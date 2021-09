Dassault Aviation plant in Bordeaux-Mérignac: inaugurazione del nuovo edificio dedicato alla progettazione e alle operazioni

Dassault Aviation ha inaugurato il nuovo edificio nel suo stabilimento di Bordeaux-Mérignac (regione Nouvelle-Aquitaine, Francia) che ospiterà i design, development and after-sales support teams per le civil and defense activities dell’azienda. La costruzione del nuovo edificio è iniziata nel maggio 2019.

“L’uso diffuso degli strumenti digitali deve essere supportato dallo sviluppo di una cultura aeronautica più radicata e concreta. Questa cultura condivisa ci consentirà di integrare efficacemente, dalla fase di progettazione in poi, tutte le business unit coinvolte nel ciclo di vita del prodotto: industrializzazione, approvvigionamenti, produzione e supporto”, spiega Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation. “Con questo obiettivo, il nostro piano di trasformazione prevede il trasferimento a Mérignac di alcune operazioni con sede a Saint-Cloud, per essere più vicini ai nostri velivoli in produzione e in servizio. Questo nuovo edificio, insieme ad alcuni esistenti, ospiterà quindi defense customer support, Falcon aircraft services, industrial operations, procurements and design office teams. Tuttavia, per il design office, il baricentro rimarrà a Saint-Cloud”.

Con una capacità totale di 26.000 mq, il nuovo edificio offre 1.650 postazioni di lavoro, 24 spazi di lavoro collaborativi modulari e nove uffici di progetto. Dispone inoltre di un Falcon Command Center, sale per aircraft system test benches, un interior street e un 268-seat auditorium. Sono stati applicati i più alti standard ambientali con illuminazione intelligente e gestione dell’energia, pannelli solari (1.400 mq), green roofs, sistema di recupero del calore, distribuzione dell’energia integrata nel pavimento. Nel sito sono stati piantati anche cinquecento alberi.

Presieduta da Eric Trappier, insieme a Hugues Chambonnière, Site Manager di Mérignac, alla cerimonia di apertura hanno partecipato anche il prefetto della regione Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, e molti altri rappresentanti locali, in particolare il presidente della regione Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, e il presidente di Bordeaux Métropole e sindaco di Mérignac, Alain Anziani. All’evento erano presenti anche rappresentanti delle forze armate, dell’ecosistema aeronautico della regione e dei media.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)