pratt & Whitney è partner della FAA dall’inizio del programma nel 2010.

Pratt & Whitney eguaglierà il finanziamento di 25 milioni di dollari della FAA per lo sviluppo di tecnologie che continueranno a rendere i motori più efficienti in termini di consumo di carburante, riducendo le emissioni e contribuendo a rendere i viaggi aerei più sostenibili. Pratt & Whitney ha inaugurato una nuova era della propulsione commerciale con l’introduzione del motore Geared Turbofan (GTF) per aeromobili single-aisle nel 2016.

“Dalla sua introduzione nel 2016, la famiglia di motori GTF ha aiutato 54 operatori a risparmiare più di 500 milioni galloni di jet fuel ed evitare 4,9 milioni di tonnellate di CO2 in oltre 9,3 milioni di ore di volo”, afferma Pratt & Whitney.

“Siamo onorati di continuare a collaborare con la FAA per esplorare tecnologie avanzate e fornire ulteriori significativi risparmi di carburante e vantaggi ambientali. Questo terzo riconoscimento è il risultato della nostra comprovata esperienza negli ultimi 11 anni, lavorando su strategie e risultati di FAA CLEEN I e II”, ha affermato Frank Preli, vice president of propulsion and materials technologies at Pratt & Whitney.

I precedenti CLEEN awards nel 2010 e nel 2015 hanno sostenuto lo sviluppo di un ultra-low fan pressure ratio engine accoppiato a uno short inlet, nonché tecnologie riguardanti compressori e turbine che si basano sulla geared engine architecture dell’azienda. Pratt & Whitney utilizzerà questi progressi come base per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni di gas serra nei suoi motori GTF.

“I nostri motori GTF offrono già la massima efficienza e le più basse emissioni di CO2 per gli aeromobili single-aisle, con un’impronta acustica notevolmente inferiore”, ha affermato Tom Pelland, senior vice president of GTF engines at Pratt & Whitney. “L’FAA CLEEN III award di oggi ci aiuterà a costruire su quel successo e si allinea con la nostra attenzione per lo sviluppo di soluzioni sostenibili per i nostri clienti e il settore”.

(NdR: nei giorni scorsi anche GE Aviation ha ricevuto il finanziamento FAA CLEEN III. Leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)