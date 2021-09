News Brevi – 21.09.2021

EASYJET RFFORZA GLI INVESTIMENTI NELLE BASI STAGIONALI DI MALAGA, PALMA E FARO NEL 2022 – Mentre il mercato dell’aviazione europeo continua a riprendersi, easyJet ha annunciato che amplierà la sua rete di basi stagionali aggiungendo altri cinque velivoli nelle basi di Malaga, Palma di Maiorca e Faro a partire da maggio 2022. L’investimento creerà circa 120 posti di lavoro diretti in Spagna, dove la compagnia aerea impiega attualmente più di 400 persone, tutte con contratti locali, insieme a 30 posti di lavoro nella base di Faro. Di conseguenza la prossima estate easyJet avrà cinque aerei con base a Malaga, dove è la seconda compagnia aerea più grande, e sette a Palma, portando la flotta spagnola a 16 aeromobili, di cui quattro nella sua base a Barcellona. Aggiungerà anche un ulteriore aereo in Portogallo alla base di Faro. Ciò significa che la compagnia aerea avrà aumentato la sua flotta con base in Portogallo e Spagna del 70% rispetto ai livelli pre-pandemia. Questi nuovi velivoli consentiranno a easyJet di rafforzare i mercati esistenti, nonché di esplorare nuovi flussi in futuro che in precedenza erano inaccessibili per easyJet, fornendo alla compagnia aerea una crescita a lungo termine in queste destinazioni. Commentando i piani di espansione, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Poiché easyJet ha attraversato efficacemente la pandemia, la creazione di due nuove basi stagionali è stata una mossa importante. La decisione di aggiungere cinque velivoli a queste basi testimonia l’importante ruolo che svolgono nella nostra rete ora e nella ripresa post-pandemia. Ci hanno fornito la flessibilità aggiuntiva per catturare la maggior parte della domanda su queste rotte popolari. Ora possiamo continuare a far crescere la nostra presenza in queste destinazioni chiave dal prossimo maggio, dimostrando la nostra fiducia nella continua ripresa dei viaggi leisure la prossima estate”.

AEROPORTI DI ROMA: INFORMAZIONI SU VOLI ALITALIA – Aeroporti di Roma informa: “Alitalia informa che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi ritardi nella riconsegna dei bagagli a causa di assemblee dei lavoratori della compagnia e invita i passeggeri a presentarsi all’imbarco con un solo bagaglio a mano. Questi disservizi potranno riguardare solo i voli Alitalia e non dipendono da Aeroporti di Roma. Regolare l’operatività per tutti gli altri voli che operano sullo scalo di Fiumicino”.

ANGEL COMPANY PROTAGONISTA AL MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING – Angel, gruppo industriale italiano che progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i settori del Trasporto, dell’Aerospazio e della Meccatronica Digitale, sarà tra i protagonisti della prima edizione del MAM – Mediterranean Aerospace Matching, evento dedicato al mondo dell’aerospazio, ideato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), che si svolgerà dal 22 al 24 settembre presso l’aeroporto di Grottaglie (TA). Tre giornate di tavole rotonde, incontri tra player delsettore e convegni su vari temi. Angel sarà presente con diverse società del gruppo. SITAEL, la più grande impresa a capitale privato in Italia operante nel settore Spazio e leader mondiale nel mercato dei piccoli satelliti, della propulsione spaziale e dell’elettronica di bordo, che presenterà le principali novità sul fronte tecnologico che interesseranno le prossime missioni spaziali in cui è coinvolta. Blackshape, società che realizza aerei in fibra di carbonio ad alte prestazioni destinati al volo sportivo, all’addestramento di piloti militari e civili, nonché al pattugliamento aereo per le attività di ricerca a scopo di soccorso e monitoraggio del territorio. Blackshape farà conoscere al pubblico presente le caratteristiche del BK-ISP, l’innovativa piattaforma aerea con capacità OPV (Optional Piloted Vehicle), che permette di effettuare specifiche missioni di sorveglianza e ricognizione con o senza equipaggio, con la possibilità di trasferire dati in tempo reale. Eikontech, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni negli ambiti strategici della navigazione autonoma e controllo di sciami di droni, dell’intelligenza artificiale, della simulazione elettromagnetica, delle radio-comunicazioni. Skycomm, neoentrata del Gruppo e specializzata nella progettazione e sviluppo di antenne satellitari ad elevate prestazioni per connessioni a banda ultra-larga in movimento. SIT, azienda che sviluppa sistemi informativi per il governo del territorio, fornitrice di servizi per il rilievo aereo digitale di grandi opere infrastrutturali e per il rilievo terrestre con sistemi di mobile mapping.

