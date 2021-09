Boeing celebra il 60° anniversario del primo volo del Chinook

Gli operatori di tutto il mondo hanno celebrato i 60 anni di volo Chinook, mentre l’azienda costruisce una nuova generazione del rinomato velivolo ad ala rotante. Il prototipo dell’H-47 Chinook, noto come YCH-1B, ha volato per la prima volta il 21 settembre 1961. L’aereo è decollato a Philadelphia, la regione in cui Boeing ha costruito e migliorato in modo incrementale ogni versione del velivolo ad ala rotante Chinook.

Nei decenni trascorsi dal volo inaugurale, i Chinook sono stati la spina dorsale delle missioni di combattimento, logistiche e umanitarie per U.S. Army, Special Operations Forces e 19 operatori internazionali. Grazie alla produzione continua e ai progressi tecnologici, il velivolo è pronto a servire gli Stati Uniti e i suoi alleati per almeno altri 40 anni.

“Il Chinook continua ad essere l’elicottero da trasporto pesante più avanzato, conveniente e testato in battaglia al mondo”, ha affermato Andy Builta, Boeing vice president and H-47 program manager. “Questo aeromobile è posizionato per volare per almeno 100 anni e questo è una testimonianza della partnership duratura di Boeing, dei suoi partner industriali e degli utenti Chinook in tutto il mondo”.

L’esercito degli Stati Uniti prese in consegna il suo primo Chinook nel 1962 e tre anni dopo l’aereo volò in combattimento in Vietnam. Boeing ha successivamente introdotto il CH-47F, un programma di modernizzazione che ha convertito 472 modelli precedenti in una flotta essenzialmente nuova, più che raddoppiando la capacità di sollevamento dell’originale CH-47A. Boeing costruisce anche l’MH-47, una serie modificata di Chinook gestiti dalle U.S. Army Special Operations Forces.

Il Chinook è il programma di produzione più longevo di Boeing e uno dei più longevi nella storia dell’aviazione. Nel 2017 Boeing ha ricevuto un contratto per sviluppare la prossima generazione del Chinook per U.S. Army and Special Operations Forces. Il programma Block II, attualmente in engineering, manufacturing and development, incorpora aggiornamenti per aumentare la capacità di sollevamento, migliorare la commonality tra l’esercito americano e le flotte alleate e ridurre i costi di manutenzione.

(Ufficio Stampa Boeing)