IATA: soddistatti per la revoca delle restrizioni di viaggio negli Stati Uniti

L’International Air Transport Association ha accolto con favore la decisione dell’amministrazione Biden di consentire ai viaggiatori vaccinati di entrare negli Stati Uniti con un risultato del test COVID-19 negativo prima del viaggio dall’inizio di novembre. È importante sottolineare che questo sostituisce le cosiddette 212f restrictions che impedivano a chiunque di entrare negli Stati Uniti se fosse stato in 33 paesi specifici tra cui Regno Unito, Irlanda, tutti i paesi Schengen, Brasile, Sud Africa, India e Cina negli ultimi 14 giorni.

“L’annuncio di oggi è un importante passo avanti. Consentire l’accesso agli Stati Uniti per i vaccinati aprirà i viaggi per molti che sono stati bloccati negli ultimi 18 mesi. Questa è un’ottima notizia per le famiglie e le persone care che hanno sofferto il dolore e la solitudine della separazione. È positivo per i milioni di mezzi di sussistenza negli Stati Uniti che dipendono dal turismo globale. Stimolerà la ripresa economica consentendo alcuni mercati chiave dei viaggi d’affari”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Questo annuncio segna un passaggio chiave nella gestione dei rischi COVID-19 da considerazioni generali a livello nazionale alla valutazione del rischio individuale. La prossima sfida è trovare un sistema per gestire i rischi per i viaggiatori che non hanno accesso alle vaccinazioni. I dati puntano al test come soluzione. Ma è anche fondamentale che i governi accelerino il lancio globale dei vaccini e concordino un quadro globale per i viaggi in cui le risorse per i test siano concentrate sui viaggiatori non vaccinati. Dobbiamo tornare a una situazione in cui la libertà di viaggiare sia disponibile per tutti”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)