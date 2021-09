Emirates riceve il premio Best Business Class agli Italian Mission Awards

Emirates ha ricevuto il premio “migliore Business Class” agli Italian Mission Awards 2021 – appuntamento ormai consolidato ed atteso da tutto il settore del Business Travel, svoltosi ieri sera a Milano.

A ritirare il premio, il Country Manager Italiano di Emirates, Flavio Ghiringhelli, che ha dichiarato: “Accogliamo il riconoscimento con grande soddisfazione, ancora di più perché arriva in un momento come questo, così particolare per il settore dei viaggi. Il fatto che la nostra Business Class sia stata riconosciuta come la migliore ci riempie di orgoglio perché dimostra quanto i viaggiatori abbiano visto e riconosciuto il nostro impegno nel cercare di offrire, migliorandolo costantemente, anche in tempi di pandemia, un prodotto eccellente”.

La vasta gamma di prodotti e servizi che Emirates offre a bordo dei propri aerei wide-body, e in particolare in Business Class, ha contribuito infatti a garantire la vittoria del premio. I passeggeri di Emirates possono vivere un’esperienza di viaggio unica grazie, ad esempio, ai 4.500 canali di intrattenimento a disposizione su ice – il premiato sistema di intrattenimento di bordo degli aerei – alle pietanze di ispirazione regionale preparate dagli chef della Compagnia e alle bevande gratuite.

I passeggeri di Business, inoltre, possono accedere alla celebre Lounge di bordo, presente sugli A380 della flotta, riposarsi su poltrone completamente reclinabili e, a terra, usufruire delle Lounge aeroportuali e del celebre servizio di chaffeur.

Questo riconoscimento arriva mentre Emirates sta progressivamente riprendendo le operazioni e riattivando il proprio network che, attualmente, conta oltre 120 destinazioni in tutto il mondo (sfruttando il comodo hub di Dubai). Emirates rimane concentrata sull’eliminazione dello stress dal viaggio e ha guidato il settore dell’aviazione a proteggere la salute dei propri clienti per garantire una sensazione di sicurezza e fiducia quando si decide di volare. I clienti di Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. Nel 2020, Emirates si è confermata come grande compagnia aerea internazionale, avendo trasportato oltre 15,8 milioni di passeggeri, secondo le ultime statistiche mondiali del trasporto aereo 2021 della IATA.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti abituali a mantenere le loro miglia e il loro status.

I viaggiatori, oltre a sfruttare Dubai come portale di collegamento con il resto del mondo, possono anche fermarsi nella città, nuovamente aperta sia per viaggiatori leisure che business. Le spiagge assolate, l’accoglienza di prima classe e le incredibili strutture rendono Dubai una delle destinazioni mondiali preferite dai viaggiatori, ancora di più in vista di EXPO che prenderà il via il prossimo primo ottobre.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)