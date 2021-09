Airbus, Air Liquide e VINCI Airports annunciano una partnership per promuovere l’uso dell’idrogeno e accelerare la decarbonizzazione del settore dell’aviazione

Airbus, Air Liquide e VINCI Airports, tre importanti attori nei settori dell’aviazione, dell’idrogeno e degli aeroporti, stanno lavorando insieme per promuovere l’uso dell’idrogeno negli aeroporti e costruire la rete aeroportuale europea per ospitare i futuri velivoli a idrogeno. L’aeroporto di Lyon-Saint Exupéry (Francia) ospiterà le prime installazioni già nel 2023. Questa partnership riflette l’ambizione condivisa dei tre gruppi di unire le rispettive competenze per supportare la decarbonizzazione dei viaggi aerei.

Lyon-Saint Exupéry Airport (VINCI Airports’ center of excellence for innovation) è stato scelto come aeroporto pilota dai partner. La realizzazione di questo progetto prevede diverse fasi:

– Dal 2023: installazione di una hydrogen gas distribution station all’aeroporto di Lione-Saint Exupéry. Questa stazione rifornirà sia i mezzi di terra dell’aeroporto (autobus, camion, mezzi di movimentazione, ecc.) sia quelli dei suoi partner, nonché i mezzi pesanti che circolano nell’aeroporto. Questa prima fase è essenziale per testare le strutture e le dinamiche dell’aeroporto come “hub dell’idrogeno” nella sua area.

– Tra il 2023 e il 2030: dispiegamento di liquid hydrogen infrastructures che consentiranno l’approvvigionamento di idrogeno nei serbatoi dei futuri velivoli.

– Oltre il 2030: dispiegamento dell’hydrogen infrastructure dalla produzione alla distribuzione di massa dell’idrogeno liquido in aeroporto.

Entro il 2030, i tre partner studieranno la possibilità di dotare il VINCI Airports’ European airport network degli impianti di produzione, stoccaggio e fornitura di idrogeno necessari per l’uso a terra e a bordo degli aeromobili.

Questa partnership illustra l’impegno condiviso dei partner per la decarbonizzazione dei viaggi aerei ed è un importante passo avanti per lo sviluppo dell’idrogeno nell’ecosistema aeroportuale. Si basa sul know-how di Airbus negli aeromobili commerciali, sull’esperienza di Air Liquide nel controllo dell’intera hydrogen value chain (production, liquefaction, storage and distribution) e sulla portata globale di VINCI Airports, il principale operatore aeroportuale privato con 45 aeroporti in 12 paesi, che contribuiranno a creare il network desiderato.