BRUSSELS AIRLINES: KIM DAENEN NOMINATA HEAD OF CORPORATE COMMUNICATIONS – Kim Daenen è stata nominata nuovo Head of Corporate Communications di Brussels Airlines, riportando direttamente a Peter Gerber, CEO della compagnia. Succede a Wencke Lemmes, che ha assunto il ruolo di Head of Customer Experience, Product & Marketing dal 15 maggio. Nel suo nuovo ruolo, Wencke rimarrà responsabile per Public Affairs and Lobbying, una funzione che ha assunto di recente. Kim Daenen, che ha un master in traduzione e comunicazione aziendale e un master in giornalismo, ha iniziato il suo viaggio in Brussels Airlines nel 2009. Come parte del dipartimento e-commerce e successivamente come Social Media Manager della compagnia aerea, ha contribuito alla reputazione online della compagnia aerea e ha sviluppato la sua strategia di comunicazione sui social media. Nel 2014 Kim Daenen è entrata a far parte del dipartimento di comunicazione aziendale di Brussels Airlines come responsabile delle relazioni con i media e portavoce, gestendo e rafforzando ulteriormente la reputazione della compagnia aerea belga. Con la sua vasta esperienza nelle comunicazioni interne ed esterne, Kim svilupperà ulteriormente le relazioni pubbliche e la strategia di comunicazione di Brussels Airlines. “Con il nostro piano di turnaround REBOOT Plus, emergerà una nuova Brussels Airlines, in cui il cambiamento sarà l’unica costante. Per rendere questa nuova Brussels Airlines e i profondi investimenti nel nostro futuro un successo, sarà fondamentale una comunicazione ampia e trasparente. Siamo convinti che Kim sia la persona perfetta per questa sfida e renderà la strategia di comunicazione e pubbliche relazioni a prova di futuro”, afferma Peter Gerber, CEO Brussels Airlines. “La nostra compagnia ha attraversato enormi cambiamenti negli ultimi anni e continuerà a farlo. Nei prossimi mesi e anni, una delle nostre priorità chiave sarà comunicare in modo trasparente le nostre ambizioni di sostenibilità. Oltre a questo, la nostra attenzione continuerà a essere sulla nostra Belgian ambassadorship, sul nostro mercato chiave in Africa e sui nostri continui miglioramenti e investimenti per diventare una compagnia strutturalmente sostenibile, offrendo prospettive ai nostri dipendenti e alle parti interessate”, afferma Kim Daenen, Head of Corporate Communications at Brussels Airlines.

BOMBARDIER RIENTRA NEL S&P/TSX COMPOSITE INDEX – Bombardier rientra nell’S&P/TSX Composite Index. Bart Demosky, Executive Vice President & Chief Financial Officer: “Il ritorno all’S&P/TSX Composite Index è una continua dimostrazione della costante performance dei team di Bombardier a tutti i livelli per realizzare il piano definito all’Investor Day all’inizio di quest’anno. Il piano che abbiamo condiviso a marzo rimane sulla buona strada. Continuiamo a concentrarci sul diventare una business aviation company più prevedibile, redditizia e resiliente. Bombardier ha compiuto notevoli progressi su tutte le priorità annunciate. Il Global 7500 sta operando secondo i piani e siamo sulla buona strada per consegnare il nostro centesimo aereo. Il nostro piano di riduzione dei costi sta procedendo in anticipo finora quest’anno. L’espansione dell’aftermarket che abbiamo intrapreso rimane sulla buona strada e con l’aumento delle ore di volo le nostre strutture sono occupate con più service events. In termini di gestione del debito, abbiamo soddisfatto uno dei nostri principali imperativi strategici. Con 55 business jet consegnati nella prima metà del 2021, Bombardier è il numero uno al mondo in business aircraft in termini di fatturato e consegne nei segmenti in cui compete. Naturalmente, il percorso di successo che stiamo intraprendendo attualmente è possibile solo grazie a un incredibile lavoro di squadra collettivo, dalla produzione, dall’ingegneria e dai servizi, alle efficaci campagne di vendita. Il recente lancio di successo del velivolo Challenger 3500 ne è un perfetto esempio e il culmine. L’aggiornamento di quello che è già stato l’aereo più venduto del settore nel suo segmento consentirà a Bombardier di acquisire ulteriori quote di mercato quando entrerà in servizio. Rimaniamo concentrati sull’esecuzione delle nostre priorità strategiche e sulla costruzione dei progressi significativi che abbiamo fatto finora quest’anno. Manterremo una comunicazione chiara e trasparente con i nostri stakeholder mentre continuiamo a raggiungere ulteriori traguardi”.

ACCORDO TRA ETIHAD AIRWAYS E TALABAT – Etihad Airways e talabat, food delivery and q-commerce platform leader della regione, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) a livello regionale. L’accordo vedrà le due organizzazioni collaborare su una serie di iniziative che andranno a beneficio sia dei clienti e dei dipendenti di Etihad Airways che di Talabat. Il protocollo d’intesa, firmato presso la sede centrale di Etihad ad Abu Dhabi, dal CEO di Etihad Aviation Group, Tony Douglas e dal CEO di talabat, Tomaso Rodriguez, annuncia l’inizio della partecipazione dell’organizzazione al programma “Miles on the Go” di Etihad Guest. I soci Etihad Guest possono ora guadagnare e spendere miglia Etihad Guest ordinando cibo, generi alimentari e altri elementi essenziali sulla piattaforma talabat. I soci che hanno scaricato l’app mobile Etihad Guest e hanno registrato le proprie carte Visa idonee possono guadagnare 1 miglio per ogni 3 AED spesi sulla piattaforma talabat utilizzando la carta collegata. L’app chiederà inoltre ai membri di scegliere se desiderano guadagnare miglia o riscattare miglia sulla transazione.