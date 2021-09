Brussels Airlines registra una crescita del 30-40% nei corporate travel

Da metà agosto Brussels Airlines nota un leggero aumento dei viaggi aziendali fuori dal Belgio. Con un aumento settimanale delle prenotazioni tra il 30 e il 40%, la compagnia aerea prevede di accogliere circa 28.000 corporate passengers da Bruxelles a settembre. Mentre i viaggiatori aziendali normalmente prenotano con due o tre settimane di anticipo, la tendenza delle prenotazioni last minute dall’inizio della crisi coronavirus ha cambiato i tempi di prenotazione a soli due o tre giorni prima della data del viaggio.

Alcuni settori stanno riprendendo i viaggi aziendali più velocemente di altri. I primi settori a riprendere i viaggi d’affari sono le istituzioni europee e politiche, le università e il settore nautico, seguiti dall’industria automobilistica, dalle imprese edili internazionali e dai produttori di materiali da costruzione. Anche le ONG e le compagnie assicurative che effettuano i rimpatri rappresentano una quota significativa dei clienti aziendali di Brussels Airlines.

Sebbene molte multinazionali applichino ancora una politica (parziale) di lavoro a domicilio, la compagnia aerea si aspetta che i suoi principali corporate customers alleggeriscano le loro politiche di viaggio a partire da ottobre.

Le destinazioni più importanti per i viaggiatori d’affari sono principalmente destinazioni europee come Italia (Milano), Slovenia (a causa della Presidenza UE), Danimarca (Copenhagen), Repubblica Ceca (Praga), Germania (Berlino), Austria (Vienna), Svizzera (Ginevra), Spagna (Madrid e Barcellona) e Portogallo (Lisbona).

Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio imposte dal governo degli Stati Uniti, consentendo ai passeggeri dell’UE completamente vaccinati di entrare senza problemi negli Stati Uniti, Brussels Airlines prevede una crescente domanda di viaggi d’affari negli Stati Uniti. Nelle prime 24 ore dopo l’annuncio della fine del divieto di viaggio, Brussels Airlines ha registrato un aumento delle prenotazioni del 180%. La compagnia belga offrirà 4 voli settimanali per New York JFK durante la stagione invernale.

Durante l’intera crisi, la rete africana è rimasta di grande importanza per la compagnia aerea.

Brussels Airlines prevede che la domanda per corporate travel raggiungerà nuovamente il livello del 2019 entro il 2024. La domanda di viaggi leisure, d’altra parte, si riprende molto più velocemente.

Anche per il cliente aziendale, la compagnia aerea ritiene che la flessibilità sia più importante che mai. Ecco perché Brussels Airlines ha lanciato offerte speciali per le aziende durante la pandemia.

Per le PMI, Brussels Airlines e Lufthansa Group offrono un programma di bonus aziendale chiamato Partner Plus Benefit. L’azienda guadagna punti che possono essere utilizzati per un’ampia selezione di premi interessanti come biglietti gratuiti, upgrade, accesso alla lounge e altro ancora. Per stimolare nuovamente i viaggi aziendali, Lufthansa Group, tra cui Brussels Airlines, offre punti doppi su tutta la rete fino alla fine dell’anno. Ulteriori informazioni su www.partnerplusbenefit.com.

Durante la pandemia, la compagnia aerea belga ha anche lanciato il concetto flessibile più ampio nel mercato belga, chiamato “Pay-As-You-Fly”. Il prodotto “Pay-As-You-Fly” offre vantaggi di processo che vanno ben oltre il viaggio stesso basato sul concetto: “prenota -> vola -> paga”. Come in precedenza, i contracted corporate customers possono effettuare la prenotazione tramite il canale di prenotazione preferito, ovvero l’agenzia di viaggi designata o l’online corporate booking engine. I biglietti aerei per tutti i segmenti confermati vengono emessi 24 ore prima della partenza. La differenza principale con una prenotazione tradizionale è che il pagamento viene attivato solo dopo che l’ospite è salito a bordo del volo. Da quel momento il prezzo del biglietto verrà addebitato sulla carta di credito aziendale. Se il biglietto “Pay-as-you-fly” non viene utilizzato, ovvero il passeggero non ha effettuato il check-in, verrà cancellato automaticamente. Pertanto, la carta di pagamento non viene addebitata. In breve, non vengono inviate fatture o elaborati pagamenti se i piani di viaggio cambiano o vengono cancellati.

Negli ultimi due anni, la flessibilità è diventata ancora di più una necessità per il cliente. Con questi prodotti, Brussels Airlines vuole adattarsi alle esigenze dei propri passeggeri.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)